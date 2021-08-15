العواطف وشعر الارتجال

الأشكال الشعرية الشعبية المختزلة تساعد، بحكم طبيعتها هذه، على الارتجال. فهي قصائد تمليها المواقف واللحظات التي يمر بها إنسان ما، رجلا كان أو امرأة، فتولد في وجدانه شعورا قويا يجعله يفرغ شحنته، أو على الأقل، قدرا منها في نفثة شعرية.

أشهر هذه الأشكال قاطبة، على صعيد العالم، هو الشكل الشعري الياباني المسمى "هايكو"، وهو شعر لا يغنى. ومن نماذجه:

ثلج الأمس

الذي تساقط مثل نويرات الكرز،

سيصير ماء مرة أخرى.

وهي قصيدة للراهب غوزان قالها في 17. 12. 1798، ويقصد منها أنه على وشك الموت.

و:



أيتها الفتيات في حقل الأرز،

الشيء الوحيد غير الموحل أغنياتكن.

للشاعر كونشي رزان ، عاش بين القرنين السابع والثامن عشر.



وهناك نمط شعري آخر ينتشر في جزر الكاريبي يسمى "كالبسو" وهو شعر غنائي وغالبا ما يكون تعليقا على أحداث ووقائع مزامنة، سياسية أو اجتماعية وذو طابع ساخر.

ومن نماذجه:

نجار من أريما

ذهب يتعقب شعثاء تدعى أميلدا

و:

ماتيلدا، ماتيلدا،

ماتيلدا، سرقت نقودي

ثم رحلت إلى فنزويلا.



وهناك النمط الشعري الأفغاني المسمى "لانداي" المقتصر على قبائل البشتون ويرتبط بالنساء أكثر من ارتباطه بالرجال، وهو شعر غنائي. ومن نماذجه:

لن أتخذ قط عشيقا مسنا

يبدد الليل في التخطيط، ويدعي أنه متأهب في الصباح.

و:

واحد يموت لرؤيتي لحظة

وآخر يلقي بي خارج السرير مدعيا أنه نعسان.



ولدينا في ليبيا، في المنطقة الشرقية منها، الشعر المسمى "العْلَم" المتكون من بيت واحد لا توحد شطريه قافية، وهو يلقى إلقاء، وإن غني فيغنى بطريقة بالغة الخصوصية وبدون موسيقى، وهناك إلى جانبه "الشتاوة". ومن نماذج "العلم":

سلامي على لولاف، نبِّت ارْبيع فيدي ليمنا

و:



ناري على لولاف، إن كان نارهم كيف نارنا



وثمة أيضا ما يسمى "أغاني الرحى" المنتشر عبر ربوع ليبيا، وهو شكل شعري تؤلفه وتغنيه النساء عند قيامهن بعملية طحن الحبوب بواسطة الرحى التقليدية. ومن نماذجه:

سوال النبي يا بعيدين... دِزُّوا انْباكم ايجينا

صحيحين والَّا مريضين... والّا الخاطر نسينا

و:

يا امْميمتي خير بختي... من دونكم يا اخْواتي

م السهم جتني كرومة... حصل عظمها في لهاتي



ومن السهل ملاحظة أن "الهايكو" الياباني، رغم طابعه الارتجالي، مدون ومعلوم القائل، أي أنه ينتجه المثقفون، أو المتعلمون. وأن أشعار الكاليبسو والعلم، رغم أنها تكون معلومة القائل إلا أنه لا يتم توثيق ذلك، ربما بسبب أن غالبية منتجيه من عامة الناس. في حين تسيطر المجهولية على أشعار نمطي اللانداي والرحى.

على صعيد المواضيع، يركز "الهايكو" على اسمداد صوره من الطبيعة. أما "اللانداي" فيكاد يقتصر تأليفه على النساء وينحصر الاهتمام فيه، أو يكاد، على كشف العلاقة بالعشيق في تعابير طليقة، ولا يذكر فيه الزوج إلا في سياق التعريض!. في حين تتنوع مواضيع الكالبسو والعلم وأغاني الرحى..

من الناحية التعبيرية، نلاحظ أن أشعار هذه الأنماط لا تجهد نفسها في ابتكار صيغ جمالية ذات مهارات بلاغية، وإنما تتميز ببساطة كاملة.