صمام أمان.. مغالطة اخرى!

صمام أمان؛ لفظ تردد علينا بوفرة عندما تناول البعض الحديث عن جوانب احترازية، خلال الحوار الذى تم بين أطراف لا وجود للثقة بينها، وقد تم التسويق لأفراد أطلقوا عليهم لفظ "صمام أمان".. وما يلفت الانتباه هو اولئك الذين يشخصنون المسألة ويشيرون لأشخاص بعينهم على أن وجودهم فى المشهد هو "صمام أمان" للثورة وحماية للأهداف الوطنية!.

حيث يأتى السؤال…صمام أمان لمن؟

لنرَ بداية ماذا تعنى المفردة.. حيث نجد ان صِمَامُ الأَمْنِ أو الأَمان (في الهندسة الميكانيكية): هو سِدادٌ ينفتِح من تلقاءِ نفسه عندما يزيد الضَّغط على الحدِّ المرسوم، أي صمام له آلية عمل تقوم بشكل آلي تلقائي بتحرير المواد مثل البخار من المرجل أو أي وعاء ضغط أو أي أنظمة أخرى وذلك عندما يتجاوز الضغط أو درجة الحرارة الحد المعطى له.

والغرض الأساسي من هذه الصمامات ووظيفتها الأساسية هي منع تأثيرات الضغط العالي (الزائد) على المعدات. حيث يعمل هذا الصمام على تصريف الحجم الزائد عند وصول الضغط إلى درجة كبيرة لأجل تقليل الضغط بطريقة آمنة. وبالمختصر، إن الااستعمال الأساسي لصمامات الأمان Safety Valves هو لمنع تضرر المعدات بسبب الضغط العالي.

هذا على مستوى المعدات والآلات الصماء، ولكن عندما تحدث الاستعارة ويتم استخدام اللفظ على المستوى البشرى و "سياسيا" بالتحديد، فإن وظيفة صمام الأمان تختلف حسب قدرة واستيعاب "ذلك الصمام" وفهم الدور المنوط به... فإذا فقد بوصلته ودوره المفترض فستحل الكارثة، ويتضح أنه لا علاقة له بالأمن والأمان.. وعندها وبسحر ساحر ينقلب دوره وتتبدل شخصيته، ولم يعد صاحبنا “صمام الأمان” وإنما يتحول إلى مهمة أخرى تزيد من الضغط وقد تولد الانفجار والتشظى.

حدث كثيرا أن اتفق نفر من الناس على أن فلانا صمام أمان وحارس أمين للحفاظ على القيم والآمال الوطنية.. ولكن على محك التجربة يتضح خطأ ذلك الفهم، وعلى المستوى الشخصى أعرف نماذج كثيرة كان الاعتقاد أنهم رجال المرحلة، ثم تبين زيفهم وهشاشة تكوينهم المعرفى والأخلاقى.

وفى تقديرى أن صمام الأمان على مستوى المجتمع يجب ألا يعتمد على الأشخاص، فهم زائلون وإنما يجب التعويل على الركائز الأساسية لبناء الدولة، كالدستور والقوانين التى تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإقامة مؤسسات الدولة، ذلك هو أساس السلم الأهلى وهو صمام الأمان الحقيقى.

وأظن بصحة كل من ذهب إلى أن صمام الأمان يتعلق بأمر معنوى مشيرا إلى "الدستور" مثلا وهناك من أشار إلى "السلطة القضائية" وآخرون يذهب مقصدهم إلى مؤسستي "الجيش والشرطة"… إلخ… وآخرون يؤكدون على أن حرية الصحافة والإعلام والشفافية هي صمام الأمان.

خلاصة القول.. إن صمام الأمان الحقيقى هو ما نصفه بالخيار الديمقراطى وتداول السلطة تحديدا. ذلك هو المسار الذى تنحاز إليه الشعوب، وهو خيارها اﻵمن للوصول للسلم الأهلى، بعد أن تكتوي بنار الأنظمة الشمولية والفاشية الدينية، وبالقطع هذا الاختيار والانحياز يستوجب الكثير من التضحيات والصبر وتراكم الخبرة والمعرفة.