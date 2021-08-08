صمام أمان.. مغالطة اخرى!

صمام أمان؛ لفظ تردد علينا بوفرة عندما تناول البعض الحديث عن جوانب احترازية، خلال الحوار الذى تم بين أطراف لا وجود للثقة بينها، وقد تم التسويق لأفراد أطلقوا عليهم لفظ "صمام أمان".. وما يلفت الانتباه هو اولئك الذين يشخصنون المسألة ويشيرون لأشخاص بعينهم على أن وجودهم فى المشهد هو "صمام أمان" للثورة وحماية للأهداف الوطنية!.
حيث يأتى السؤال…صمام أمان لمن؟
لنرَ بداية ماذا تعنى المفردة.. حيث نجد ان صِمَامُ الأَمْنِ أو الأَمان (في الهندسة الميكانيكية): هو سِدادٌ ينفتِح من تلقاءِ نفسه عندما يزيد الضَّغط على الحدِّ المرسوم، أي صمام له آلية عمل تقوم بشكل آلي تلقائي بتحرير المواد مثل البخار من المرجل أو أي وعاء ضغط أو أي أنظمة أخرى وذلك عندما يتجاوز الضغط أو درجة الحرارة الحد المعطى له.
والغرض الأساسي من هذه الصمامات ووظيفتها الأساسية هي منع تأثيرات الضغط العالي (الزائد) على المعدات. حيث يعمل هذا الصمام على تصريف الحجم الزائد عند وصول الضغط إلى درجة كبيرة لأجل تقليل الضغط بطريقة آمنة. وبالمختصر، إن الااستعمال الأساسي لصمامات الأمان Safety Valves هو لمنع تضرر المعدات بسبب الضغط العالي.
هذا على مستوى المعدات والآلات الصماء، ولكن عندما تحدث الاستعارة ويتم استخدام اللفظ على المستوى البشرى و "سياسيا" بالتحديد، فإن وظيفة صمام الأمان تختلف حسب قدرة واستيعاب "ذلك الصمام" وفهم الدور المنوط به... فإذا فقد بوصلته ودوره المفترض فستحل الكارثة، ويتضح أنه لا علاقة له بالأمن والأمان.. وعندها وبسحر ساحر ينقلب دوره وتتبدل شخصيته، ولم يعد صاحبنا “صمام الأمان” وإنما يتحول إلى مهمة أخرى تزيد من الضغط وقد تولد الانفجار والتشظى.
حدث كثيرا أن اتفق نفر من الناس على أن فلانا صمام أمان وحارس أمين للحفاظ على القيم والآمال الوطنية.. ولكن على محك التجربة يتضح خطأ ذلك الفهم، وعلى المستوى الشخصى أعرف نماذج كثيرة كان الاعتقاد أنهم رجال المرحلة، ثم تبين زيفهم وهشاشة تكوينهم المعرفى والأخلاقى.
وفى تقديرى أن صمام الأمان على مستوى المجتمع يجب ألا يعتمد على الأشخاص، فهم زائلون وإنما يجب التعويل على الركائز الأساسية لبناء الدولة، كالدستور والقوانين التى تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإقامة مؤسسات الدولة، ذلك هو أساس السلم الأهلى وهو صمام الأمان الحقيقى.
وأظن بصحة كل من ذهب إلى أن صمام الأمان يتعلق بأمر معنوى مشيرا إلى "الدستور" مثلا وهناك من أشار إلى "السلطة القضائية" وآخرون يذهب مقصدهم إلى مؤسستي "الجيش والشرطة"… إلخ… وآخرون يؤكدون على أن حرية الصحافة والإعلام والشفافية هي صمام الأمان.
خلاصة القول.. إن صمام الأمان الحقيقى هو ما نصفه بالخيار الديمقراطى وتداول السلطة تحديدا. ذلك هو المسار الذى تنحاز إليه الشعوب، وهو خيارها اﻵمن للوصول للسلم الأهلى، بعد أن تكتوي بنار الأنظمة الشمولية والفاشية الدينية، وبالقطع هذا الاختيار والانحياز يستوجب الكثير من التضحيات والصبر وتراكم الخبرة والمعرفة.
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