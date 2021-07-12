ديمومة!!

دَيْمومة: مصدر دامَ

دامَ يَدوم، دَوْمًا ودَوامًا ودَيْمومةً،

دَيْمومَةُ العَمَلِ: دَوامُهُ وَاسْتِمْرارُهُ.

ويقال دوام الحال من المحال: أي لاشيءَ يثبت على ما هو عليه.

ونقول على الدَّوام: أي باستمرار وبدون انقطاع إلى الأبد.

كل تلك المعانى حاضرة عند ذكر لفظ الديمومة، ولكن ما يعنينا هنا هو ما يتعلق بعلم النفس الذى أشار له الدكتور مصطفى حجازى فى كتابه سيكولوجية الإنسان المقهور إذ يتناول ما يسميه:

"ديمومة كراهية السلطة" ويقول إنها أبرز ظاهرة فى مجتمع تخلص لتوه من نظام دكتاتورى.!

ويقول إن كراهية السلطة هذه تستمر بعض الوقت حتى لو كانت السلطة الجديدة عاقلة وحكيمة وعادلة.

ما ذكره الدكتور حجازى أكاد أراه ماثلا أمامى في واقعنا اليوم.. حيث يعج المشهد بالامتعاض وكراهية السلطات جميعها، بحيث يبدأ النقد اللاذع والكراهية لأي سلطة من اليوم الأول لتنصيبها.

والناس في هذا على حق.. لأن ضغط الواقع الفوضوي بفقد الأمن، وما فعله عتاة المجرمين أيضا من قتل وكوارث وإرهاب جعل الناس تكره الواقع وتبحث عن مخرج.. وكان لتواصل أعمال الخطف والقتل من جماعات إجرامية وتشكيلات مسلحة غير منضبطة الأثر الكبير فى حالة الندم الذي عليه النادمون وسببا مهما فى كراهية أي سلطة قائمة.

كانت البداية تدريجية، بكراهية السلطات الجديدة أولا ثم تطورت إلى كراهية حدث فبراير برمته الذي أوجد هذا الحال، والمؤسف أن هناك من لم يكتف بكراهية السلطة القائمة فقط، بل ذهبوا إلى حل وهمي يتمثل فى دعم من يظنونه دكتاتورا مخلصا؛ وقد تم التسويق والتسويغ له على أنه الحل ولا حل سواه.. تحت حجة "أن الديمقراطية لا تناسبنا" وأننا نستطيع التآلف مع مرحلة دكتاتورية مؤقتة مع "دكتاتو" قريب الشبه لسابقه، ذلك الذي تعاملنا معه وصبرنا عليه أكثر من 4 عقود!!

أقدر وأتفهم أن القدرة على تجاوز الماضي مسألة عسيرة على نفوس كثيرة ظلمت وذاقت ممارسات القهر والكبت لزمن طويل، وان مسألة قبول الآخر والتسامح تحتاج إلى جهد من الطرف الذي شارك فى الظلم "الاعتذار وجبر الضرر ورد المظالم"، وجهد من المظلوم فى العفو والتسامح "الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس".

ويبقى أن نتفهم تلك الرغبة فى معاقبة السلطة التي تفعل فعلها لمدة قد تترافق مع أي سلطة قادمة حتى لو كانت ممارساتها بها عدل وإنصاف وواجب عليها التعامل مع نلك الحالة بشيء من الحلم والحكمة حتى يتجاوز الناس ذلك الشعور.

مع الأخذ فى الاعتبار أن دافع كراهية السلطة ربما مرده إلى مسألة (تداول السلطة) تلك الرغبة المجتمعية والحلم الدائم الذى سيبقى مطلبا إنسانيا أساسيا حتى وإن لم يحسن الناس التعبيرعن ذلك.. نعم قد يكون الدافع لكراهية السلطة هو الحاجة إلى التغيير والتطوير، تلك الرغبة الكامنة في النفوس السوية التى ساهمت فى كل تقدم ورقي إنسانى عبر التاريخ وهي الكفيلة بإيقاف الشعور السلبي تجاه أي سلطة.

هذا الحلم هو الذي لم يستوعبه البعض من أهل المصالح وأصحاب الرؤية اأحادية أو "الفاشيون الجدد" جهويا ودينيا.

ونظرا لتجاهل ذلك المطلب استمرت ديمومة الكراهية تجاه السلطات القائمة من المجلس الانتقالى وحكومته إلى المؤتمر الوطني وحكومته إلى البرلمان وحكومته والوفاق وحكومته والحكومة الحالية أيضا، والسبب هو تجاهل مطالب الناس وتحقيق حاجاتهم من الخدمات الأساسية واهتمام المغامرين بالتشبث بالمناصب واستمرار صراع السلطة حتى صار مشهدنا السياسى على ما هو عليه من الفوضى والارتباك.

ولذا فديمومة كراهية السلطة أمر يجب أن يستمر التعبير عنه بكل الأشكال السلمية حتى يتحقق القدر المرضي من رغبة الناس في من يحكمهم وكيف يحكمهم.