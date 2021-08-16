الشيخ و (الكريك)

في مطلع ستينيات القرن الماضي، ركبت "أوتوبيس" الشركة البرقاوية الذي انطلق بنا نحو طرابلس. كانت تلك أول رحلاتي نحوها، وفيما كنت أتابع تلك النُصب المقامة على يمين الطريق وهي تُعلن تناقص المسافة نحو قمينس، ثم اجدابيا، والبريقة.. أخذني النوم، صحوت على نُصب يعلن أن (بويرات الحسون) هي المدينة التالية، وكانت المسافة إليها طويلة، ولما وصلتها الحافلة لم أر شيئا سوى كوخ متهالك عند شمال طريق فرعي مُترب، يجلس أمامه خيالان ملتفين في عباءتين متربتين، ولم تقف الحافلة ولم أعرف أبدا أن هذه البويرات، مجرد قرية إلى داخل شمال المسافر، وأنها كانت معتقلا إيطاليا إلا بعد زمنا طويل.

بعد سنوات حكيت لأحد الأصدقاء عن خيبتي في ذلك الوقت، من ترقب ذلك المكان الذي لم نكن نعلم عنه، حينها إلاّ القليل. فأخبرني عن حكاية قال لي أنها حدثت بالقرب من ذلك المكان، لأحد معارفه، معروف بضيق خلقه، قال:

في ذلك الطريق الصحراوي، القريب من (البويرات) حيث يبعد العمران كثيرا عن بدايته ونهايته، فلق الحر الشديد إحدى عجلات عربة صاحبنا فركنها وفتح صندوقها الخلفي، لم يجد الرافعة! خبطت راحة يده مقدمة رأسه، وقال: "لكريك.. لكريك!" كان قد نسي أن يعيد الرافعة إلى مكانها عندما استبدل العجلتين الأماميتين بجديدتين.

ليس أمامه إلاّ أن ينتظر مرور عربة ويستعير منها (كريك). طال انتظاره وصعبت عليه نفسه، عندما صور له خياله، أن من سيستعير منه الرافعة سوف يهزأ منه. ظل طويلا يلوم نفسه على غلطته إلى أن وقفت، أمامه بمسافة، عربة بها عدد من الركاب. اتجه نحوها، وهو يقول في نفسه سوف يسخرون منى، بل سوف يقول أحدهم لي معاتبا أو هازئا: "توا بالله يا حاج، فيه إنسان عاقل يقطع الصحراء بدون كريك؟ ".

يعني وأنا في هذا العمر (فرخ) يتهمني بالهبِال! لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلى "وتواصل حواره الداخلي وبلغ منتهاه عندما وصلهم. قال أحدهم:

- "خير يا حاج. أن شاء الله خير؟" تردد قليلا: "لا شيء، لا شيء. السيارة سخنت، أوقفتها لتبرد!" أجابه السائق ساخرا وهو يُعشّق ترس الحركة: "الحمد لله، اعتقدنا أنك تحتاج لكريك حتى تستطيع تغيير العجلة!" أجاب في الحال: "لا، لا، لا كريك لا سو.. ". وانطلق الشاب بسيارته، فيما قال (الحاج) في نفسه: "إلى الجحيم أنتم وكريكم! عقاب عمري تسخرون مني بسبب كريك صيني معفن .. (يا لا ملحوا) ". رمى بقية لفافة تبغه وسحنها بقدمه، ورفع رأسه عاليا واتجه نحو سيارته.

هناك من قال، أنه ركب سيارة لمسافة 90 كيلومترا حتى وصل سرت وابتاع (كريك) وعاد إلى سيارته، وهناك من قال أنه استأجر سيارة وقطر عربته حتى سرت! لكنه أصَر ألاّ يفقد كرامته ويستعير كريك (معفن)!

حسنا!

كنت في الغالب أحضر دروس الشيخ فرج بوعود الرمضانية من بعد صلاة العصر. قد تكون تلك الدروس السنوية، هي التي تربطني بالمسجد، والشيخ بوعود، صديق والدي، ثم أصبح صديقي، واقتربت منه كثيرا، بسبب فتواه العقلانية جدا، لدرجة أنني قلت له ذات مرة، أنني اعتبره الشيخ محمد عبده (الليبي)، وكنت قد حكيت له ذات مرة قصة ( لكريك).

أذكر أنه تحدث يوما، في خطبة صلاة جمعة عن ذلك السائل الذى سأل الإمام محمد عبده، عن الجهة المتوافقة مع الدين الإسلامي في المكان المناسب لإناء الوضوء هل يكون علىيسار المسلم أم يمينه، فأجابه: "يا راجل حرام .. الكفار وصلوا القمر! ". وكان الحديث عن النظافة والغسل من الجنابة، ونظافة المرء والمكان، فقال: "حمامات السيراميك التي انتشرت الآن، لو وجدت أيام ظهور الإسلام لما وجدنا الكثير عن "خزعبلات" الاغتسال من الجنابة! وسمعته ذات يوم عبر إذاعة بنغازي يجيب سائلا عن معجون الأسنان، هل يفطر في رمضان أم لا؟ فأجابه ساخرا: "يفطر فقط إن إضافه إلى نص بالتن والهريسة!".

وحدثته فتاة عن سوء حظها، فلقد فسخت خطبتها أكثر من مرة، فخطابها منهم ابن عمها رضع معها، وكذلك ابن خالتها، وكذلك أربعة من جيرانها. وكانت مسترسلة، عمن رضعوا من أمها، فقاطعها: "يبدو أن أمك كانت جالسة في نافذة مربوعتكم وعيال الشارع (مطّوبرين) ينتظروا في دورهم لترضعهم!!".

كثيرة هي ردوده البليغة المتفهمة، وإنما في ذلك الرمضان الذي أشرت إليه، وفيما كان يتحدث عن الصلاة، وفوائدها، وأهميتها ويؤكد أن الصلاة نشاط روحي ناضج يتّحد فيه الجسم والعقل والروح، وأنه وسيلة فعالة تزيد من طاقة البشر إلى الوصول إلى الذات الإلهية، عقّب أحد المتحلقين مؤكدا أن الصلاة في هذا الشهر المبارك لا تجوز إلاّ في المسجد، طالما المرء قادر، وأن المسجد قريب من بيته. وحاول الشيخ فرج بوعود أن يصحح له معلومته، ولكن السائل أصر على رأيه، حتى أنه قال: "إن الصلاة وأحكامها كالقضاء والقدر!".

وعبثا حاول إقناعه أنها ليست كذلك، عندها قاطعه الشيخ بوعود، وقال ضاحكا للحضور: "خطرت علىّ حكاية (لكريك)!" واستطرد ضاحكا: "سوف أحكيها لكم في مناسبة أخرى".

ثم التفت نحوه وقال له: "شوف – يا باتي – الصلاة فرض وليست كالقضاء والقدر، والصلاة ميسرة يسرا بالغا، تستطيع أن تصلي في أي في وقت وأي مكان، سليما كنت أم مريضا.." . قاطعه صديقنا مؤكدا أنه قرأ أن الصلاة قضاء وقدر وأنه ينبغي أن نصليها في المسجد خصوصا في شهر رمضان. فأجابه الشيخ:

"شوف يا سيدى، يوم الخميس القادم، عازمني رفيقي الحوات على زرده في شط البدين، والفطور كسكسو على مناني أبيض، وحرايمي وشربة تريليا.. وأخذت إجازة من الأوقاف. وإذا كان تريد أن تتفضل معنا مرحبتين، أما إن كنت تريد تصلي الجمعة هنا، سوف يكون إمامكم شيخ مبارك تكرم أن يحل محلي. ونحن مالكيو المذهب ولأننا سنكون أقل من 12 فلن تكون علينا صلاة الجمعة. وقد نجمع الظهر مع العصر.

والقضاء والقدر هو أن يأخذني الله، الآن، ويحرمني من زردة شط البدين، لكنه سيريحني من عنادك!.. فهمت؟!".