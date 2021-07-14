14 تموز

(بغداد برحنا الهوى

لكن حراس الحدود

يقفون بالمرصاد

والليالي دونك السدود)

عبدالوهاب البياتي



.. ثم ينتصف الموسم.

ترتفع الحرارة في المنطقة ويكثر العطش في الظل ويغلي الماء في الكوز ويغدو كل شئ لايطاق. وفي يوم الاثنين 14 تموز يوليو 1958 لم تكن الأمور هادئة أو عادية في شوارع بغداد منذ الفجر وتنفس الصبح. ومن ثكناتها المنتشرة ونحو الطريق إلى الإذاعة طلعت الدبابات (من بيت أبوها وراحت إلى الاستديو) لتعلن البيان رقم 1 بصوت عبد السلام عارف الذي واصل نداءه المتكرر إلى مدفعية الجيش بأن تدك قصر الرحاب دكا على من فيه بالكامل. نهاية العهد الملكي.

وبداية مرحلة جديدة، لكنها بالدماء التي سالت وظلت تسيل على ضفاف النهر. فيما كان رفيقه عبدالكريم قاسم البكر مع حفنة من الضباط والجنود يتكفلون بباقي المهمة في الشوارع والدوائر والأحياء وكل بغداد عاصمة الرشيد.

وثمة ارتفاع واضح في درجة الحرارة ودرجة العطش في الشفاه، ففي تموز تبلغ القلوب الحناجر ويقارب أن يموت المسقوف في نهر دجلة وسالت المزيد من الدماء ولم يتوقف العنف على الإطلاق. كان هناك خلفية تاريخية قديمة لما حدث تعيد نفسها في الظهيرة الصاهدة. محاولة بكر صدقي عام 1936 أول الانقلابات العسكرية في دنيا العرب.

والضباط الأربعة عام 1941. وهكذا ظل العراق ثم كل شوارع المنطقة واستوديوهاتها تنتظر الدبابات رقم واحد والقادم الجديد على صهواتها. وما حدث أو ظل يحدث في الغالب لاحقا كان أمرا يعيد نفسه مثل الطاحونة على مدى الأعوام وامتداد الشوارع والأزقة والميادين.

في أمسية الأحد 13 تموز. اليوم السابق كانت العائلة المالكة تجلس فى شرفة القصر في بغداد. تشرب شاي العشية وتتسامر وتتبادل الأحاديث وتتنسم الهواء الطلق. فجأة تصل سيارة فولكس فاجن إلى القصر وتقف قرب الشرفة المذكورة. يترجل منها أحد الضباط ويسلم مظروفا للأمير عبد الاله خال الملك فيصل الثاني. وهو الذي كان يدير أمور العراق رغم وجود الملك.

فض الرسالة على الفور. شعر بالخوف. واتصل بعد قراءة السطور بمدير الأمن العام ثم غادر القصر إلى جهة مجهولة.

المصادر المطلعة تقول بأن: المظروف حمل لعبدالإله رسالة تتضمن معلومات مكثفة مفادها أن ثمة تحركات مريبة يقودها تنظيم ثوري في الجيش. لكن المبررات التي أحسنت الظن وكان في غير محله قطعت الشكوك وأشارت إلى أن الجيش بكامل أسلحته وأفراده (مضمون الولاء) وأن أية حركة لايمكن أن تقع. وأن كل ما يقال يبقى مجرد ظنون تعتري إدارة الأمن العام تحسسا من الجيش وغيرة منه.

والواقع أن كل شئ كان جاهزا للتنفيذ والانطلاق والحالة الأمنية مسترخية في البلاد إلى حد كبير والملك فيصل نفسه كان من المفترض أن يغادر في الصباح إلى تركيا القريبة. كان العراق في الأصل عضوا في حلف بغداد وشريكا في الاتحاد العربي مع جاره وقريبه الهاشمي.. الأردن، ومع ذلك حصل الانفجار الدامي في عز الحرارة في تموز.

وتم دك قصر الرحاب بما فيه بالمدفعية والهجوم العنيف وغطاه السخام والسواد ورائحة القصف وقتل جراءه الملك وعبد الأله وكثير من أفراد الأسرة ونوري السعيد الذي طورد من مكان لمكان داخل بغداد وقبض عليه وكان متخفيا في عباءة امرأة وانفجر المزيد في بغداد.

السحل والتعليق على الأعمدة والدماء التي تسيل والأناشيد التي تهدر بلا توقف. فيما تواصل العنف وظل يجري الدم الأحمر معه في العراق منارة المجد التليد!

في يوم الجمعة 14 رمضان_ 8 فبراير 1963 قتل عبدالكريم قاسم وثلة من معاونيه في استوديو التلفزيون الكبير ببغداد ونقل ذلك على الهواء وشهد ذلك الكثيرون عبر العالم وكان أمرا مقززا وصادما للنفوس وطبيعة البشر الأصيلة، ثم لحقه عبد السلام عارف في إبريل 1966 بإسقاط مروحيته بالقرب من البصرة.

وظلت الدماء تسيل. دماء تستدعي دماء. دبابات تجر دبابات. واستوديوهات وراء استوديوهات. ومذيعون ومذيعات وبيانات تصدح ملء الحناجر فيما لم يتوقف العراقيون عن البكاء والحنين المتواصل إلى أيام العهد الملكي القديم رغم أخطاء ساسته ثم هزهم الشوق إلى عبد الكريم ولم يبلغوه. وبعد عشر سنوات مع ازدياد البكاء والشوق الذي لايعرفه إلا من يكابده في ظهائر بغداد عاود البعثيون الكرة في يوم الأربعاء 17 تموز 1968.

انقلبوا على عبد الرحمن عارف شقيق عبدالسلام الذي كان في زيارة رسمية إلى تركيا. وصل أحمد حسن البكر وصدام حسين الذي لم يأل جهدا ولم يقصر في تصفية الرفاق والخصوم من أجل (أمة عربية واحدة).

لم تتوقف جمهورية الخوف والرعب عن الإعدامات وحلبجة والحرب مع إيران وغزو الكويت باسم العروبة وكل شئ كان مرهونا بالتعليمات الخارجية ومعقودا بالخطة الدولية وصراع النفوذ بين الكبار فيما يظل الصغار فوق خطوط الرمل الملتهبة مجرد أدوات تقوم بالتنفيذ.. لاغير!

ثم تظل المصادر التاريخية الموثقة التي كشف النقاب عنها ونشرت أكثر من مرة تثبت أن (البعث) تلك الأيام كان (يحرك) على طول الطريق في المنطقة بتوجيه من بريطانيا وأمريكا وما يزال الكثير مخفيا حتى تموت الأمة العربية الخالدة عن بكرة أبيها. ويظل الأخوة في العروبة يناضلون في الإذاعات و يكررون أنفسهم بأنفسهم ولايستوعبون التاريخ البعيد أو القريب!.