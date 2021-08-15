مشروع الدستور الليبي: حل أم أداة صراع؟.

بدا مشروع الدستور الليبي وكأنه أداة من أدوات الصراع المستعر في المشهد الليبي، بل اتضح الآن انه سلاح فعال تصر كل الأطراف المتصارعة والمتحاربة علي إدخاله إلى ساحة المعركة، سواء بالإصرار على عرضه للاستفتاء او بمعارضة ذلك، واأني بهذا أطراف الصراع فقط، وليس الاختلاف حول نصوص المشروع بين فئات ومكونات ونخب المجتمع، فالأطراف التي تصر على ضرورة عرضه للاستفتاء لا يبدو أن إصرارها على ذلك يأتي من حرصها على ضرورة أن يكون لليبيين دستور يحمي حقوقهم وحرياتهم وينهي مرحلة الصراع ليعبر بهم إلى مرحلة تصان فيها حقوق وحريات ومعتقدات مختلف فئات المجتمع وتتوازن فيها مصالح أطراف الصراع دون أن يقصي أحدهم الآخر، بل يبدو هذا الإصرار من جانب تلك الأطراف في هذه المرحلة وجها من اوجه استخدام هذا المشروع كسلاح ضد الخصوم والأعداء في معركة محتدمة لا هوادة فيها حتى النصر النهائي.

ولعله من سخريات المشهد الليبي أن الكثير من هذه الأطراف ليس من بين قناعاتها الايديولوجية العميقة الاعتراف بالدساتير الوضعية مع وجود دستور سماوي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه، ولعل أيضا القبول به هو من باب الضرورات التي تبيح المحرمات، طالما أن التمسك به يعد سلاحا يحقق هزيمة الخصم، أما الأطراف التي تعارض طرح المشروع على الاستفتاء فظاهر حالها أنها لا تعارض هذا المشروع لأنه يحوي نصوصا تعادي الحقوق والحريات والمعتقدات وتعود بالمجتمع إلى كهوف التاريخ لأن من بينها من يعادون الحريات والحقوق والمعتقدات وبالتالي فإنها على الأغلب تعارضه لأنه لا يلبي مصالحها وطموحاتها.

إذن أصبح مشروع الدستور بكل ما فيه من مثالب وعيوب، سلاحا للصراع في واقع ممزق ومتشظٍ ومخترق ومباح أرضا وعرضا لكل شذاذ الآفاق ولكل القوى الدولية كبرياتها وأقزامها، فلم يعد مشروع الدستور حتى بالنسبة لحسني النية مشروعا يحمل احتمالات حل للواقع الليبي المشرف على الانهيار، فطرح المشروع للاستفتاء قد يكون على الصعيد الجدلي النظري والإجرائي القانوني والتجريدي المثالي حجة صحيحة، ولكن طرحه للاستفتاء بصرف النظر عن عيوبه ومثالبه، في ظل هذا المشهد يبدو وكأنه حجة حق أريد بها باطل، لأنه لا يقدم حلا بل يضاعف من تفاقم الوضع الذي من المفترض أنه جاء لعلاجه، فالواقع الليبي الظاهر للعيان هو نتاج صراع سياسي لا تجدي معه الحلول القائمة فقط علي النصوص القانونية ما لم تكن تتويجا لتفاهمات سياسية تحوز رضى الأغلبية الساحقة من فئات ونخب المجتمع، فالانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر- على سبيل المثال- هي مشروع سياسي يحوز- حسب ردات الفعل في كل مكان- على رضى الأغلبية الساحقة من فئات ونخب المجتمع ولا نكاد نسمع صوتا يعارضها، بل حتى المتصارعون لا يجرؤون على معارضتها كمحاولة للحل، ولهذا فإن التمسك بها والإصرار عليها بصرف النظر عن فرص نجاحها، تبدو محاولة جادة قد تساهم في حل الأزمة الناتجة عن الصراع، في حين يبدو مشروع الدستور موضوعا إشكاليا تختلف حول نصوصه النخب والكثير من منظمات المجتمع المدني وبعض المكونات الاجتماعية التي قاطعته منذ البداية كما اختلف حوله عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية، إلى جانب أنه تحول إلى سلاح في أيدى المتصارعين في المشهد السياسي، بما في ذلك الذين لا يؤمنون بمفردة الدستور كتدبير بشري، ولهذا فإن التمسك بعرضه على الاستفتاء في مرحلة البحث عن حلول سياسية تحوز رضى الأغلبية الساحقة من فئات التجمع، يعد في نظري، تصرفا تنقصه الحكمة وعدم الحرص على سلامة الكيان الليبي، فعرض موضوع إشكالي على كل صعيد في معمعة صراع محتدم دامٍ ستكون نتيجته – في رأيي الشخصي- شبيهة بتلك التي تنتج عن صب الزيت على النار، وبالتالي فإن القول بصحة عرضه من الناحية الإجرائية القانونية يفقد مصداقيته في الواقع العياني، لأن ظروف ومعطيات الصراع خلقت بيئة أصبح فيها مطلب الاستفتاء في حد ذاته سلاحا لكسب الصراع وليس لإنقاذ الوطن، فالبيئة التي أنشأتها تعقيدات الصراع والمثالب التي طبعت مشروع الدستور، كلها جعلت اي نتيجة للاستفتاء هي بمثابة هزيمة نكراء لأحد الأطراف وانتصار ساحق للطرف الآخر، وهذا في ظني ليس هو الغرض الذي من أجله يجري إعداد الدساتير.

قد يقول بعضنا ان الهيئة التي أعدت الدستور هي جسم منتخب وبالتالي ينبغي عرض ما توصلت إليه على ناخبيها وهذا كما أسلفت قول صحيح من حيث المبدأ نظريا، ولكن واقع الصراع الليبي هو صراع سياسي تذكيه مصالح قوى خارجية وتتنازعه داخليا رؤى ومفاهيم ومصالح مادية ومن هنا فإن كل محاولات الحل الجادة لابد أن تكون سياسية حتى يمكن تقنينها لاحقا قانونيا فالواقع الليبي تنتفي فيه الشرعية بمعناها القانوني والأجسام التي تملأ المكان والزمان وتقود الصراع داخليا ويتعامل معها المجتمع الدولي ويترتب على أفعالها آثارا مادية تؤثر في حياة المجتمع، تتغذى جميعها من الأمر الواقع، بينما قانونيا ودستوريا لا وجود لمسمى مجلس الدولة الذي فرضته حراب المليشيات ولا لمجلس النواب الذي انتهت ولايته ولا المجلس الرئاسي الذي أنتجته توافقات الأمر الواقع السياسية وكذا الأمر بالنسبة للمليشيات وكل التشكيلات المسلحة، فتفكيك مكونات هذا الواقع المعقد لا يبدو لي ممكنا إلا من خلال مشروع سياسي يجيب علي الأسئلة السياسية قبل القانونية، لأن الواقع يسبق القاعدة القانونية التي تستجيب لحاجات الواقع الذي تشكل وتبلور.

قد يحاجج بعضنا بأن الليبيين في حاجة إلى دستور، وهذا مما لا شك فيه ولكن الخلاف بين فئات المجتمع ليس حول ضرورة او عدم ضرورة وجود دستور، ولكن حول محتوى نصوص هذا المشروع الذي يعتبره البعض وأنا أحدهم، مشروعا لدولة دينية ترتدي جبة مسمى الدستور، وآخرون لا يعتبرونه يمثلهم، إلى جانب من يعلنون مقاطعة الاستفتاء عليه وفوق كل هذا أصبح المشروع سلاحا في يدى المتصارعين في المشهد السياسي ايديولوجيا وجهويا ومناطقيا، فلو أن مؤشرات ردات فعل الرأي العام تشير إلى أن هذا المشروع يحوز مبدئيا على توافق شبيه بذلك الذي يحوزه مشروع الانتخابات، لكان التمسك به وعرضه على الاستفتاء فكرة صائبة ومحاولة جادة للبحث عن حل.

لعل البعض ايضا يقول أن الكثير من الدساتير تم إعدادها إبان الأزمات، وهذا أيضا قول صحيح ولكن تلك الدساتير كانت جزءا من مشاريع سياسية تمت فيها توافقات واسعة حول حلول سياسية لمسببات الصراع، فجااءت تلك الدساتير لدسترة الواقع الذي أنشأته توافقات المشروع السياسي لتصبح مرجعية عليا ملزمة للجميع، بعد أن قبلت به الأغلبية الساحقة من أطياف المجتمع التي سبق لها أن شاركت وتوافقت على الحلول السياسية، وهو الأمر الذي لا يبدو لي قد توفر لمشروع الدستور الليبي، الذي بدأ في بيئة صراع ايديولوجي وجهوى ومناطقي دام ولا أستبعد أنه أثر على رؤى ومواقف البعض من معدي هذا المشروع، في الوقت الذي استمر فيه هذا الصراع طوال عشر سنوات يضيف وينشئ تعقيدات جديدة على الواقع الذي ابتدأت فيه الهيئة التأسيسية أعمالها ودون أن تظهر في أفق هذا الصراع بوادر أي مشروع توافق سياسي ناجح، إلى جانب إصرار الأغلبية من أعضاء الهيئة المصوتين علي إقرار المشروع على التمسك بأهداب الإجرائية القانونية وعدم القبول بالعودة إلى مناقشة نقاط الخلاف مع زملائهم المختلفين معهم ودون إدراك لمستجدات الصراع وخطورته علي الكيان الليبي وكأن لسان حالهم يقول لزملائهم بالليبي "ما صدقت حصلتك"، فلو قبل هؤلاء بالعودة إلى التئام الهيئة والبحث في تلك النقاط للتوصل إلى صيغة توافق حولها، لكان من الممكن أن يكون مشروع الدستور مطلبا شعبيا لا تقل شعبيته عن شعبية المطالبة بالانتخابات ولكان أداة فعالة في مواجهة الفشل السياسي بدلا من أن يصبح سلاحا في أيدى المتصارعين في مشهد الفشل الساسي.