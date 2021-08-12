جسور العقل

رافد علي

العقل في العلم هو القدرات الكفيلة بالإدراك والتقييم والتذكر واتخاذ القرارات. وقد اهتمت الفلسفة بالعقل لأجل تحليل الأمور من خلال تجاوب العقل لأجل الإتيان بسلوك أو بالامتناع عنه وفقاً لمعطيات التجربة الإنسانية في تاريخها وأنساقها الثقافية بما يوضح ملامح الشخصية بشكل عام. وقد تعددت بذلك حالة العقول أكاديمياً، إذ أصبح هناك العقل الأوربي والعقل العربي، وغيرها من العقول. وقد تسابقت أمم العالم لأجل فهم ذاتها عبر الانكباب على دراسة عقلها لأجل الوقوف على معرفة شخصيتها بكل وضوح. ولقد ظهر للعيان في هذا الصدد محاولة أفريقية لأجل الوقوف على العقل الزنجي أو الأفريقي.

بالنسبة للبروفسور آشيل يتألف العقل الزنجي من الأصوات والخطابات والمعرفة والهراء كما في الأساطير والخرافات والشعوذة، وهذا بنظر آشيل يجعل العقل الزنجي عقلاً يشترك مع غيره من عقول أخرى في عالمنا، وهي حقائق يمكن اعتبارها بمثابة محاولة رد أكاديمي أفريقي على مركزية أوربا التي حاولت بسطوتها العتيقة خلق تصور تمايزي يصب في تشيئة "المخلوق" الزنجي بما عزز العبودية والرق والاستعمار والنظرة الدونية للسود. فالتجربة الكولونيالة لإفريقيا قد وضحت وعياً غربياً بالزنجية، ولكنها من جهة أخرى منحت الزنجي إلى جانب وعيه بالغرب وعقله، في ثنايا التفاصيل مع الكولونيالي وعياً بذاته وعقله أيضاً، وخصوصاً عندما شرع الزنوج في كتابة تاريخهم كإحدى محطات تلمس الزنجي لهويته وذاته وصيرورته وفق سردية إنسانية "مدوخة" كما يري الفيلسوف الكاميروني آشيل مبيمي في كتابه نقد العقل الزنجي الذي يصب في نقد ما عُرف بالمركزية الأوربية التي انطلقت مع عصر النهضة بالقارة.

المركزية الأوربية كانت وليدة تقدم القارة العجوز عموماً على الأصعدة العلمية والفكرية والصناعية بما منح رجالها ونخبتها حالة من الشعور بالفوقية تجاه الآخر عموماً، نظراً لاعتبار أن أوربا قد ملكت مفاتيح العصر متجاوزة الغير وحضارته، وتكرست بالتالي لدى الأوربي فكرة أن "الدون" منهم من هو أقل من مرتبة البشر، كما في حال الزنوج، وأُجدت في هذا السياق – علما وثقافة- تبريرات مختلفة استغلت لتبيح الاستعباد، منها تبريرات ما يلامس حتي صياغة دينية مثيرة للجدل ترخص الاستعباد والرق، كما تعالت أوربا بمركزيتها هذه حتى على أفضال حضارات أخرى علي أوربا كما هو حال حضارة العرب بصونهم وبتقديمهم للفكر اليوناني وتطويرهم لبعض الأفكار فيها عبر جدلهم معها ضمن مفهوم تاريخ الأفكار أو السرديات الكبري كما يقال.

مبيمبي في كتابه الذي ترجم للعربية منذ سنوات قليلة في لبنان والجزائر، يُقر أن للزنوج في العالم أجمع تجارب تاريخية مختلفة، فالأسود في أنجولا وتجربته مع البرتغال، على سبيل المثال، تختلف عن تجربة الأسود في الولايات المتحدة، إلا أن المؤلف يجادل بأن تجربة الرق والاستعباد تظل قاسما مشتركا في مِخيال الزنجي وترسم نقشاً في هويته، مبشراً بـ "عالم آيل للزنوجية" الذي جاء عنواناً لأحد فصول كتابه، وبلا أن يلمح إلى الثورة الناعمة أو عداها.

إلا أن الباحث الاسترالي غراهام ترند في بحثه "في جذور الانهيار" المنشور في المجلة العلمية "منظورات إيكولوجية" مطلع العقد الماضي، لا ينادي بالثورة أمام أزمات العالم متعددة الأبعاد، بل ينادي إلى تبني معالجات متنوعة للأزمات التي تحيط بحضارة الإنسان اليوم، بحيث لا يؤدي الفشل الراهن في ثقافاتنا وأنساقها السلبية بسبب أزمة الديمقراطية إلى العنف الثوري، وبالتالي إلى انهيار حضاري قد يكون شاملاً.

الكاميروني والأنثروبولوجي ديفين فوه، المحاضر بعدة جامعات أفريقية معروفة إلى جانب محاضراته بسويسرا وفرنسا، قال بإحدى الفعاليات الثقافية على هامش معرض تونس للكتاب لعام 2017: "إن على الزنجي والأفريقي عموماً أن يخلق أمله من مصادره الذاتية دون التعويل الكامل على دعم الآخر"، وخصوصاً الغربي الذي جعل من أفريقيا بؤسا وفقرا، ولازال يدعم الاستبداد ويتعاون مع الفساد، وانتقد فوه بذات الندوة بشكل مباشر النخبوية الأفريقية التي "تمارس دور الدولة والحكومة التي تعاني من عزوف العامة منها بسبب انعدام المصداقية والشفافية وتهالكت بالفساد"

كل من آشيل وفوه في تعاطيهما مع ما صار يُعرف اليوم بالعقل الزنجي يشكلان معاً باكورة مرحلة تجاوز المركزية الأوربية بالقارة السمراء على أساس علمي وفلسفي حديث، ويشكلان بذلك حالة تواصل، أو امتداد لمحاولات الفكر العربي الذي يعمل في ذات الاتجاه، فقد حاول زمرة من مفكرينا، وبمناهج مختلفة، كالتفكيك أو النقد للعقل العربي خلق عقل مستقل تماماً من جهة، أو بلجوء البعض منهم لمنهج المواءمة أو المؤانسة بقصد خلق استقلالية للعقل العربي ضمن القائم والمطروح بالعالم، كرد فعل يكفر بنهج التغريب الغارق في مركزية أوربا.

رغم حالة التشارك بين هموم "العقل" العربي والأفريقي، إلا أن التواصل بيننا وبين الأفارقة على مستوى الفكر والبحوث والتبادلات الثقافية لازالت جميعها تسبح في فلك محدود وضيق، مع ملاحظة أن كتاب الاستشراق للمرحوم إدورد سعيد قد كان له أثر أكبر من أثره في عالمنا العربي حسبما يقر سعيد بذلك شخصياً في كتاباته، ومها كانت التحليلات لذلك، فوجب عدم التعلل بالحاجز اللغوي والترجمة، فحاجز اللغة اليوم أعتقد أنه أقل منذ سنوات صدور الاستشراق، والترجمة الفورية في العالم العربي لابد وأنها قد خطت خطوات جيدة بسبب أجيال عربية تتعلم بلغات أخرى ببلدانها أو خارجها، مما يشجع على دعوة الأفارقة في المواسم الثقافية، التي نقيم او نستضيف، بقصد مد جسور التواصل الثقافي والتبادل المعرفي بشكل أكثر حيوية، ولترسيخ أعمق لمبدأ تفاعل الأفكار، خصوصاً في الدول ذات الحراك المعرفي والثقافي الرصين كمصر ولبنان والمغرب، والذين يملكون الطاقات البشرية اللازمة للتحدث بالإنجليزية والفرنسية طالما أن العربية محدودة النطاق في عمقنا الأفريقي كشعوب تعيش على أطراف شمال وشرق القارة السوداء، ولازلنا ربما نمارس العزوف للانخراط في القارة بشكل أعمق على مستوى العلم والثقافة والفكر، والاكتفاء بالنشاط الدعوي محدود الأثر كما يقوم الأزهر الشريف أو جمعية الدعوى الإسلامية سابقاً في ليبيا، والذي يعد دوراً عانى، ولازال يعاني، بدوره من مشاكل متعددة، فللعقل جسور عديدة كفيلة بان تضمن غداً أفضل بيننا في قارتنا المنهكة.