خلط الاوراق.

من التعبيرات الرائجة اليوم في أحاديث السياسة والجدل فيها عبارة خلط الأوراق. ولعل عبارة خلط الأوراق تعد من الدلالات القوية التي تشير إلي أن الانفراج السياسي، وحالة الاختراق التفاوضي، قد أُربكتا بسبب أن طرفاً قد قدم للمشهد عنصراً جديداً يستوجب معه تغيير الحسابات السياسية والتفاهمات القائمة جراءها، بسبب خاصيّة السياسة القائمة علي مبدأ "المصالح المؤقتة".

خلط الاوراق في السياسة حالة استعارة مجازية من لعبة الورق "الكارته" المعروفة عالمياً، إحدي تسالي جلسات الأصدقاء من مختلف الأعمار، فهناك دائماً من اللاعبين من يتفنن في خلط الورق "التشكيب" لفرد "طُرح" جديد للتباري في جولة جديدة. الحياة السياسية استعارت هذه الفكرة، أو العبارة، في تفاعلاتها وتجاذباتها الدائمة التي لا ود فيها غير صداقات المصلحة المحسوبة، وهذه الاستعارة ليست في اللغة العربية وحدها، ولكنها استعارة موجودة في لغات حية أخري كالانجليزية والفرنسية، ولكن مع اعتبار الفارق في نطاق استخدامها، مقارنة مع حالة الشيوع للعبارة في اللغة العربية.

مما يثير الانتباه أن العرب تستخدم "مصطلح" خلط الأوراق بشكل أكبر بسبب أننا شعوب تبحث عن انفراجات عديدة، وعلي مستويات مختلفة ضمن حياة سياسية شديدة التوتر تسودها ثقافة رمي الاتهامات من قبل مثلث السلطة والمعارضة والشارع.

من خصائص مجتمعاتنا العربية أن لها مقدرة علي تقبل خلط الأوراق عند التعامل مع ايديولوجياتها وقضاياها الساخنة، فهناك من يعتبرها مهارة في المناورة أو "الفهلوة الفكرية والسياسية" التي تمارس عبر تاريخنا وحاضرنا لإدخال الشعوب في دهاليز فرعية أو جانبية تشغلها عن ملامسة جوهر القضية أو "أم المشاكل" كما يقال في العديد من اللهجات العربية.

فالمتتبع للحقبة الأخيرة من تاريخنا، وخصوصاً عندما ساد الحديث عن الإصلاح في البلدان العربية، رغم البون الشاسع بين الأنظمة العربية من حيث التوجهات، ومدى عمق التناقض في الأهداف، سندرك أن خلط الأوراق، أحياناً كثيرة، كان يصب في خانات التصدي، بدلاً من إرسال إشارات للطرف الآخر لأجل فتح قناة للحوار أو للتشاور في سبيل خلق أفق حقيقي للمعالجة العادلة، وبما يحقق سلماً واستقراراً حقيقياً في منطقتنا التي لازالت تعاني من عدم الاستقرار لعقود، بل أضحى عدم الاستقرار سمة من سمات المنطقة عموماً.

في الدول المأزومة بالاستبداد المُشرعن أو التشظي أو الحروب الأهلية؛ كما هو حال ليبيانا التي لازالت تتسول الفرج علي باب الرجاءات، تظل لعبة خلط الأوراق في حياتها السياسية تمارس بدقة شديدة أو بمنتهى العشوائية في بعض الأحيان، وفي الحالتين فهي علة تزيد من أمد الأزمة، وإطالة المأزق بالبلاد، لأن خلط الأوراق في الأزمة الليبية لازال يهدف للمواجهة، وليس لأجل خلق حوار أو تفاوض ناضج يهدف لصون وطن، بل يأتي خلط الأورق لتعزيز سطوة وضع اليد على سدة الحكم، باعتبار أن مؤسساتنا ظلت تصول وتجول في نطاق منتهي الصلاحية لمدة ليست بالبسيطة.

وهذه الحالة أو الوضعية جعلت من نهج خلط الأوراق ليبياً، على مدي عمر المأزق، في جوانب كثيرة منها فوضي شاملة تتعزز، تختلط فيها المصالح والعداوات والصداقات بشكل يفوق التصور في تقلباته، ولأننا حتي اللحظة لازلنا شعبا يعيش كجماعات، أجدنا قابلين بصلاحية عالية لأن نكون مناخا ملائما لهذه اللعبة، إذ تموج ليبيا بالمفاجآت التي لا يمكن السيطرة عليها أبداً، وكأنها تتعامل مع موزع آلي يخلط الورق في "طُرح" يتجدد، و"العكرة" فيه معروف دائماً.

فحالة المواجهة، بالمعني العام، التي تسود ليبيا كانت هي روح الأزمة برمتها، ولم يكن للتفاوض الساعي للحلحلة، وتجنب الصدام حيز مكان جذري. فالمؤسسات التي تماطل في منح قرارها كانت دائماً، ولازالت، تنتظر المقابل "الغنيمة"، والأطراف المعززة بالسلاح لم تكن مستعدة، ضمن حالة التخوين المتبادل، للتنازل المجاني لأي تسويات، طالما السلطة ليست لها فيها قدر من المحاصصة المشروطة مسبقاً. فخلط الأوراق كان هو التدبير الدائم كلما تقاربت زمرة من أطراف صراع الأزمة الليبية لأي اتفاق من شأنه أن يصب نحو تسوية، حتى ولو كانت جزئية أو محدودة، فحالة التخندق المتربص لنيل سلطة حكم البلاد، وتحت كل الشعارات والتسميات، يظل علة من عِلل المشهد الليبي برمته. فحالة خلط الأوراق في ليبيا ستبقي حالة مستعجلة لتأبيد الفوضى، فوضى القوى، وفوضى القيم، وفوضى الشعارات، وفوضى المطالب أيضاً.

فأسلوب خلط الأوراق بقي أسلوباً يتكرر، خصوصاً في ظل غياب نصر عسكري نوعي للأطراف المتحاربة فيما بينها رغم الدعم الأجنبي للطرفين، والذي كان تسوده حالة الخشية من الغرق في الدم بشكل أعمق بما يجنبه التورط في أي مسألة قانونية دولية تتعلق بجرائم الحرب بالبلاد التي تصدر حولها التصريحات والبيانات الدولية بشكل مستمر، بما يجعل الاعتقاد أكثر رسوخاً بأن المجتمع الدولي يبدو أكثر تحمساً لألَّا تكون ليبيا ساحة لتصفية حسابات بين الأطراف الخارجية المتورطة في حربنا الأهلية، أكثر من كون ذات المجتمع الدولي منشغلا لحسم الأزمة رغم تبعاتها المرعبة على دول الجوار وحالة القلق الاوربي من الهجرة اللاشرعية بكل ما تحويه من مخاوف لتسلل الإرهاب عبر قوارب الهجرة، وانتقال الأوبئة عبر المهاجر اللاشرعي خصوصاً بعد تفشي الكوفيد19 عالمياً.

الأزمة الليبية لازالت تستنزف الكثير من المال والوقت والدم وأنهكت أعصاب الناس، لكن الاستمرار في أسلوب خلط الأوراق بنهج المواجهة فقط يؤكد على أن الخيارات التي تملكها أرباب المشهد الليبي ليست بالحيوية والنجاعة إذ لازلت أزمتنا تجد صعوبة في الخروج من ذات مربع الكساد السياسي بسبب حالة الانسداد السياسي المهيمنة على جُل مراحل التفاوض الليبي-الليبي.