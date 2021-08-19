انتهى الدرس يا...

ضُحى الأحد الماضي، غادرت بيتي كالعادة للتبضع. كان الطقس مشمساً، وكنت، متشجعا بصحو النهار، وعلى غير العادة خلال الأيام المطيرة الماضية،، كنت أمني نفسي بجولة على القدمين. فجأة، رن جرس هاتفي المحمول. على الطرف الآخر منه وصلني صوت صديق ليبي، متواجد في اسطنبول، وبنبرة بدت مشوبة بانزعاج، أعلمني بدخول قوات طالبان مدينة كابول.

مثله، فاجأني الخبر. ووجدتني أسرع الخطى نحو السوبر ماركت القريب، وفي أقل من نصف ساعة كنت في البيت، جالساً أمام شاشة التلفزيون، متنقلاً بين مختلف المحطات، أتابع، غير مصدق، آخر تطورات الوضع في العاصمة الأفغانية، وأنصت إلى ما ينقله مراسلوها من تقارير عاجلة، وآخر تطورات الانزعاج في الدوائر الحكومية البريطانية خصوصاً، واجتماع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمجلس الأمن القومي، في جلسة طارئة، لمناقشة تداعيات الوضع الأفغاني، وما يتوجب فعله!

السؤال: هل يوجد حقا ما يمكن فعله غير الاعتراف بمهانة الهزيمة، والمسارعة بسحب ما تبقى من دبلوماسيين ورعايا غربيين والمتعاونين من الأفغان وعائلاتهم، وبأقل خسائر بشرية ممكنة؟

ورغم أنني كنت، وبشكل يومي، على صلة وثيقة بمتابعة ما يحدث، عبر وسائل الإعلام البريطانية، في تلك البقعة من عالمنا، بشكل يومي، وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شهر أبريل الماضي، قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وتبعه بأيام قليلة، بقية حكومات الحلفاء، إلا أن سرعة تحرك طالبان عسكرياً في استغلال الوضع الجديد، ودخول قواتهم إلى العاصمة الأفغانية كان لافتاً حقاً، إن لم يكن مدعاة لعدم التصديق. بمجرد بدء انسحاب القوات الأمريكية والحليفة، كان الطالبانيون يتقدمون بسرعة استثنائية في كل الاتجاهات، وتتساقط الأقاليم، واحداً تلو آخر، أمام زحف قواتهم. وكانت كل المؤشرات تؤكد على سقوط الحكومة في كابول في وقت قريب، حدده القادة العسكريون ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية الغربية، بفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر. بعد أقل من أسبوع، وصلت قوات طالبان إلى كابول، ودخلوها منتصرين. وذابت الحكومة ورئيسها ووزراؤها وجنرالاتها وقواتها وكوادرها في أقل من الفسحة الزمنية اللازمة لذوبان فص ملح في كوب ماء دافيء.

انتهى الدرس الأفغاني، لدول الغرب، كما بدأ بسرعة، وبكارثة هزيمة عسكرية مهينة ومذلة، تذكر بما حدث للقوات الأمريكية في سايغون بفيتنام عام 1975. لكن لا أحد يجرؤ على القول أن الغرب تعلم الدرس. إذ لو تعلم الغرب، وأمريكا على وجه الخصوص، من تجربة تلك الهزيمة المذلة في فيتنام ، ومن تجربة التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان وما انتهى إليه، لكانوا تريثوا، وفكروا كثيراً قبل أن ينجروا للخوض في مياه المستنقع الأفغاني.

استناداً إلى معلقين غربيين، هناك أسباب كثيرة تقف وراء الزحف العسكري الطالباني السريع في مختلف أنحاء أفغانستان، أجدرها بالذكر، أنهم يحظون بدعم وتأييد الأفغانيين خارج العاصمة كابول. هذا السبب تحديداً، يعرفه الساسة الغربيون، ويتجاهله المحللون الإعلاميون عن قصد. أفغانستان ليست كابول فقط. والأفغانيون، استنادا إلى نفس المعلقين، يميلون إلى دعم طالبان، أو دعم غيرهم من أمراء الحرب.

الوهم الذي تلبس العقول في دول العالم الغربي بإمكانية ربط أفغانستان بسلاسل من حديد، وجرها إلى جنة الغرب الليبرالية الديمقراطية وصل إلى طريق مسدود. وتدخلهم عسكريا في أفغانستان، مهما كانت، آنذاك، وجاهة أسبابه لديهم، لا يختلف في نتائجه عن تدخلاتهم العسكرية الأخرى في غيرها من البلدان. الفوضى هي السمة المشتركة التي يتركونها وراءهم. وهي وراء الحروب الأهلية التي تنشب عقب انسحابهم. وخروجهم من أفغانستان، ووصول طالبان إلى الحكم، لا يعني ضمنياً نهاية الحرب وعودة السلام والاستقرار إلى بلاد لم تشهد سلاماً أو تهنأ باستقرارمنذ عام 1979.

لكن هل حركة طالبان في عام 2021 هي نفس حركة طالبان عام 1995، أم أن التغيير طالها؟

لدى وصولهم إلى الحكم عام 1995، تحت قيادة الملا محمد عمر، كان أول قراراته تحريم زراعة نبات الخشخاش على اعتبار أنها تتعارض والإسلام. بل وتعاونت حكومتهم مع الجهات الأمريكية المختصة في ذلك. طالبان الحالية أحيت تلك الزراعة والصناعة مجدداً، بغرض الحصول على الأموال.

طالبان عام 1995كانت ترفض مبدأ التفجيرات الانتحارية لمعارضتها للإسلام، في حين أن طالبان 2021 استأنفت عودتها في أفغانستان بالتفجيرات ضد عسكريين ومدنيين على السواء. أضف إلى ذلك تبني سياسة خطف الأشخاص، وإطلاق سراحهم مقابل أموال.

طالبان 1995، يختلفون عن القاعدة، ولكنهم لأسباب عديدة سمحوا لقياداتها وكوادرها بالتواجد في أراضيهم. وكانوا شديدي العداء لإيران بشكل خاص. وفي عام 2021، اختفاء القاعدة بعد القضاء على أغلبية قياداتهم من قبل واشنطن وحلفائها، فتح المجال أمام ظهور داعش في أفغانستان، عقب هزيمتها في سوريا. العلاقة بين الحركتين - طالبان وداعش- تتسم بالتنافس سياسياً، والاختلاف استراتيجياً في الأهداف. كما أن دفئا ملحوظا شاب العلاقة بإيران خلال السنوات القليلة الماضية، وقد لا يستمر طويلاً، بعد سقوط كابول.