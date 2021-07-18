عزفُ ذات اللحن القديم

أنتج الاقتصادُ الرَّيْعيُّ في ليبيا عاهاتٍ وتشوّهاتٍ اجتماعيةً ترسّخت بمرور الزمن. اتّجه المواطن صوْب الدولة لتوفير المرتب والعلاج والتعليم والدعمِ لسكنه وقُوته ودوائه. انفتحت أبواب الأموال والأرزاق من دون حاجةٍ لعلمٍ أو مهارةٍ أو عناء، وما عاد لدى المواطن حَرَجٌ في الحصول على "حقّه" في المال العام عن أيّ طريق. تدنّت قِيـَمُ العمل والتعلُّم وخَبَتْ روحُ العمل والمثابَرة والمبادَرة والتنافس. تغيّرت قواعدُ السلوك وغابت المحاسبة، وتفشَّى الفساد. لم يعد التحسينُ والتطويرُ، أو تحقيقُ المصلحة العامة، شاغلاً يتركز حوله الجهد دون غيره.

في دولة الاقتصاد الرّيعي يصبح بين يديْ السلطة - أيّاً كان المُمسِكُ بها - ثروةٌ لا تتأثّر بأداء الاقتصاد الوطنيّ وتنافسيّتِه أو إنتاجيّةِ العاملين فيه. وفي غياب المساءلة والمحاسبة، يتحوّل الحاكم إلى مالكٍ مانحٍ مانعٍ ومشروعِ استبدادٍ مطلَق يوظّف مواردَ الدولة لإدامةِ سلطانه؛ وكان الأمر كذلك.

نتج عن الاقتصاد الريعي تضخّمُ المؤسسات العامة وتدنّي كفاءتها، وانحسارُ دورِ قطاعٍ خاصٍّ منتِجٍ فاعل، وتدهوُرٌ في منظومة قِـيَم المجتمع. تنازَلَ الليبيون، عملياً، عن حقّهم في محاسبة الحاكمِ المتصرِّفِ في ثروتهم، مقابلَ الأمنِ تحت سلطته، والوظائفِ في حكومته وأجهزتها وشركاتها، والتعليمِ والرعايةِ الصحية المجانية - كيفما كانت رداءتُها - والدعمِ والعطايا.

أصاب العلاقة بين الدولة والمواطن اختلالٌ كبير. طَغَت سلطة الدولة، وخَفَتَ صوتُ المواطن خارج دائرة المطالب النفعية من تعيينٍ ودعمٍ وقروضٍ وإيفادٍ. انقلبت الأدوار المفترَضة، فأصبح خادمُ الشعب حاكمَه المطلق، والمواطنُ السيدُ موظفاً عنده، غايته تعظيمُ ما يحصل عليه من إيرادات الدولة لا لشيءٍ سوى أنه مواطن.

دولة الاقتصاد الريعي تلك لا تزال قائمةً، رغم سقوط النظام وحلول الهيمنة الأجنبية وتَوالِي الانتخابات والمجالس والحكومات. لم يظهر أيّ توجّهٍ لإقامة اقتصادٍ وطنيٍّ إنتاجي خدميٍّ معرفيٍّ، يوفّر البنية التحتية والتشريعات المحفّزةَ لدوران عجلة الاقتصاد ونموِّ كياناتٍ اقتصاديةٍ مُنتِجةٍ، يمارس المواطن في إطارها العملَ التنافسي الشريف منتِجاً ومبدِعاً، سيّداً كريماً، مساهِماً في بناء وطنه ورُقيّه.

على العكس من ذلك، الدولةُ الريعية اليوم حيّةً تتمتّع بكامل لِياقتها، وتلعب ذات الدور القديم في خدمة الممسكين بالسلطة، يستعملونها لإطالة بقائهم قدر ما يستطيعون رغم اختلاف الظروف والمعطيات. رحل المتصرِّف الواحد ليحلّ محلّه متصرّفون يتنازعون حصصاً من السلطة، ومن الرّيْعِ بيتِ قصيدِهم. معيَّنون من الخارج ومنتخبون شعبياً يتبادلون المصالح والمكرُمات، يشترون الولاءات، يُغدقون المال من أجل السلطة والبقاء فيها، يمنحونه لفئاتٍ من الناس وجِهاتٍ من جغرافيةِ الوطن حسبما تمليه المصلحة، ويمنعونه عمّن لا يخشوْنهم ولا يرجون منهم شيئاً.

التغيير الكبير سيحدث يوم تُنبذ منظومة الاقتصاد الريعي إطاراً لما يسمّى توزيعَ الثروة، الذي هو في الممارسة بابٌ واسعٌ للفساد وهدرِ المالِ وتثبيطِ الهِمم. نهوض البلاد مما هي فيه رهنٌ بإقامة منظومة اقتصادية إنتاجية بديلة، تُبنى على العمل والعلم والإبداع والتنافس، تُحقّق الرفاهية لكلّ الناس ولكلٍّ بمقدارِ جهده وفكره. عند ذلك سيختفي الحاكم المتصرِّفُ في ثروة الوطن لحسابه، ويكون المواطن سيّداً على أرضه، والحاكمُ خادماً لشعبه.

إلى أن يحين ذلك الوقت، سيظلّ العزف مستمراً على ذات اللحن القديم.