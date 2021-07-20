خالتي والقضوم

فى زمن طفولتي أتذكر أن زيارات الأقارب الذين يسكنون في أماكن بعيدة ومتفرقة مسألة في غاية الصعوبة نظرا لصعوبة وسائل المواصلات.. كان يزورنا أقارب لنا من عدة مدن ومناطق لكن أكثر ما تجترحه ذاكرتي وأنا طفل هو زيارة الخالة فاطمة القادمة إلينا من جبل نفوسه.. هناك شيئان عجز تقادم الزمن عن محوهما.. حكايات الخالة وقدرتها العجيبة على السرد والتشويق والإثارة حتى يكاد المرء يشعر وكأنه يشاهد فيلما سينمائيا ذا حبكة درامية اآسرة وتفاصيل الأحداث بشكل يفوق ما تلتقطه أي كاميرا.
كنا نتحلق حولها ونستمع بكل شغف إليها وهي تحكي لنا عن قصة الغولة وزوجها حديدان والأخوة الثلاثة وذكاء وفطنة أوسطهم، كنا نستمع لها بكامل الانتباه مشدودي الأعصاب، تمر بمخيلتنا صور الشخوص التي تتكلم عنها الخالة. كل ذلك بتأثير صوتها الهادئ الذي يعلو قليلا ويهمس أحيانا مما يضفى على الأمر التشويق والانتباه. لقد كان قدوم الخالة مبعث سرور كبير، أو كما يقول الشاعر:
كُنّا نُسَرُّ بلُقيَاها ونرقُبُهُ *** ونستَطِيبُ مِنْ الماضي حَكاياهَا
حديثُها.. نَغمةٌ تَسرِي بمَسْمَعِنا *** وأنْسُنا.. طائرٌ يشدُو بِذِكراها
إن معطيات الترفيه في ذلك الزمان محدودة قليلة و“كان المسبب الأقوى لانتشار هذه الحكايات هو غياب وسائل التسلية كالموجودة حاليا من راديوهات وتلفزيونات وحتى الإنترنت، فتأتي هذه الحكايات المحلية.
أما الشيء الثاني الذى يميز مجيء الخالة فهو يتعلق بأنها كانت تحضر معها ما هو من خصوصيات البيئة القادمة منها وهو التين المجفف و(القضوم) الذي عرفت بعد ذلك أنه ثمار شجرة البطوم أو البطم، وعندما كبرت عرفت أن هناك العديد من أنواع البطوم وما يخصنا فى ليبيا هو: البطوم الأطلسي Pistacia atlantica.
تلك الشجرة الظليلة في الصيف ويصل ارتفاعها عدة أمتار وهي شجرة معمرة، قطر ساقها قد يصل إلى 1 متر وأكثر.. شجرة متساقطة الأوراق ثنائية الجنس أي توجد منها أشجار مذكرة وأشجار مونثة توجد منها 6 أنواع.. أزهارها عنقودية الثمار مفردة النواة حجمها أكبر قليلا من حجم حبة العدس وأقل من حبة الحمص، لونها أخضر ومنها حمراء وسوداء.
يستخدم البطوم في تشجير الغابات في المناطق الجافة وشديدة الجفاف، وشجرة البطوم بطيئة النمو كغيرها من الأشجار المعمرة وتصل أعمار أشجار البطوم مئات السنين.
تستخدم أوراق البطوم علفا للمواشي ومن ثماره تستخرج مادة زيتية مفيدة غذائيا وصناعيا. والثمار تؤكل مباشرة ولها فوائد عديدة.. وأهم استخداماته اليوم أنه أصل لتطعيم الفستق وينتج شتلات قوية للفستق.
في جبل نفوسة وهو أحد مواطن البطوم الأطلسي، توجد أشجار كبيرة وقديمة وكذلك توجد معاصر لزيت القضوم، وهي قديمة جدا.
ويقال إنها شجرة مهددة بالانقراض، ولذا وجب علينا الااهتمام بها في الغطاء النباتي.. فهى شجرة تتحمل الحرارة والجفاف وحتى الآن ما زالت تنمو في أماكن مختلفة في ليبيا في الأماكن الرطبة وبين الصخور وفي مجاري الوديان في جبال نفوسة وترهونة ووادي سوف الجين وبنب وليد والجبل الأخضر وغيرها من المناطق.
حدثنى صديق أن القضوم يباع في أسواق العطرية ويقال إن أجوده الذي يأتي من منطقة وادي سوف الجين.. (كلمة سوف الجين هي تحريف للجملة الأمازيغية اوسف ن اجن بمعنى وادي القضوم).
ويستخرج من الثمار زيت لزج كثيف له طعم قريب من طعم زيت الزيتون ويقال إن زيت القضوم يستعمل (في الطب البديل) للكثير من الأمراض لاحتوائه على الكثير من المواد الفعالة.
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