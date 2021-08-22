البغي على حقوق الآخرين

تطرق د. الهادي بوحمرة في مقاله "قولٌ في تأطير ممارسة شعائر وطقوس الديانات والمعتقدات" إلى أن "مسألة النص على حرية ممارسة شعائر وطقوس الديانات والمعتقدات لها أبعاد مختلفة، وتُدْرج في صياغات متعددة، وتتم مقاربتها بمناهج قد تبدو متباينة، مع كون نهاياتها متقاربة، فدائما ما تقع في نطاق التقييد لا الإطلاق، وتُؤطر بقيم المجتمع ومبادئه" وقد أشار د. بوحمرة إلى ثلاثة مقالات لي رأى أنها تتناول حقوق "ممارسة شعائر وطقوس الديانات والمعتقدات" ورغم صلة مقالاتي المشار إليها، وغيرها، بهذه المسألة إلا أنها لا تقع في المركز منها. فبؤرة اهتمامي أولية ومبدئية سابقة على الجانب الذي أشار إليه د. بوحمرة، وتتمثل في ما نصت عليه المادة 18 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" من أنه:

"لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده..." بعد هذا "المبدأ القاعدي" يأتي ما أشار إليه د. بوحمرة بخصوص قيود وضوابط ممارسة الشعائر التي استند إليها د. بوحمرة في مقاله محل نقاشنا هنا.

هذا "المبدأ القاعدي" أكدت عليه أيضا المادة 18 من "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" بنصها على أن:

"1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده...". وعززت ضدالفقرة الثانية من نفس المادة هذا المبدأ بالنص على أنه:

"2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره". بعد ذلك يأتي دور الفقرة الثالثة من نفس المادة المختصة بضوابط ممارسة الشعائر التي لخص مضمونها د. بوحمرة.

هذا هو معنى حرية المعتقد الذي تبنى عليه حرية "ممارسة شعائر وطقوس الديانات". ولكنه أوسع منها.

ويرتكز د. بوحمرة في "دفعه" ضد الاعتراض على مشروع الدستور من قبل البعض لكونه "لم ينهج نهج المواثيق الدولية وبعض الدساتير المقارنة"، على نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، المشار إليها أعلاه، التي "نجد أنها قيدت هذه الحرية بمقتضيات حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الآداب العامة". أنا أتفق مع د. بوحمرة، ومع نص هذه الفقرة، في ضرورة الالتزام بمقتضيات "حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الآداب العامة".

فإذا كانت لدينا جالية هندوسية، مثلا، فمما يتعارض مع السلامة العامة والنظام العام ترك قطعان البقر تجوب الشوارع على هواها. أو إذا كانت لدينا، مثلا أيضا، جالية ممن يقدسون الأعضاء الجنسية فمن المؤكد أن السماح لهم بإقامة احتفالاتهم وأعيادهم، التي يستعرضون فيها على الملأ مجسمات هذه الأعضاء، يتعارض مع الآداب العامة.

لكن هذا التقييد، المقيَّد هو نفسه، شيء، وإنكار حرية اختيار المعتقد، دون تقييد هذا الإنكار، شيء آخر. فسواء في مواد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" أو "العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية" التي تقيد بعض ممارسات هذه الحقوق بالأمن الاجتماعي أو القانون... إلخ، تشترط، بجلاء، عدم مساس هذه القيود بحرية الآخرين، معتبرة عدم المساس هذا أمرا واجبا.

وإذن، د. بو حمرة لم يتعرض، في جميع ما اطلعنا عليه له من المقالات ذات العلاقة، إلى ما أسميناه "المبدأ القاعدي" الذي هو حرية المعتقد. إن نص المادة السادسة بمشروع الدستور يلغي، دون أي مجال للشك، مبدأ حرية المعتقد وأيضا حرية الرأي وحق إنشاء الأحزاب غير تلك التي يرى حماة هذه المادة عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية (في الحقيقة، مع فهم معين لها)، وبذلك فإن هذه المادة تعتدي على حرية الآخرين.

وهنا أريد أن أسأل د. بوحمرة الأسئلة التالية:

* هل يستطيع الليبيون، في وجود ظلام هذه المادة، تشكيل أحزاب شيوعية أو اشتراكية أو ليبرالية؟.

* ما هو، في وجود ظلام هذه المادة، مصير فنون الرسم والنحت والغناء والتمثيل؟.

* ماذا سيكون الموقف من تزويج القاصرات، والتعليم المختلط والعمل المختلط وسفر المرأة دون محرم؟.

ما من شك في أن هذه المادة تبغي بغيا شنيعا على حقوق الآخرين، وتؤسس لقيام دولة داعشية بامتياز.