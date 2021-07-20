خالتي والقضوم

فى زمن طفولتي أتذكر أن زيارات الأقارب الذين يسكنون في أماكن بعيدة ومتفرقة مسألة في غاية الصعوبة نظرا لصعوبة وسائل المواصلات.. كان يزورنا أقارب لنا من عدة مدن ومناطق لكن أكثر ما تجترحه ذاكرتي وأنا طفل هو زيارة الخالة فاطمة القادمة إلينا من جبل نفوسه.. هناك شيئان عجز تقادم الزمن عن محوهما.. حكايات الخالة وقدرتها العجيبة على السرد والتشويق والإثارة حتى يكاد المرء يشعر وكأنه يشاهد فيلما سينمائيا ذا حبكة درامية اآسرة وتفاصيل الأحداث بشكل يفوق ما تلتقطه أي كاميرا.

كنا نتحلق حولها ونستمع بكل شغف إليها وهي تحكي لنا عن قصة الغولة وزوجها حديدان والأخوة الثلاثة وذكاء وفطنة أوسطهم، كنا نستمع لها بكامل الانتباه مشدودي الأعصاب، تمر بمخيلتنا صور الشخوص التي تتكلم عنها الخالة. كل ذلك بتأثير صوتها الهادئ الذي يعلو قليلا ويهمس أحيانا مما يضفى على الأمر التشويق والانتباه. لقد كان قدوم الخالة مبعث سرور كبير، أو كما يقول الشاعر:

كُنّا نُسَرُّ بلُقيَاها ونرقُبُهُ *** ونستَطِيبُ مِنْ الماضي حَكاياهَا

حديثُها.. نَغمةٌ تَسرِي بمَسْمَعِنا *** وأنْسُنا.. طائرٌ يشدُو بِذِكراها

إن معطيات الترفيه في ذلك الزمان محدودة قليلة و“كان المسبب الأقوى لانتشار هذه الحكايات هو غياب وسائل التسلية كالموجودة حاليا من راديوهات وتلفزيونات وحتى الإنترنت، فتأتي هذه الحكايات المحلية.

أما الشيء الثاني الذى يميز مجيء الخالة فهو يتعلق بأنها كانت تحضر معها ما هو من خصوصيات البيئة القادمة منها وهو التين المجفف و(القضوم) الذي عرفت بعد ذلك أنه ثمار شجرة البطوم أو البطم، وعندما كبرت عرفت أن هناك العديد من أنواع البطوم وما يخصنا فى ليبيا هو: البطوم الأطلسي Pistacia atlantica.

تلك الشجرة الظليلة في الصيف ويصل ارتفاعها عدة أمتار وهي شجرة معمرة، قطر ساقها قد يصل إلى 1 متر وأكثر.. شجرة متساقطة الأوراق ثنائية الجنس أي توجد منها أشجار مذكرة وأشجار مونثة توجد منها 6 أنواع.. أزهارها عنقودية الثمار مفردة النواة حجمها أكبر قليلا من حجم حبة العدس وأقل من حبة الحمص، لونها أخضر ومنها حمراء وسوداء.

يستخدم البطوم في تشجير الغابات في المناطق الجافة وشديدة الجفاف، وشجرة البطوم بطيئة النمو كغيرها من الأشجار المعمرة وتصل أعمار أشجار البطوم مئات السنين.

تستخدم أوراق البطوم علفا للمواشي ومن ثماره تستخرج مادة زيتية مفيدة غذائيا وصناعيا. والثمار تؤكل مباشرة ولها فوائد عديدة.. وأهم استخداماته اليوم أنه أصل لتطعيم الفستق وينتج شتلات قوية للفستق.

في جبل نفوسة وهو أحد مواطن البطوم الأطلسي، توجد أشجار كبيرة وقديمة وكذلك توجد معاصر لزيت القضوم، وهي قديمة جدا.

ويقال إنها شجرة مهددة بالانقراض، ولذا وجب علينا الااهتمام بها في الغطاء النباتي.. فهى شجرة تتحمل الحرارة والجفاف وحتى الآن ما زالت تنمو في أماكن مختلفة في ليبيا في الأماكن الرطبة وبين الصخور وفي مجاري الوديان في جبال نفوسة وترهونة ووادي سوف الجين وبنب وليد والجبل الأخضر وغيرها من المناطق.

حدثنى صديق أن القضوم يباع في أسواق العطرية ويقال إن أجوده الذي يأتي من منطقة وادي سوف الجين.. (كلمة سوف الجين هي تحريف للجملة الأمازيغية اوسف ن اجن بمعنى وادي القضوم).

ويستخرج من الثمار زيت لزج كثيف له طعم قريب من طعم زيت الزيتون ويقال إن زيت القضوم يستعمل (في الطب البديل) للكثير من الأمراض لاحتوائه على الكثير من المواد الفعالة.