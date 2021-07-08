ما يقعد في الوادي إلا حجارو

انتهت، في الأسبوع المنقضي، المعركة الكروية بين إنجلترا وألمانيا، بانتصار المنتخب الوطني الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء، وسط تحشيد إعلامي بريطاني غير مسبوق. وبذلك، تمكّن الإنجليز، بعد نصف قرن أو يزيد، من حلّ عقدتهم الكروية الناجمة عن خساراتهم المتكررة أمام المنتخبات الكروية الألمانية. وارتفعت، بنسب عالية، إمكانية الفرص أمامهم للفوز بكأس البطولة الأوروبية لعام 2020. وفي الوقت نفسه، وفي سياق آخر مختلف، تحت رعاية أممية، بدأت في مدينة جنيف بسويسرا، مباراة، أو بالأحرى معركة أخرى، ليبية تحديدًا، لحل ما صار يُعرف بمعضلة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية، المقرر عقدها في نهاية هذا العام. والذين منّا لم يحالفهم حظ متابعتها، منقولة حيّة على شاشات التلفاز، لن يطالهم ندمُ، أو ينال منهم إحباط. أما أمثالي، من الذين حرصوا على متابعتها بحماس، يحدوهم أمل في وصول المجتمعين إلى برّ سلام وأمان واستقرار، لربما مرّ ببالهم، خلال المشاهدة، مثلٌ شعبي ليبي قديم، يؤكد على استحالة وصول راكب حمار إلى مكة لأداء فريضة الحج. وفي الواقع، وحتى لا نتهم بالتشاؤم، فإن استحالة وصول راكب حمار للحج لا يعني أن ليبيا، سياسيًا، لا يمكنها الخروج من نفق الأزمة والوصول إلى وفاق واتفاق يفضي إلى سلام واستقرار، إن اتفق أصحاب الحل والربط دوليًا، ومحليًا.

المفاوضات، عكس كل التوقعات والأمنيات، انحرفت عن مسارها، منذ البداية، بفعل فاعلين ليسوا مجهولين، ووصلت بسرعة عجيبة إلى طريق مسدود كما خطّطوا لها.

لا أحد بمقدوره التكهن، حتى الآن، بالطريق أو بالطرق التي من الممكن، أن تسير نحوها الأمور، أو المنعطفات التي من المحتمل أن تدفع نحوها قسرًا البلاد والعباد، بعد أن زادت نسب احتمالات اشتعال حرب أخرى، وبعد أن تأكد أن المجتمع الدولي ومنظماته العديدة، ليسوا على عجل من أمرهم في المساعدة على حل الأزمة الليبية، وأن الأطراف الأجنبية المتورطة في الصراع الليبي تعمل علنًا على إفشال الحلول السلمية، خشية خروجها من المولد بلا حمص. والمواطنون الليبيون، في مختلف مدنهم وبلداتهم، بدلاً من خروجهم إلى الشوارع احتجاجًا على ما حدث في تلك المدينة السويسرية البعيدة، والتنديد بما يفعله من صاروا ولاة أمور بمصائرهم الحياتية، وما يدبر لهم من مصائب ضد مستقبل أولادهم وبلادهم، التزموا بالبقاء داخل بيوتهم هربًا من حرارة الطقس، واكتفوا بالإعلان عن تذمُّرهم في الإنترنت. ولا بأس عليهم من مواصلة معاناة حياتية يومية تعودوها، والصبر مفتاح الفرج، هذا إذا كان لايزال لديهم صبر، بعد الاستنزاف الذي تعرض له مخزونه الاحتياطي، من كثرة الاستخدام، خلال السنوات العشر الماضية.

ومع ذلك، ورغمًا عن ذلك، لا مفر لليبيين جميعًا من مواجهة الأسئلة التي يتهربون منها: إلى متى يستمر الحال على ما هو عليه من السوء؟

سياسة النعامة في الهروب من الخطر، المتبناة خلال السنوات الأولى، ربما أدت مفعولها وأكثر، لكنها حاليًا، وبعد التلاعب في جنيف، لن تعود ممكنة أو ذات فائدة، لأن الخطر أو المخاطر القادمة، في رأيي، ما لم يتحقق وفاق وسلام، ستكون من الشدة بحيث لن يكون في مقدور أحد النجاة من تداعياتها العديدة. وهناك احتمال متزايد بأن تؤدي إلى تفتيت البلاد، وليس تقسيمها فقط، إلى قطع صغيرة، يتحكم في مصائر بعضها مجرمون مسلحون، وبعضها الآخر سيكون تحت قبضة متطرفين دينيين، أو مهووسين بالسلطة.

والحقيقة التي لا بُد لنا من التعامل معها هي أن من كانوا السبب في فشل لقاء جنيف ليسوا مجهولين، ومن جميع الأطراف المتورطة في الصراع. ولأن كل طرف يريد تفصيل مخرجات اللقاء وفقا لما يريده.

ليبيا ليست غريبة عن الاضطرابات، ومن يطّلع على تاريخها خاصة في فترة الحكم العثماني الأول، سوف يكون على بينة، من حقائق كثيرة، لعل أجدرها بالذكر أنه جاء وقت كان الجنود الانكشارية يعينون حاكمًا كل أيام قليلة ثم يخلعونه ويقتلونه. وفي إحدى المرات، خلعوا حاكمًا وجاءوا إلى السراي بقهوجي يعمل في مقهى بسوق الترك ونصّبوه حاكما، وحكم فعليًا طرابلس لمدة أحد عشر يومًا، ثم قتلوه، كما ورد في كتاب الحوليات الليبية.

ما أريد قوله، هو أن الإحباط الذي وصلنا من جنيف، يجب ألا يجعلنا ننسى أن دوام الحال من المحال. وفي الأخير، كما يقول المثل: "ما يقعد في الوادي إلا حجارو." وعلى أؤلئك الذين يتراقصون حاليًا فوق خشبة المسرح ألا ينسوا ذلك.