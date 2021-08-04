بيروت لا تهدأ

(هذا الذي قالوا له: لبنان

غارقة. ضائعة.. ذراه

كأنما رؤوسها.. تبحث عن مداه

سابحة في غيمة. مغموسة في أه)

رفيق خوري



أيام لبنان تدفع على الدوام الثمن القديم. تسدد الفواتير الماضية. تحاسب عليها على مهل وأحيانا بسرعة . بيروت وأيامها ولياليها لابد أن تظل تدفع المطالبات دون كلام سابقا ولاحقا وربما مستقبلا أيضا. بيروت ست الدنيا لكنها تتذكر الجراح وتلعقها وتسدد الدفع المسبق!

تتداعى أيام بيروت في الصيف وفي الشتاء. كانت متنفس العرب ومقهاهم وجريدتهم الناطقة. وحين كانت تمطر في القاهرة أو في عمان فإن بيروت تفتح مظلاتها على الفور في الحمرا. اليوم الحال تغير والتداعيات تتوالى ولاتتغير حتى الأن. اليوم تمطر ويسقط الثلج في طهران فينفتح كل شئ في ست الدنيا من البحر إلى الجبل ومن الكورنيش إلى الضيعة ومن المنارة إلى الجنوب. كانت بيروت (حريتها عافية وعلة لغيرها) واليوم ربما العكس هو الصحيح أو أكثر من ذلك. هل غدت أوطاننا أجمل وأبهى في الصور والحكايات القديمة كما يقول الأدباء وكتـاب الروايات والمحللون في المقاهي والحانات وفوق الأرصفة!

من معادلات بيروت في الصيف. 1958. تلتهب المنطقة. تزداد رائحة الشياط من اللهيب. تنزل القوات الأمريكية في بيروت عند الزيتونة عقب 14 تموز في بغداد. والأردن تدعمه قوات أخرى لكنها بريطانية لمواجهة أي طارئ يطرأ. ثم الأكثر التهابا تشتعل الحرب في ست الدنيا. اغتيال الصحفي نسيب المتني. أسلحة وصراعات وتدخلات من كل الأطراف المحلية والدولية. يخسر كميل شمعون. ويأتي قائد الجيش فؤاد شهاب لكن ليس فوق دبابة بدعم ومساندة من مصر. بيروت المقاهي والمكتبات والجواسيس والصحف وألعاب المخابرات وكل شي في الحمراء وماحولها. دائما الانفجارات في الصيف. تشتعل نارا مثل السعير. وأحيانا في أيام (الشتي). النار مع الثلج.

مطلع 1962. محاولة انقلابية عسكرية يتهم خلالها الحزب القومي الاجتماعي. إنطوان سعادة الذي أعدم عام 1949. بعد أن سلمه حسني الزعيم في دمشق إلى الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح في بيروت. سعادة ظل شبحه يطارد الأطياف في بيروت. غير أن اللعبة ما (زبطت). محاكمات وسجن الرومية واتهامات وأغلق الباب أمام محاولة العسكر وحزبهم القومي الاجتماعي .

ديسمبر 1968. يهطل المطر والثلج وينادي الباعة على القسطل الساخن في باب إدريس وسوق الطويلة وتضرب إسرائيل مطار بيروت. تدمر عددا من طائرات الميدل إيست اللبنانية. ولم يعد لبنان أخضر أو حلوا. يأخذ الصراع منحى آخر على وجه العموم.

تتداعى أيام بيروت. والليالي. ويظل وديع الصافي يغني مع إشراقة الشمس كل يوم (طل الصباح.. وتكتك العصفور) ومرات أخرى.. (يامرسال.. يلي وجهتك صوب الشمال.. عرج ع ديره) وكذا فيروز.. (جايبلي سلام.. عصفور الجناين.. من عند الحناين).. وهكذا تسير الحياة. الأغاني والشعر والكتاب والصحف والسهرات ونداءات باعة القسطل وابتهاج المصطافين فوق الجبل وتحتهم بيروت.

1975. نيسان والربيع وزهور الأقاح والبيوت في التلال وهدير المطابع ثم الحرب الأهلية تأكل بيروت ولبنان كله. القتل على الهوية. الخطف. الصراع لا يتوقف. انقطاع الكهرباء وتلوث المياه. والضحايا من كل الأطراف وبيروت سلام عليها مكبلة اليدين. والقوى المختلفة داخليا وخارجيا تواصل جهدها لإشعال النيران بلا توقف. البلد الصغير يدفع فواتير الكبار. والإنسان يفجع في إنسانيته عبر بيروت. ولم يعد لبنان أخضر حلوا. ولم يعد عصفور الصافي يتكتك في الصباح ولاطريق صوب الشمال. صار رمادا شديد السواد ولم تجد نفعا أغاني فيروز و (عتابا) وديع الصافي و (ميجانا) صباح. جنون الحرب وقتال الأخوة الذين أضحوا أعداء في رفة عين!

صيف 1982 شارون يتجول في بيروت. يخترق الحمرا والبسطه التحتا. صبرا وشاتيلا. تخرج المقاومة الفلسطينية عبر البحر. ويهتف الفلسطينيون (يا وحدنا). أحداث لاتنتهي. يحلم المواطن في بيروت والمنطقة بالهناء والسلام. الفساد يطغى. تلوث البيئة. الطائفية نظام خالد ثابت لايتغير. ثم الغضبة التي تفجرت مثل النار (كلن يعني كلن). حتى بعض الببغاوات في أقفاصها في منازل بيروت حفظت هذه اللازمة وظلت ترددها. شعرت بالفساد وأهواله. فساد يدحرج فسادا في المنطقة كلها. الفساد جزء من بعضه لاتنفصم عراه على امتداد الخريطة العريضة.