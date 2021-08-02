امشوا ترعاكم السلامة

"اللي ينَكلب يجي كيدا على كرعيه!" إنه قول ليبي، يعني أن من يصاب بالجنون لا يملّ المشي حتى تتعب قدماه، وهو مثل مازال متداولا حتى الآن، ومعناه أن مغبة الجنون، حِملها على القدمين، وبالفعل أنا أذكر عددا من المجانين، ولعله من الكياسة، أن أقول مرضى نفسيين، لأنني، على نحو ما، أعد من ضمنهم! .

سوف أتناول عددا من مبدعين عالميين اعترفوا أنه لا حل لديهم عندما تتملّكهم مشكلة، أو عندما لا تختمر فكرة للكتابة عنها إلاّ بالمشي. وحينما أؤكد أن رجال الفكر المبكر، سادة المنطق والفلاسفة، كانوا مشائين، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نصفهم بالجنون! وهكذا يكون "كيدي على كرعيا" يبعدني عن هذا المثل الليبي المريب، ولا أُضم للمكاليب، يعني المجانين!

كاتب اسمه فادي توفيق كتب للعربية مقالا جميلا عن أولئك الذين جاء كيدهم على أرجلهم فأبهروا العالم وخلدهم التاريخ. وفادي توفيق كاتب وباحث لبناني (مواليد 1975) وفنان متعدّد الوسائط شاركت أعماله الأدائية والتجهيزية في مختلف المحافل الفنية كالمتاحف والمهرجانات من طوكيو إلى فيينا، مرورًا بألمانيا وباريس حيث يقيم منذ العام 2015. «الأعمال غير المكتملة لكيفورك كساريان» هو إصداره الثالث على مستوى الكتابة بعد «بلاد الله الضيقة» (2005) و«القاتل الجديد» (2008).

يقول ما سوف أختصره بحيث يكون مفيدا ويخدم فكرتي، يقول ما معناه: بين المشي والنشاط الذهني، علاقة وثيقة، إذ يبدو أن حركة المشي هي المحرك المنشط للإبداع أدبيا كان أم فنيا ويصعب كثيرا تفسير تلك العلاقة، فليس هناك قاعدة يعمم على أساسها التفسير، وإن كنت شخصيا أرى أن المشي محرك جيد للتفكير الإبداعي، وهذا ما يؤكده عدد من المبدعين في المجالات كافة.

يقول المفكر الفرنسي الكبير (جان جاك روسو) الكثير في كتابه الشهير (اعترافات) عن أهمية المشي في إنتاجه الفكري، فيقول «في المشي شيء ينعش نشاطي ويسمو بأفكاري. وأنا لا أكاد أفكِّر عندما أكون ساكناً، لا بدَّ لجسمي من أن يكون في حركة حتى يتحرك عقلي». وقال أيضا: «من دون المشي ما كنت لأستطيع الكتابة..».

وحركة المشي هي التي بسببها تسمى تلاميذ (أرسطو) بالمشائين فلقد كان معلمهم يلقى محاضراته وهو يمشي بينهم، والرواقيون أيضا يمارسون المشي، في رواق، فيما يتجادلون في قضاياهم الفلسفية.

الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، صاحب «هكذا تكلم زرادشت» مشَّاء كبير، كتب لشقيقته رسالة قال فيها، بأنه يبدأ نهاره «بالمشي لثماني ساعات يومياً. وفي الأثناء أؤلف أفكاري». وخلال عقدين قضاهما ماشياً، كتب أعظم كتبه: «هكذا تكلم زرادشت» و«ما بعد الخير والشر» و«إنسان أكثر إنسانية» وسواها.

ولماذا نبتعد كثيرا، وأنا ممن يشهدون أن الكاتب المبدع محمد الأصفر يكتب وهو يمشي، فلقد لمحته منطلقا كسهم فوق جسر جليانه، فأشرت للفاخري، أن نأخذه معنا، فأجابني: "دعه أنه يكتب!" ولما قابلت الأصفر، فيما بعد، وأخبرته بما قاله الفاخري: "صح!" أنا فعلا ارتب أفكاري وأكتبها وأنا أمشي، ثم أبيضها، بمجرد أن أصل أول مقهى!".

ولنستعر ما كتبه الشاعر الفرنسي (بول فرلين)، واصفا به رامبو بأنه «العابر بنعلين من ريح». ورامبو قال عن نفسه: «أنا مشَّاء. ولا شيء أكثر»، ولكن الأصفر شيء أكثر بالفعل، فكلما قرأت له عملا، انتبهت إلى ضجيج صمته، لأن ضعف سمعه، أعانه كثيرا في تأسيس حواراته وأفكاره، وهو يمشي. أذكر في واحد من مقالاته، يصف ميدانا أمام محطة قطارات في ألمانيا، منتصب في منتصفه تمثال برونزي لبيتهوفن في ساحة "مونتر بلازا" ، وما إن مر بجواره، حتى قال في نفسه: "سعيد بتهوفن لأنه لا يسمع ضجيج الميدان، وهو بلا شك منسجم مع موسيقاه" وهذا توصيف حال لا يعرفه إلاّ من به صم! وقراؤه بالتأكيد انتبهوا إلى مقالته "بيتهوفن الذي لا يغادرني!" وهي التي أُعدها من أفضل كتاباته، فهي تأسست على "ديلوج داخلي" هو من أبرز ما يخبرنا عن حواراته وأفكاره الداخلية، في حالة الصمت التي يعيشها، وهو الكاتب المشّاء، الذي تأسست إبداعاته من حواراته الداخلية بعيدا عن الضجيج، وهو يمشي.

أنا أقول لكم ذلك لأن وسيلتي في تنفيذ مقالاتي، هي المشيء فغالبا ما تتأسس فكرة في عقلي، أو قراءة ما يثيرني، وقد أعجز عن أن اكتب عنها، ولكن ساعتين مشي كفيلتان بميلاد المقال. صحيح لم يعد المشي بتلك السهولة التي تسعدني قبل إصابة قدمي، ولكن إصراري على المشي، هو في الواقع ما ساعد كثيرا في شفائي. فاجعلوا الكيد على أقدامكم وسوف تنتبهون إل أن العقل سينشط معكم وتتغلبون على أمور كثيرة منها القلق اللعين. فامشوا ترعاكم السلامة.