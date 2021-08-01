(بن جميعة في أمان الله)

الناشط الليبي/ توفيق علي بن جميعة

من مواليد مدينة بنغازي 13 أكتوبر 1953م.

من الشخصيات المدنية والاجتماعية البارزة بمدينة بنغازي ناشط في مجال العمل الخيري وصنف من قبل جميعة الهلال الأحمر الليبي كأكبر المتبرعين بالدم في ليبيا حيث بلغ عدد مرات تبرعه للمرضي 132 مرة.

واهتم كذلك بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وساهم في تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم من خلال جهوده التطوعية، وحاول قبل اندلاع الثورة في عام 2011 م. تأسيس جمعية أهلية تعنى بالتبرع بالنخاع الشوكي ولكنه انصدم بعرقلة إجراءات اعتماد الجمعية، وفي عام 2010 مع بدايات انطلاق مشروع ما يعرف بليبيا الغد أعلن بن جميعة إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها المواطنون وبعد رؤيته لسيدة ليبية في مدينة بنغازي تقوم بجمع فضلات القمامة للأكل منها، منتقداً من خلال الإضراب الادعاءات الإصلاحية الزائفة التي أعلن عنها في مشروع ليبيا الغد وأن من غير المعقول أن يطلق هذا المشروع إصلاحات والمواطنون يعانون الجوع بسبب الفقر وهم يعيشون فوق بحيرة من البترول التي يستفيد منها المسؤولون فقط ووجد في اإعلانه عن الإضراب وسيلة للاحتجاج على حالة الفقر والجوع التي تعيشها الألاف من العائلات الليبية.

بعد اندلاع أحداث الثورة جدد الناشط الراحل توفيق بن جميعة نشاطه الخيري واهتم بالعمل الخيري والسياسي حيث ساهم في تنظيم ودعم مخيمات النازحين داخل وخارج ليبيا، كذلك تقديم جميع سبل الدعم اللوجستي لإنجاح الثورة الليبية التي كان من أبرز الداعمين لها حتى وفاته.

وبعد الانحراف السياسي والوطني الذي تعرضت له مسيرة ثورة فبراير في بدايتها تفاعل الراحل بن جميعة مع التيار المدني داخل مدينة بنغازي خاصةً وليبيا عامةً مدافعاً عن الثورة وأهدافها رافضاً للمليشيات المسلحة التي تتخذ من السلاح أداة لقمع المواطنين بدعم من تيار الإسلام السياسي.

مبكراً وفي أواخر عام 2013م. بدأت رحلة علاج الراحل توفيق بن جميعة مع مرض السرطان وغادر في عام 2014م. من ليبيا لجمهورية ألمانيا الاتحادية بالعاصمة برلين ومانهايم ونجح، بفضل الله، في التغلب على المرض في الجولة الأولى بمنطقة البروستاتا بعد خضوعه للعلاج الكيماوي المرير واستمر بعدها في الخضوع للعلاج التأهيلي والمراجعة المكثفة لثلاثة أعوام متواصلة حتى عودته لمعشوقته بنغازي في صيف عام 2018م. ليستأنف الرحلة من جديد في العاصمة برلين حيث كان يستقر في إقامة شبه دائمة رفقة ابنه الناشط محمد توفيق بن جميعة وعاد المرض من جديد ليعلن الراحل معركة أخرى انتهت بتغلب المرض عليه ووفاته يوم الأربعاء 28 يوليو 2021. م، بمستشفى الشارتيه بالعاصمة الألمانية برلين.

الراحل توفيق بن جميعة وفي رحلة تحدٍ للمرض كان قبلة لكل أبناء ليبيا المحتاجين للمساعدة والعون وبيته مفتوح للجميع ويقوم هو شخصياً باإعداد الطعام والأكل لكل ضيوفه ويقدم لهم المشورة في اأي مسائل لم يجدوا لها حلولا، كذلك فهو منارة تنويرية تنير العقول وتذهب بالمستمعين والمتحاورين معه نحو الحداثة والعقلانية، التي ترفضها الأفكار المتطرفة وتحارب كل الذين يتبنونها بالقمع والقتل داخل ليبيا، خصوصاً اإبان سيطرة التنظيمات الإرهابية على مدينته بنغازي حيث وقف شجاعاً ضدها وحمل مسؤولية تغول هذا التطرف والإرهاب المسلح للإسلام السياسي الذي اعتبره الراحل الغطاء السياسي له، حتى وجد في عدد من شباب الوطن الذين يعيشون بالولايات الألمانية الحماس وانطلق بينهم بميادين وساحات العاصمة برلين في وقفات داعمة للاستقرار وبناء ليبيا الدولة الحديثة والعصرية بمؤسساتها القوية على رأسها الجيش والشرطة ووجه خطابات للبوندستاغ الألماني (البرلمان) وللهيئات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية موضحاً فيها حقيقة الحدث والأزمة في ليبيا وشرعية دفاع الجيش الليبي عن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها للقضاء على الجماعات الإرهابية وإعادة الاستقرار لليبيا وحماية شعبها مشيراً بتحريرها قوات الجيش الليبي لمدن بنغازي ودرنة من هذه الجماعات.

عرفت الراحل بن جميعة في فترة العمل المدني بعد انتهاء الثورة بمدينة بنغازي وعرفته حينها أنه مرشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام ومن الشخصيات القيادية بالتيار المدني المناضل بمدينة بنغازي صاحب مواقف واضحة وشجاعة ضد التطرف والإرهاب الذي انتشر في المدينة مع ظهور جماعة أنصار الشريعة وكان رافضاً للوصاية الدينية على المواطنين من قبل هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الأخرى التي مارست الإرهاب المسلح على المواطنين وعلي التيار المدني بالمدينة التيار الذي كان يتجه نحو تصحيح مسار الثورة ولتثبيت بوصلة ثورة فبراير نحو ليبيا دولة نموذجية وحديثة، وعند إصابتي بمدينة بنغازي في فبراير عام 2014م، جراء محاولة اغتيال ازداد جسر التواصل بيننا واتصل بي من ألمانيا أثناء تواجدي بالعاصمة الأردنية عمان ليطمئن على وضعي الصحي ويؤكد على دعمه لي، حتى وصولي للعاصمة الألمانية- برلين في مايو 2017م، بعد رحلة علاج بباريس استقبلني الراحل بشقته لأسابيع حتى استقراري بألمانيا وأصبح منزله بيتي الثاني وأتردد عليه في الشهر عديد المرات وكنت أجد دائماً الضيوف بمنزله من مختلف المدن الليبية متواجدين معه في شقته وكان دائماً الحوار وطنياً بامتياز يدور حول الوطن الكبير ليبيا والصغير بنغازي..

حوار عقلاني متجرد وشجاع وناقد للأوضاع السياسية والمجتمعية ويضع دائماً الحلول لها، حتى وضع الراحل لبنة لتجمع شبابي جمع ابناء الجالية الليبية الداعمة للاستقرار في ليبيا وللجيش الليبي، لقناعة الفقيد أن الحل في ليبيا أولاً بتجميع السلاح وحل المليشيات ومن ثم بناء مؤسسات دولة قوية وإنهاء الفساد والفصل بين السلطات السياسية والدينية، رحل العم توفيق وغادر الدنيا بسلامة ومنشغلاً على بلاده ليبيا ومدينته بنغازي حتى في آخر لقاء لي معه بمستشفى الشارتيه يوم الأحد 25 يوليو 2021م، حاولت الحديث والاسترسال معه وكان قليل الكلام ولا رغبة له في الأكل، فقط يطلب شراب الماء والاستماع وابتعدت عن إجهاده في الحديث وسألته عن حالته الصحية، وحاولت تطمينه وبث الأمل بداخله ليصمد أكثر ولكن المرض هو الذي كان يسيطر عليه.

وخلال الحديث نطق وقال (عشر سنوات يا عبد الله مادرنا فيهن شي ما زال مش معقولة) رديت عليه سريعاً (قتله عشر سنوات يا عم توفيق هن إرث لما سبقهم من سنوات) رد (كان بمقدور السياسيين المعالجة ولكن الفشل كان شعارهم) واستمر الحديث في ذات السياق حتى تغير مجراه بعد أن تحدث الذي كان يرافقني حديثا معنويا انتهى بتوديع الراحل والسلام عليه وعندما خرجنا من الغرفة سمعنا صوته وكأنه ينادي عدنا إليه فقال (قلت في أمان الله) كررها (في أمان الله) وقلنا له (في أمان الله مع السلامة) حتى أبلغني ابنه الرفيق محمد بن جميعة بخبر الوفاة في صباح يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021. م، وتوافد فور وفاته للمستشفى أعداد من أبناء الجالية ببرلين وفي مكان تجهيز الجثمان حتى مغادرته ظهر يوم الثلاثاء والآخرون أصبحوا يتوافدون بشقته لتقديم واجب العزاء لنا ولابنه الرفيق محمد توفيق بن جميعة، كذلك يتوافد العشرات على المأتم بمنزل أسرته بمدينة بنغازي لتقديم العزاء والمواساة.

عمي توفيق يا العزيز على القلب والروح يا صاحب اليد البيضاء والقلب الكبير رحلت عن الدنيا ولن ترحل عن قلوبنا وحتماً ستبقى خالداً في ذاكرة بنغازي وليبيا مناضلاً ووطنياً مخلصاً ووفياً، ولن تتوقف المسيرة حتي نلقاك ذات يوم في دار الخلد وستكون ليبيا دولة عصرية وحديثة وسوف يسود بين ابنائها المنطقية والعقلانية والحداثة وسنبقي يا والدنا رافضين لحكم الدكتاتورية وحكم العمامة..

إلى لقاء وليس وداعاً

في أمان الله يا بن جميعة.