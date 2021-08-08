مشروع الدستور والفخ المنصوب

لا أعتبر نفسي "ناشطا حقوقيا" ولا ناشطا في أي مجال، ولكنني أهتم بالجانب الحقوقي العام وأدافع عنه قدر إمكانياتي والفرص المتاحة لي، وهي الكتابة.

وضمن هذه الفرصة المتاحة ركزت اهتمامي على حق حرية المعتقد وحرية الرأي وحرية التعبير، وهي حقوق أعتقد أنه يشملها "حق المواطنة". فمنذ نهاية 2011 كتبت ردا على الدكتور الصادق الغرياني، مفتي البلاد زمنذاك، بشأن تصريح له في فيديو مسرب (ولعله أذن بالتسريب) يحرم فيه "التصويت لعلماني" في مقال بعنوان "تسييس الدين وتديين السياسة" (https://archive2.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/16414).

وسنة 2014 كتبت مقالا بعنوان "قدوم أفغانستان إلى ليبيا" (http://alwasat.ly/news/opinions/10110?author=1) أرد فيه على قرار وزير العدل حينها، صلاح المرغني، رقم 1621 لسنة 2013 "بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية".

واعتبرت "تشكيل هذه اللجنة يمثل فخًا نُصِب في عملية استباقية يقوم بها تحالف الإسلام السياسي بهدف إقامة دولة استبداد ديني، إنها تحاول أن تنشئ أمرًا واقعًا على الأرض يتعذر، أو على الأقل يعسر، التراجع عنه، من خلال بدعة ‘‘المواد فوق الدستورية‘‘ ومن خلال التلاعب بالمشاعر الدينية للناس ووضعهم في مناخ ‘‘رُهاب الشريعة‘‘ إذا ما فكروا في معارضته، إنها مكيدة، مخطط لها بدقة ومحبوكة بمهارة (والحق يقال) ستدفع بالبلاد إلى مزيد من الاحتقان والتوتر وتقضي على احتمالات الأمن والأمان والتناغم مع إيجابيات التقدم". وأضفت بأنني "لست قانونيًا، ولكن لا أعتقد أن المرء يحتاج إلى أن يكون قانونيًا كي يدرك أن القوانين توضع وتعدل بعد وضع الدستور، وليس العكس، فجذع الشجرة هو الذي تنبثق منه الفروع وليس العكس، والعكس هو، تمامًا، ما يسعى إلى عدم عكسه قرار السيد وزير العدل بتشكيل هذه اللجنة".

وبعيد نشر مشروع الدستور المزمع عرضه للاستفتاء عليه سنة 2017، كتبت مقالا عنوانه "دسترة الإرهاب الفكري" قلت فيه، بكل صراحة: "إن النص على أن ‘‘الشريعة الإسلامية مصدر التشريع‘‘ هو عمل يرقى إلى درجة الإرهاب. ذلك أنه يدخل من باب المقدس ويخاطب المشاعر والعواطف الدينية لدى الناس بحيث يشعرون أنهم دخلوا في باب الكفر لو اعترضوا عليها في حالة عرض المسودة للتصويت العام".

ثم هناك، منذ عدة شهور، مقالاتي بالخصوص التي أرد فيها على مقالات الدكتور هادي بوحمرة مقالا مقالا. وهنا أريد أن أتوقف قليلا عند مقاله الأخير "مختصر الهجوم على مشروع الدستور والرد عليه" لأناقش نقطتين اثنتين تتعلقان باهتمامي الحقوقي.

النقطة الأولى تلك المتعلقة بحظر التعديل، حيث يقول دكتور بوحمرة "وقام آخرون بالتشديد على غرابة حظر التعديل، وقدموه للناس وكأنه بدعة من بدع الهيئة التأسيسية. رغم أنه من الواضح أن عدة دساتير أدرجت ذلك في نصوصها، وأن كتب الفقه تقبل الأمر". لقد تغاضى الدكتور بوحمرة في تبريره هذا عن الإشارة إلى أن الدساتير التي "أدرجت [حظر التعديل] في نصوصها" حظرته بالنسبة إلى المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تعديل هذه المواد لا يكون إلا بزيادة توسيع مجال هذه الحقوق، وليس بإنقاصها. ولننتبه إلى جملة "وأن كتب الفقه تقبل الأمر" حيث يأتي هنا "تحكم" الشريعة.

وبشأن المادة السادسة يقول بأنها قائمة على مبدأ "الإسلام دين الدولة".

أي أنه يفرق بين النص الحرفي، وهو هنا "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، والمبدأ "الخفي" الذي هو "الإسلام دين الدولة".

وسؤالي هنا: لماذا لم يُكتفَ بالنص في مشروع الدستور على أن "الإسلام دين الدولة" بدلا من هذا النص الخانق؟.

وينتقد الدكتور بوحمرة القائلين "بأن المشروع يؤسس لدولة رجال الدين وحكم المفتي، وذلك في خلط واضح بين سلطة إقرار القانون ومصدريته، وهو قول يتجاوز الوقوف عند مسلمة أن المشروع يجرد رجال الدين من أي سلطة، ويعلق إفصاحهم عن رأيهم في الشأن العام على طلب السلطة المنتخبة". وهذا تبرير، وإن كان يتعلق بالنصوص، فإنه لا يتعلق بأثرها الفعلي.

فالنص هنا على أن "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" يغل يد "السلطة المنتخبة" ويطلق يد المؤسسات الدينية في إصدار الفتاوى بشان أي قانون تراه مخالفا للشريعة الإسلامية متيحا للمؤسسات الدينية، وحتى الأفراد،فرصة رفع القضايا ضد القوانين والإجراءات، وستحكم المحاكم في الغالب لصالح هذه الطعون، مادامت "كتب الفقه تقبل الأمر".