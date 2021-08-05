مختصر الهجوم على مشروع الدستور والرد عليه

مختصر الهجوم على مشروع الدستور والرد عليه

واجه مشروع الدستور هجوما واسع النطاق؛ بُني في جانبٍ رئيسٍ منه على مقدمات غير صحيحة، تحولت في أذهان من يعتمدون على ثقافة السماع إلى مسلمات، فقد ظهر من يسلم بأن دستور الاستقلال لا زال نافذا، وأن لا حاجة لدستورٍ جديد، وهو يعلم أن سقوط الدساتير بالثورات والانقلابات محل إجماع، وأن الفصل قائم بينها والقوانين الصادرة في ظلها. ورفع آخرون صوتهم للمطالبة بالرجوع إلى الشعب بشأن شكل الدولة ونظام الحكم، وتساءلوا من أين للهيئة أن تختار نظام الحكم نيابة عن الليبيين؟، ومن المعلوم أن للهيئات المنتخبة إقرار دستور متكامل الأركان، لا مجرد مشروع له، وأن المسار الدستوري الليبي تجاوز التجارب المقارنة؛ بجمعه بين الطريق الديمقراطي غير المباشر بانتخاب الهيئة، والطريق الديمقراطي المباشر بالاستفتاء.

ودفع من لا يتفق مع المشروع بالقول أن المشروع مشروع مغالبة؛ متجاهلا حقيقة أن الهيئة التأسيسية بُنيت على توزيع متساوٍ بين المناطق الثلاث، وأن قراراتها بأغلبية تقع بين المطلقة والإجماع، والذي هو شبه مستحيل، وأن كل منطقة انتخابية لها الثلث المعطل، وأن المشروع أُقّر بأغلبية مزدوجة، وجهها الأول أغلبية الأعضاء، والثاني أغلبية كل منطقة انتخابية على حدة، وأن قانون الاستفتاء قائمٌ على وجوب الأغلبية الثلاثية.

في مقابل ذلك؛ هناك من عاد إلى الوراء، وفتح نقاشا وقته وقت إصدار قانون الهيئة ، لا وقت إقرارها للمشروع، وقطع بوجوب تعيين الهيئة، ولا نعتقد أنه يخفى عليه خضوع الهيئات المعينة للرقابة والمتابعة، وأن استقلال المعين هو استقلال صوري، فمن يملك التكوين، يملك تعديله، وأنها لو كانت معينة لكانت رهينة للتيارات المسيطرة على المؤتمر الوطني العام آنذالك. إلى جانب ذلك؛ تجاوز البعض الموضوع، وأطلق أوصافا متعددة على الهيئة ومشروعها، ومن ذلك وصف مشروع الدستور بمشروع صلالة، دون البحث في سبب الاجتماعات هناك، ودون أن يقف على ما حدث فيها، فالهيئة لم تتخذ أي قرار خارج مقرها، وهي التي أوصدت أبوابها في وجه الأطراف الأجنبية؛ حماية للملكية الوطنية للدستور، ودون أن يعارض بعض هؤلاء أعمال لجان ألفتها البعثة الأممية، وطُرحت فيها مسائل دستورية في تونس وبرلين وجنيف، ودعمها قانونيون عارضوا الاحتكام للشعب في استفتاء عام. وهناك من عاد لقولٍ يتكرر دائما، وهو أن الوقت غير مناسب، وأن الدساتير لا توضع وقت الأزمات، وقد كان عليه أن يرجع إلى التجارب المقارنة؛ ليدرك أن أغلب الدساتير وضعت لتفادي أزمة، أو للخروج منها، وأنه ليس هناك ما يضمن أن غدا سيكون أفضل من اليوم.

تفنن آخرون في استبدال المصطلحات، وأنزلوا مصطلح المساومات محل التوافقات، وقالوا أنه دستور مساومات؛ لوصف ما حدث بين أعضاء الهيئة في لجنتي العمل والتوافقات، مع أن المطلعين يدركون أن المشروع- كغيره من الدساتير التي ليست منحة من الحاكم- لا يمكن إلا أن يكون نتيجة تفاوض بين أعضاء هيئة ينتمون إلى مختلف المناطق والتوجهات.

وتجاوز البعض حق النقد وبيان ما يرونه من مثالب للناس، وعرقلوا الاستفتاء، معتمدين على أقوالٍ قرعت الأسماع دون الاستناد على صحيح المشروع، أو على الاستدلال بحقيقة ما في الدساتير المقارنة، وكسروا أعناق نصوص؛ كما هي الحال في القول بأن المشروع يؤسس لدولة رجال الدين وحكم المفتي، وذلك في خلط واضح بين سلطة إقرار القانون ومصدريته، وهو قول يتجاوز الوقوف عند مسلمة أن المشروع يجرد رجال الدين من أي سلطة، ويعلق إفصاحهم عن رأيهم في الشأن العام على طلب السلطة المنتخبة.

هناك- أيضا- من أضاف قضايا هامشية، وعدّها من ركائز المستقبل، ومثاله من هاجم المشروع بحجة عدم وجود ديباجة مطولة لها بناء شعري وإيقاع موسيقي مميز، وقذف الهيئة بالتنكر لنضال الليبيين، وهو يعلم أن كثيرا من الدساتير لا تحوي ديباجة، وأن ذكر ذلك في الدستور يعني ذكر أحداثٍ تنازعت الليبيين، وقسمت بلادهم، وأن سبيل المصلحة الأولى بالرعاية هو البناء على المشترك، وتجاوز مواطن الشقاق، لا تمجيد الماضي، أو النيل منه.

وبدل أن يدرك البعض العلة من عدم تحديد عددٍ ثابتٍ لمجلس النواب، ويقارنوا ذلك بنهج دساتير أخرى؛ كما هي الحال في الدستور التونسي النافذ، اعتبروا ذلك نقيصة لا تغتفر، وعوارا غير قابلٍ للتبرير.

فريق آخر وصف المشروع بالمطول، وبأنه دخل في كثير التفاصيل، وكأن صاحب هذا القول لم يبذل جهدا في المقارنة، فمن خلالها يتبين أن المشروع أقل تفصيلا من نصف دساتير العالم، وهو- أيضا- لم يطلع على نهج الدساتير الحديثة، ولا حتى كثير من القديمة، خاصة وهو يُصر على تكرار مثال الدستور الأمريكي، وكان عليه أن يدرك أن المسألة مسألة تبويب، فكل مادةٍ في الدستور الأمريكي بمثابة فصل في الدساتير الأخرى، وكل فقرةٍ منها بمثابة مادة، وأن الولايات المتحدة بها دساتير بقدر ما تتكون منه من ولايات. وقام آخرون بالتشديد على غرابة حظر التعديل، وقدموه للناس وكأنه بدعة من بدع الهيئة التأسيسية. رغم أنه من الواضح أن عدة دساتير أدرجت ذلك في نصوصها، وأن كتب الفقه تقبل الأمر، وتؤطر له. فالحظر الزمني لمدة خمس سنوات هو لضمان بناء المؤسسات الواردة في الدستور، والحظر الموضوعي؛ كما هو مدونٌ بشكلٍ صريح؛ محله المبادئ، لا النصوص، فالمبدأ القائمة عليه المادة السادسة هو الإسلام دين الدولة، والمبدأ القائمة عليه المادة الثانية هو التعددية اللغوية، وأن مبادئ كالفصل بين السلطات، والتداول السلمي على السلطة، هي مبادئ تتعدى المواد التي وردت فيها؛ لتطال عموم البناء، والمساس بها هدمٌ للقواعد. وفي مقابل من يقول بأن الدستور مطول، هناك من ذهب إلى القول بأن الدستور يعتريه النقص، ومن ذلك أنه لم يحدد هل نظام الحكم رئاسي، أم برلماني، أم شبه رئاسي؟، في خلط واضح بين القانون والفقه، إذ إن النص يحدد عناصر البناء، والفقه يتولى الأوصاف والكيوف.

ولأن في الأذهان صورة مقيتة للمركزية، فقد كان تأكيد البعض على أن المشروع يؤسس للمركزية دافعا للحؤول دون الاستفتاء، وكأن من يقول ذلك لم يقرأ النص على اللامركزية الموسعة، ولم يعرف أن أثر دسترة المصطلح كافية لحظر أي تشريع ينهج نحو المركزية، وأن المشروع تضمن مقومات اللامركزية من انتخاب القيادات المحلية، ومبدأي التدبير الحر والتفريع، إلى النص صراحة على منع تدخل الحكومة في الشأن المحلي؛ إلا استثناء.

آخرون وصفوا مجلس الشيوخ بالصوري منزوع السلطات، وكان بإمكانهم الاطلاع؛ ولو على نحو عابر؛ ليدركوا أن له إقرار قوانين النظام المالي والحكم المحلي والجنسية والثروات الطبيعية، وأن التعديلات الدستورية تمر من خلاله، وأن له المصادقة على اتفاقيات وعقود الثروات الطبيعية، وعلى ترشيحات مجلس النواب بشأن أعضاء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه. وبعض من يُحسبون من الخبراء، كرروا القول بأن المشروع يُنصب ديكتاتورا، له حل السلطة التشريعية، مع أن المشروع يوجب صراحة عرض الحل في استفتاء عام، وبأنه أهمل حقوق الأقليات، وهو القائم على المعايير الدولية، والذي نص على أن الدولة هي الجمهورية الليبية، وأن الهوية الليبية تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة، وأن اللغات العربية والامازيغية والتارقية والتباوية لغات ليبية، تجب حمايتها، والمحافظة على أصالتها، وتنمية تعليمها، وإدماجها في الحياة العامة، ونص على هيئة دستورية تتولى ذلك.

ومع كل هذا؛ من المهم الانطلاق من أن الدستور قائمٌ على موضوعات مركزية تتجاوز كثيرا من القضايا الجزئية التي تطرح باستمرار، والتي يمكن تطوير أحكامها مع الزمن، وأنه مهما كان موقف البعض، فمن المهم عند التعرض للمشروع ألا تُبدى قراطيس، وتُخفى أخرى، وألا ينسب له ما ليس فيه، وألا يقدم المقارن على غير حقيقته، وألا تُحمل نصوصه أكثر مما تحتمل، وألا تُقدم خرائط لجانٍ تُسميها البعثة الأممية عليه، وألا يُمنع الشعب من الاستفتاء.