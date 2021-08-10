نثر شعرها في الأثير الأزرق!

سوف ينسوني بيد أن لا قيمة لذلك،

لقد نُسيت ألف مرة،

ومئة مرة طُرحت في نعشي،

وربما أكون الآن ميتة (....)

إلا أن البذرة التي وضعتْ في الأرض لم تمت

وستنهض ذات يوم من الرماد

مثل العنقاء محلقة في الأثير الأزرق.

• آنا اخمتوفا

شعر الشاعرة الروسية آنا اخمتوفا، كما سيرى القلة، ممن لا يهدرون، دم اللغة ولا يؤلهونها: يمارس القصد والاقتصاد، في استخدام الوسائل والألفاظ، ويتحرى دقة التعبير وسلامته وتحديده. وبانتشار المجاعة والخراب، وعبادة الدوغما الإله الجديد، كان عليها أن تجعل من شعرها، سرب طيور بيضاء في زمن أسود.

لهذا قالت نثرا، ما هو فصيح شعرها: لست واحدة، من الذين يتركون أرضهم، لقمة سائغة في فم الأعداء، لن أعير تملقهم الخشن التفاتا، وعقيرتي لن ترتفع بالغناء لهم. كما أشفقت، على الذين يعيشون في المنفي، ومنحت شفقتها،على السجناء من المرضى: أيها الجوال، إن الطريق الذي سلكته معتم، وطعم الخبز في مثل مرارة العلقم.

كان شعرها رعشة الروح، روح من أعدم ستالين زوجها، وسجن ابنها ونحر صديقتها- ثم نفاها. حكم على شعرها، دهشة الحياة، بالدفن في صدرها، وصدور المندهشين، ممن تغزل من فم الروح كدودة قز، المدهش أن الطاغية، نقش آنا بحكمه هذا، على عضلة تحت الثدي الأيسر، لكل محب. ولهذا سيبقي ستالين، لأن هذه إرادة آنا. خلود آنا سيطال ستالين، من لم يتمكن منها، فهذا الذي كنيته الرعب، جعلته سماد روحها، العصية على الفناء، ومن شعرها سنستمد جمالية، استيلاد الوجود، من المحاولة السقيمة لنفي الموجود.

آنا رفيقة من لا رفيق له، كم استهجنت كلمة رفيق هذه، المرأة التي تحب الرجل، كل رجل حيث ندر الرجال ، تهيم أنوثتها، في نزوة الحياة، وتجعل من البدن أيقونتها، وتتعبد في محراب، الشعر الطويل التيلة، الكستنائي الطالع، ولهذا أحبت زرقة عينيها، وجعلت نهدها قبة كنيستها، ونهدها الآخر حليب الفقراء.

آنا عشيقة الشعر، حين كانت الجموع عشيقة ستالين، إله العهد الجديد، ثم لاذت إلى وكر الله، حين كان الإلحاد دين الطغاة.. آنا هذه حبيبتي، كما حبيبة من لا حبيبة له، جعلت من فمها، زهرة كل نحلة ضالة، قالت نثرا، ما هو فصيح شعرها: لست واحدة، من الذين يتركون أرضهم، لقمة سائغة في فم الأعداء، لن أعير تملقهم الخشن التفاتا، وعقيرتي لن ترتفع بالغناء لهم.

ترقد آنا حبيبتي وحيدة الآن، لكنها رفقة وحدتها ترقد، وسريرها قلبي، كما قلب كل محب، ترقد آنا وحيدة، الآن كما يرقد ستالين، ستالين هذا، يرقد مثلما كابوس في عقول الناس. آنا ترقد وحيدة، و لا غيرها في القلب، ترقد في وحدة مشتهاة، وحدة كل محب، يقضم منها قضمة كي يؤنس وحدته. آنا مروضة، استأنست النمرة، واستبدلت روحها، بروح هذه النمرة، التي ترقد في سرير جسدها، جسد آنا ما جعل من الثلج، مدفأة الروح. البرد القارص، كان يخجل من آنا، فيمنح وحدتها، رفقة من دفء كان نسيه، وكلما ضاقت بها الحياة، يكون الموت زوج روحها، ويبثها شجاعته، كوحيد، ما داخله وجل من فعل ما يريد .

ترقد حبيبتي آنا، وحيدة الآن كما قلبي، من تؤنسه خفقات آنا، التي دستها في الأثير الأزرق، كليمات شعرها، ما غزلته من شعر روحها، الكستانئي الطويل التيلة. كثيرا ما نهضت في ليل سجنها، كي تنسج، تحوك، تغزل، من شعرها الطويل رسائل، تبثها عبر الكوة، لروح شاردة، أو تائهة، أو وجلة، أو حاصرها، التتار في السهوب البعيدة.

ذئبة آنا، تفترس مواجع الآخرين بمواجعها، بوثبة الذئبة، تخلع همومك عنك، وتمنح فرح روحها الخبيء. تتجلي آنا كامرأة في الشعر، فتؤنث الشعر، ومن جسدها تفتل الكلام، وتمنحه حرارة الروح. تطلق حمامها، من كوة الزنزانة فيطير: حمامة الزرقة، حمامة البرتقال، حمامة الدوح، وحمامة المراسيل، من تغني الحياة، وتبسم في وجه الموت، رفيق دربها من تستمد منه حبها الحياة.

كم من الأحجار رُمِيَتْ عليَّ!

كثيرة حتى إنِّي ما عدتُ أخافها،

كثيرة حتى إنَّ حفرتي أصبحت برجًا متينًا،

شاهقًا بين أبراج شاهقة.

أشكر الرماة البنَّائين

– عساهم يُجنَّبون الهمومَ والأحزان –

فمن هنا سوف أرى شروق الشمس قبل سواي،

ومن هنا سوف يزداد شعاع الشمس الأخير ألقًا.

ومن نوافذ غرفتي

كثيرًا ما سوف تتغلغل النسمات الشمالية،

ومن يدي سوف يأكل الحمام حبات القمح.

أما صفحتي غير المنتهية

فيدُ الإلهام السمراء

ذات الهدوء والرقَّة الإلهيين

هي التي سوف

من هنا

من عَلٍ

تنهيها.

• شعر: آنا اخماتوفا