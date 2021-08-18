جيل ورسالة.. حكاية عدد (1_2)

أصدر كشاف ليبيا العدد الأول من مجلة جيل ورسالة في مايو 1964. كان ذلك بعد عشر سنوات من انطلاق الحركة الكشفية في ليبيا. ظلت المجلة تصدر شهريا ضمن الاهتمامات الكشفية بالشؤون الفنية والثقافية ودورها في تنمية المجتمع الذي تعيشه. وقد أشرف على تحريرها الأستاذ عبدالقادر غوقة وكان نائبا للقائد العام لكشاف ليبيا. جيل ورسالة كانت عنوانا لباب أسبوعي ضمن صفحات جريدة طرابلس الغرب احتوى جملة من الأخبار والمقالات القصيرة شارك بها مجموعة من الكشافين. وكان ثمة نشرة سنوية تصدر أيضا وهي صور وسطور . بدأت عام1960 وتوقفت عام 1964 بصدور مجلة جيل ورسالة التي صارت مع مرور الوقت وتطورها محل تقديراللجنة الكشفية العربية وكادت تكون ناطقة بأسمها وتغطي أنشطتها ومناهجها بديلا عن مجلتها السابقة (الكشاف العربي).

والواقع أن جيل ورسالة انطلقت في ظروف متيسرة من براح فكري وصحفي تتابعت فيه الإصدارات والموافقات عليها زمن د.محي الدين فكيني في أواخر أيام رئاسته للحكومة التي لم تدم طويلا (1963_1964). صدرت في هذا البراح صحف: الميدان والحقيقة والأيام والحرية والبلاغ والشعب اللتان أوقفتا بعد فترة قصيرة من صدورهما في طرابلس .

حافظت جيل ورسالة على صدورها وتطورها بمرور الأيام . كانت تطبع بمطابع دار الكتب في بيروت التي يديرها الأستاذ منير جمال الدين وطاقمه الممتاز في أسفل مبنى العازارية في قلب بيروت النابض تلك الأعوام. وأشتملت المجلة على مقالات ودراسات تتصل بالجانب التربوي والكشفي والفني والثقافي وشجعت الكثير من المواهب كما احتوت على مساهمات من جانب متعاونين من خارج المجال الكشفي.

توالى الصدور دون توقف وارتبط بها المجتمع الكشفي وغيره داخل ليبيا وخارجها فيما تولى الإشراف عليها لاحقا هيئة تحرير تكونت من الأساتذة: طاهر التومي وسليمان الحارس وخليل التركي ورمضان الإدريسي وعبدالمنعم النجار ومحمد عون الحرابي وغيرهم وأضحى لها مراسلون في كافة الدول العربية وشرعت في إصدار جملة من الكتيبات بين حين وآخر وهي مختارات مما نشر في المجلة أصلا. المجلة شهدت انطلاقتي الأولى في النشر والكتابة اعتبارا من عام 1966 ولم تبخل علي في التشجيع والمساندة كما فعلت مع الكثيرين.

مطلع العام 1970 رأت قيادة الكشاف نقل المجلة إلى مدينة بنغازي. كان مكتبها في مفوضية الكشاف وإستمرت بنفس الحماس وصار طاقمها يضم سعد نافو ومحمد عمر البكوش وأحمد أنور رحمهما االله . وكنت رابعهم. وكان الأستاذان منصور الكيخيا وعبدالقادر غوقة يتابعان كل الجهود ولا يبخلان بالمساعدة والتوجيه. وقد أفردت المجلة حيزا كبيرا للاهتمام والعناية بالموضوعات الثقافية والفكرية. وكان للمسات الزميلين نافو وأحمد أنور الفنية في كل عدد غاية الأثر في حدوث البصمة الجميلة والنكهة الرائعة للصفحات وسطورالمجلة فيما ظلت جهود زميلنا البكوش إداريا وماليا ومتابعة وصول الشحنات من بيروت والتوزيع لاتخفى عن البصر. وكان الجهد سابقا ولاحقا يرتكز في أساسه على التطوع والانتماء دون النظر إلى أية أمور أخرى. كانت الحركة الكشفية برسالتها المبنية على ذلك التي جمعتنا حينها تغذي هذا الإحساس بلا توقف.

توالى الحماس وحبات العرق وكانت بيروت ماتزال في عز مجدها الحضاري والثقافي في المنطقة وكانت المجلة تصل إلى ليبيا وتنفد من قنوات التوزيع. كان سعرها 5 قروش ليبية ثم أضحى خمسة عشرة قرشا وظل الإقبال عليها صورة تتجدد في مناطق الوطن. شهدت صفحاتها الكثير من الحوارات والنقاشات والآراء وامتدت أغلى الجامعة لتحاور الطلبة والأساتذة والعلماء الزائرين واهتمت بمشاكل الشباب ونشرت البحوث وواصلت إصدار الكتيبات مع كل عدد في الغالب بالمجان .

أذكر في تلك الأيام أن لقاءاتي بالصديق الشاعر محمد الشلطامي تكاد تكون شبه يومية في صحيفة الحقيقة أو في مكتب الأستاذ محمد حمي أيام العطلة الصيفية حيث كان يعمل الشلطامي إضافة إلى مهنته معلما في إحدى مدارس المدينة. كان الشلطامي أيضا كشافا قديما. وشرع في نشر قصائده في الحقيقة عام 1968 بعد خروجه من السجن بتهمة الانضمام إلى حركة القوميين العرب. قصائده الفخمة لفتت انتباه الكاتب الصادق النيهوم وقد أثنى عليه وأعتبره من شعراء العرب الكبار المعاصرين. ذلك أشار به صراحة في لقاء أجريته معه عام 1970 ونشر في جيل ورسالة. وهذا ما حفزني في أن أعرض عليه نشر قصائده في المجلة إضافة إلى الحقيقة ثم كانت تلك الخطوة فاتحة لإصدار أول دواوينه (تذاكر للجحيم) ضمن منشورات جيل ورسالة ووزع مع عددها في سبتمبر 1970 الذي احتوى أيضا حواري مع النيهوم . ثم تتالت الخطوات وظللنا نلتقي في الحقيقة مع مجموعة من الزملاء وفي مكتب الأستاذ حمي وفي جيل ورسالة التي طبعت ديوانه الثاني (أنشودة الحزن العميق)الذي قام الشلطامي كعادته وكان طباعا ماهرا برقن القصائد على آلته الكاتبة. وكان في قمة توهجه الشعري وعطائه النبيل. وأذكر أن أول لقاء جمعه بالصادق النيهوم كان بواسطتي. عرفتهما ببعضهما في صالة التحرير عام 1971. وكان لقاء رائعا بين موهبتين ليبيتين مبدعتين.. الشلطامي والنيهوم. الشاعر والكاتب. ومعهما الثقافة والحوار والفكر وحب الإنسان والقيم العظيمة. وفي المجمل كانت المجلة خطوة حقيقية على الدرب البعيد ومن معالم الحركة الكشفية الليبية الكبيرة التي لايمكن تجاهلها في تاريخ الحراك الثقافي المعاصر في الوطن الليبي.

ثم قررت المجلة الشروع في إصدار أعداد خاصة أو ملاحق في أعدادها عن قضايا ثقافية وفكرية تخترق الجمود وتحرك الساكن والاهتمام برواد الحركة الثقافية في ليبيا وتقديمها للأجيال... وبدأت بالصادق النيهوم !