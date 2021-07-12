القانونيون وأسلمة الدستور

استعمال مشروع الدستور أداة سياسية، لاستفتاء الليبيين على الانتخابات، لتعطيلها أو وقف البحث فيه والنقاش الفكري في مواده، وأبرزها المادة السادسة، التي تطوّرت إلى ثامنة تعميقاً لسيطرة الديني الشرعي على الدستوري ـ القانوني.

إن القانون ليس منشأه التعالي وإنما واقع الصراع. واعتدال القانون يكون بتعادل القوى المتصارعة. وللتمييز بين الفريقين تعمّد المقال الفصل في الدستور كمشروع صياغة بين النظرة الحقوقية التي تقول بأسبقية الحق على القانون عندما تتوجه النخبة الفكرية بمثالية إلى فهم العالم القبيح كمحاولة لتحسينه، والنظرة القانونية بأوّلية القانون على الحق تعبيراً عن إرادة القوة الاجتماعية المسيطرة، في فرض ما تراه حقاً وصواباً مما يحقق مصالحها الخاصة.

الإسلاميون لايتورعون عن استخدام القانونيين المرجئين لفكرة الحق لتمرير مصالحهم عبر الدستور. لأنهم يعدّون القانون نظاماً قائماً في مكان وزمان معينين، وأنه يتكون من مجموعة من القواعد التي تتدرج فيما بينها على شكل هرمي يحتل الدستور قمته، وتستمد فيه القاعدة الأدنى قوتها من القاعدة الأعلى. فالحقوق الفردية؛ غير مُعترف بها لأن الحق في منظورهم هو القاعدة القانونية ذاتها عندما ينظر إليها من وجهة فردية، وبمعنى آخر الحق هو تطبيق للقاعدة القانونية على شخص معين، إذ إن كل قاعدة قانونية تقرر التزاماً معيناً إلا أنها لا تقرر حقاً فردياً، وإنما تقرر واجباً.

وعندما يتمسك شخص ما بقاعدة قانونية فإنه يرمي من وراء ذلك إلى أن ينفذ الشخص الآخر واجبه الذي تفرضه هذه القاعدة. ويترتب على ذلك أن كل قاعدة قانونية تحدد شروطاً معينة تربط بينها وبين أثر قانوني معين. وعندما يكون لشخص ما مصلحة فإنه يعبر عن إرادته في التمسك بهذه القاعدة القانونية، ومن ثم يكون النظام القانوني الذي يكرس هذه القاعدة تحت تصرفه ضد الملتزم أو المشرّع.

لقد أقر القانونيون في هيئة صياغة الدستور الليبي مسألة أن الدستور وثيقة سياسية وهو مقوّم من مقومات دولة القانون. وذهبوا إلى تبني خيار تنظيم محكمة دستورية مستقلة عن السلطة القضائية. تتولى الرقابة الدستورية التي تشمل في مضمونها الطابعين القضائي والسياسي. ومبررهم في ذلك أن بعض النصوص الدستورية يقع في الحدود الملتبسة بين السياسة والقانون، وتتضمن توجهات موضوعية تخص العموم في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إلا أن القانونيين في هيئة صياغة الدستور أهملوا تدخل الديني في المجتمعي الذي انعكس في ضغط تيار الإسلام السياسي في هيئة الصياغة على التأكيد على إسلامية الدولة في الصيغة الدستورية المزمعة وبأن الشريعة الإسلامية مصدر قوانينها.

لقد تمحور النقاش الحقوقي والقانوني على المادة السادسة وغفل عن التعديل الذي صيرها المادة الثامنة. ماينبغي التوّقف عنده تفسير القانونيين الإضافة التي طرأت على المادة السادسة في صياغة الدستور التي ألزمت المشرع (البرلمان) بالقطعي من ثوابت الشريعة الإسلامية، وجعلته الثابث والاجتهادات الفقهية متحوّلاً يُلجأ إليه حسب المعطيات الظرفية الطارئة التي تتولاها مؤسسات موازية كالإفتاء.

التأويل المُفرط الذي يعترض به الحقوقيون يرى أن المادة السادسة وضعت الدولة والسلطة تحت تصرف مؤسسة الإفتاء أو بالأحرى المفتي، وأن التيار الإسلاموي سيجند كل قدراته ووسائله للوصول بهذه القضية إلى غايتها النهائية، أي إقرار هذا المشروع كدستور لتصبح هذه المادة سرمدية لا يطالها التعديل في مواد الدستور ولا تغييرالدستور برمته.

وهذا ماجعل الحقوقيين الليبيين يذهبون إلى نتيجة مفادها أن القضية المركزية التي يسعى إليها تيار الإسلام السياسي المتخفي في القانونيين من استفتاء الليبين حسب رغبتهم بـ "نعم" على كل الدستور قبل الشروع في الانتخابات هي تمرير المادة السادسة في مشروع الدستور "الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع" بينما يخفف القانونيون من غلواء هذا التأويل بأن النص على دسترة الشريعة واعتبارها مصدراً، مقصده تبنيها بموجب تشريع اي قانون يصدر عن البرلمان، وهو هيئة مدنية منتخبة افتراضاً، من صفوة المجتمع وسطية في فكرها معتدلة في فهمها، تعرف من أين تستقي مصادر الحكم الشرعي، بحكم أن الشريعة الإسلامية بمصادر حكمها المختلفة تستوعب كافة التجارب المقارنة والاجتهادات الإنسانية، ما لم تخالف أصلاً من أصولها.

ودون أن تكون ملزمة في ذلك باستشارة أية جهة أخرى، أو الالتزام برأيها في حالة استشارتها بما في ذلك ما هو منصوص عليه في المادة 172 من مشروع الدستور بمُسمى مجلس البحوث الشرعية الذي اختصر مؤسسة المفتي التي لعبت ومازالت تلعبُ دوراً سياسيا لافتاً طوال العشرية الثورية في مجرّد مجلس استشاري آراؤه غير لازمة.

الحقوقيون يستندون على ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 .فقد تطرقت إلى ضرورة أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان.

كما أكد الإعلان أيضاً وبشكل صريح في البند الثاني من المادة (29) على "خضوع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

وجهة نظر القانونيين الميالين لتيار الإسلام السياسي تدفع بأهمية النص على اعتبار الشريعة مصدر التقنين. كونه تحوّطاً يقفل الطريق أمام التطبيق العشوائي أو المتطرف والذي لدواعٍ أيديولوجية ليست قانونية أو بالأحرى شرعية عادة ما يستغل عدم تنظيم الدولة لهذه المسألة ليطرح فكره البديل ويتهم الدولة بالردة عن تطبيق الشريعة الإسلامية.

التعديل الثامن للمادة السادسة يُبطل قول المعارضين للحقوقيين بأن تطبيق الشريعة باعتبارها مصدر التشريع سيكون عن طريق مؤسسة الدولة الدستورية التي يمثلها البرلمان المدني و تحت رقابتها. لأن ما يصدره البرلمان من تشريعات من حيث دستوريته يخضع لرقابة القضاء بحكم المادة السادسة وتعديلها بالثامنة، فإذا رأى أحد أن البرلمان قد خرج في فهمه في القانون الذي أصدره عن مبادئ الشريعة أو أساء فهمها، كان له الطعن بعدم دستوريته وسيتولى القضاء في أعلى درجاته هذه المراجعة ليبثت أو ينفي دعوته.

مؤسسة الإفتاء الليبية التي تبدو مقسومة في الظاهر بين شرق وغرب كمؤسسات البرلمان والجيش والأمن والحكومة، قبل تسمية حكومة الوحدة الوطنية، هي في حقيقتها متفقة في اشتراط "وجوب أن تكون هناك رقابة سابقة على القوانين منها، بحيث لا يصدر أي قانون إلا بعد مراجعته شرعيا من قبل المختصين فيها".

كما في مجتمعاتنا المنتهكة بالشعبوية الدينية، فإن المجتمعات التي تتوخى دولها الديمقراطية تتعالى فيها الأصوات الشعبوية المتخفية بشعارات الهوية بوضع الدساتير الوطنية بشكل صريح كأعلى مصدر للتشريع، أي أن يصبح الدستور الوطني فوق القانون الدولي ومُقدماً عليه، وتحديداً فيما يتعلق بالمبادرات الشعبية التي تتناقض مع القانون الدولي. فمثلاً منع بناء المآذن ـ وهو ما تتحجج به الشعبوية الإسلامية ـ في دول أوروبية لا يمكن أن يتوافق مع الحرية الدينية التي نصت عليها عدة اتفاقيات دولية. وبخصوص هذه المسألة لا توجد أحكام قضائية.

الموجود منها فقط في حال تعارضت إحدى المبادرات الشعبية مع قانون دولي مُلزم، أو في حالة عدم الالتزام بوحدة الشكل والمضمون، فيمكن حينها رفض تلك المبادرة واعتبارها باطلة من البداية. وهذا نادراً ما حدث حتى الآن. ما يعيق هذه الدعوات عدم وجود مادة في القوانين السارية تنظم التعارض بين القانونين، كما أن المحاكم الفيدرالية تمنح الأولوية للقانون الدولي. والمشكلة الأساسية الافتقار إلى القضاء الدستوري حيث لا تمتلك بعض الدول محكمة دستورية من شأنها مراقبة مدى توافق القوانين الجديدة مع الدستور.

* الواقع أن المادة الثامنة في المسودة الأولى هي التي تحولت إلى المادة السادسة. انظر صالح السنوسي "مشروع الدستور الليبي في ظل المادة السادسة". http://alwasat.ly/news/opinions/299850?author=1

وانظر "مشروع الدستور بين الجهوية والدين"، لنفس الكاتب. http://alwasat.ly/news/opinions/324039?author=1

(المحرر).