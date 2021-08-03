فاسدون ضد الفساد!

بَرَزَ الثَعلَبُ يَوماً

في شِعارِ الواعِظينا

فَمَشى في الأَرضِ يَهذي

وَيَسُبُّ الماكِرينا

وَيَقولُ الحَمدُ لِل

هِ إِلَهِ العالَمينا

يا عِبادَ اللَهِ توبوا

فَهوَ كَهفُ التائِبينا

وَاِزهَدوا في الطَيرِ إِنَّ الـ

ـعَيشَ عَيشُ الزاهِدينا

وَاطلُبوا الديكَ يُؤَذِّن

لِصَلاةِ الصُبحِ فينا

فَأَتى الديكَ رَسولٌ

مِن إِمامِ الناسِكينا

عَرَضَ الأَمرَ عَلَيهِ

وَهوَ يَرجو أَن يَلينا

فَأَجابَ الديكُ عُذراً

يا أَضَلَّ المُهتَدينا

بَلِّغِ الثَعلَبَ عَنّي

عَن جدودي الصالِحينا

عَن ذَوي التيجانِ مِمَّن

دَخَلَ البَطنَ اللَعينا

أَنَّهُم قالوا وَخَيرُ ال

قَولِ قَولُ العارِفينا

مُخطِئٌ مَن ظَنَّ يَوماً

أَنَّ لِلثَعلَبِ دينا

أحمد شوقي



عشنا الكثير من الوقت، في عبث، وذات مرة، جلسنا نعبث بهكذا عبث. فقال صديقي نحن جميعا فاسدون. خذني مثلا، لكي أعيش، أنتصب لساعات، في طابور الجمعيات الاستهلاكية، التي جعلنا القذافي بها كقطيع الغنم. إن لم أكن من القطيع، فلن أحصل على نصيبي من الطعام، ما لم يكن يتوفر إلا في هذه الجمعيات. الجمعيات من ضمن الحصص، توزع السجائر المحلية، المسمى "رياضي" ولا صنف غيرها. كنت أخذت حصتي، رغم أني لا أدخن، آخذها لغرض بيعها، بسعر مرتفع عن سعر الجمعية. من ثم أشتري بالمكسب، صنفا من الطعام، لا يتوفر في تلكم الجمعيات. هكذا تم إفسادي، فأضحيت من "المفسدين على الأرض"، كما سمى القذافي، السجن الذي أودع فيه، المرتشين والفاسدين، ممن غضب عليهم.

الحقيقة المرّة، أن البيان الإنشائي، لانقلاب سبتمبر 1969م في ليبيا، ادعى أن الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، مدعاة محاربة الفساد والفاسدين. النتائج الرئيسة، التي حققها الانقلاب، أن عمم الفساد، ما لم يكن غائبا، عن العهد الملكي، منذ لحظة تأسيس الدولة الليبية، ويمكن للقاريء المهتم، أن يطالع وثيقة خطبة، النائب "مصطفي بن عامر"، في أول جلسة لأول برلمان ليبي، وذلك في كتاب: "وثائق جمعية عمر المختار" لبشير المغيربي.

عقب انقلاب سبتمبر، تم تأميم الدولة وخزائنها، ألغيت الملكية، ليكون المالك الوحيد: قائد الانقلاب العقيد معمر القذافي. في هكذا حال، كان الفاسدون، هم من اعتدى على الخزينة المؤممة، دون إذن القائد. المحصلة شرعنة الفساد، فالبلاد باتت ملكية خاصة، يحق لمالكها أن يمنح من يشاء وكيفما شاء، البلاد المزرعة الخاصة، أمست البقرة الحلوب حقيقة. قبل أن أشير إلى أن "ليبيا البقرة الحلوب"، النعت الذي أطلقه على ليبيا الملكية!، الصحفي المصري محمد حسنين هيكل، في مقال كتبه حول زيارته إلى ليبيا، غبّ الانقلاب.

الحقيقة المُرّة، أن ادعاء محاربة الفساد، ساهم في انتشار الفساد. فالفاسدون أخذوا نهج: أن أفضل طريقة يسلكونها، للمحافظة على مكاسبهم، تطبيق قصيدة أحمد شوقي، التي درسوها في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، أي منذ نعومة أظافرهم. ومن هذا تم توجيه مدافع الإدانة، لحصن الراشي لا للمُرتشى، حيث الراشي لديه حصون، في حين المرتشى حصنه واحد أحد، إنه محتاج للرشوة. هكذا دواليك ومنها: تعميم الفساد، كما التخريج، ما وصل له صديقي: صاحب سجائر الرياضي، وعليه نشر الشعور بالحسد، للفاسدين الكبار من الفاسدين الصغار، وجعل مسألة الفساد المالي المفسدة، وليس في غيرها فسادا.

لقد تحولت بلداننا إلى أرض الفساد، ما يحج إليها الفاسدون من أصقاع الأرض، من أرض الواق واق حتى منهاتن. ومن جهة أخرى، رُكب فرس محاربة الفساد، من كل الفاسدين، من كل الجنسيات، حتى من لا جنسية له. الكل يتاجر في: محاربة الفساد، كما محاربة الهجرة اللا شرعية، فالكل هدفهم: أن يسود القانون، أن يكون الدستور الحكم المطلق. وعلى رأس هؤلاء الفاسدين، من ضد الفساد، المؤسسات الدولية وكبيرهم الأمم المتحدة. وفي هذا فليتنافس المتنافسون.... لسان حالهم.