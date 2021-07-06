شهر على اختطاف المناضل الأسمر

ما زال مصير منصور عاطي المناضل الأسمر مجهولا حتى هذه اللحظة بعد اختطافه على يد مُسلحين داخل مدينة أجدابيا قبل شهر تقريباً في 2 يونيو 2021. م من أمام مقر جمعية الهلال الأحمر.

منصور المغربي من مواليد مدينة أجدابيا 5 يناير 1987 من نشطاء مدينة أجدابيا البارزين ومن أوائل الشباب الذين خرجوا ظهيرة يوم 17 فبراير 2011 للانتفاضة على نظام القذافي واستمر منصور عاطي على هذه الخطوات مدنياً مناضلاً لأجل الحرية والتحرر من القيود مجاهراً بمواقفه الرافضة للاستبداد السياسي والديني الذي تعاني منه بلادنا قبل وبعد ثورة فبراير، وانخرط مبكراً في العمل الإنساني بشبيبة الهلال الأحمر وكان عنوانا للإخلاص الإنساني تجاه المنكوبين من الكوارث الطبيعية والنازحين جراء الحروب والصراعات المسلحة، حتى تولي منصب مدير فرع إدارة جمعية الهلال الأحمر بمدينة أجدابيا ونشط كذلك مدنياً في مؤسسات المجتمع المدني وتولي إدارة فرع مفوضية مؤسسات المجتمع المدني أجدابيا والهلال النفطي.

كان من المتعاونين مع المنظمات المحلية وشريكا مع عدد من المنظمات الدولية وساهم بشكل كبير في إقامة دورات توعوية والإشراف على عدد من المشاريع الصغرى التنموية، وسياسياً كان منصور عاطي ابن إحدى مدارس الشيوعية متأثراً بتشي جيفارا عالمياً وفرج الله الحلو عربياً وغيرهم من قادة شيوعيين وينشر باستمرار اقتباسات منظري الشيوعية كارل ماركس وفريدريك إنجلز، وأخيرا في الفن وضع بصمته الفارقة بإشرافه على إنتاج مسلسل شط الحرية الذي عُرض لثلاثة أعوام آخرها في شهر رمضان الماضي 2021.

منصور عاطي هو ثروة قومية لليبيا ولمدينته أجدابيا فهو مليء بالثقافة والمعرفة وحب الوطن ومتحمس جداً للارتقاء بالشباب وإشراكهم في العمل المدني والسياسي والإنساني، ولكن لحظه التعيس كما هو حظ الكثيرين من الشباب الناشطين، وجد نفسه يتحدى منظومات ومؤسسات القمع والاستبداد التي حاولت وضع القيود على يديه وإسكات صوته في العديد من المناسبات والفعاليات التي أشرف عليها منصور عاطي، آخرها في تجمع شباب الهلال النفطي الذي فشل بعد تدخل إحدى الأجهزة الأمنية بمدينة أجدابيا لإيقافه بسبب وجود بند من بنود الملتقى ينادي بضرورة المصالحة وعودة المهجرين ليجد نفسه في مواجهة التقارير الكيدية والتحريض الذي تعدد مطلقوه عليه حتى وصل لأفراد ينتمون للفكر الديني السلفي الذين جزء كبير منهم يتخذ من المؤسسات الأمنية والعسكرية غطاءً للانتقام من مُعارضيهم.

ورغم كل ذلك كان منصور عاطي ينشط واثقاً من نفسه ومن سلامة نشاطه المدني والإنساني وبتاريخ 31 مايو 2021. محضر لمدينة بنغازي لحضور الاجتماع السنوي للمنظمات الأجنبية وقام بدعوة عدد من رفاقه المقربين لحضور حفل زفافه الذي كان يستعد له في يوم 26 يونيو 2021. م، ولكن أيادي الظلام وأعداء الفرح والسعادة حرموه وحرموا خطيبته من فرحهما الذي كانا يستعدان له هما وأسرتاهما وأقاربهما.

وفي هذه السطور التي أكتبها عن الرفيق المناضل الأسمر الذي مر على حادثة اختطافه وتغييبه شهر كامل أتوجه بالنداء الأخير للسلطات الأمنية والعسكرية بمدينة أجدابيا أو بنغازي بالإفراج عن منصور عاطي فوراً، وإذا تقولون بأنه ليس لديكم ولا تعلمون عنه شيئاً فسلامة منصور ومصيره تبقى مسؤوليتكم وأي مكروه قد يصيبه ستبقون أنتم المسؤولين عنه دون غيركم وسيبقى ملف منصور يكبل أياديكم حتى يخرج لنا سالماً.

القمع والاستبداد مهما طال سوف ينهار ذات يوم على يد جموع المضطهدين وهناك المئات أمثال منصور تم تغييبهم في ظل سيطرة وتأمين المؤسسات الأمنية والعسكرية للشوارع والمدن تحديداً في بنغازي وأجدابيا دون الكشف عن مصيرهم الذي حدث لهم وأين هم الآن، ولكن حتماً سيكون هناك الألاف من أمثال هؤلاء المغيبين الوطنيين في الخارج.

فكلما غيب واختطف شخص سوف يخرج عشرة مثله فهذه هي طبيعية الأرض التي نعيش فوقها ترفض الظلم والاستبداد ولعلهم يعتبرون من الذين سقطوا وانهاروا ودمرت سجونهم قبل عقد من الزمن ومن سنوات قليلة كذلك، لا يمكن تكرار ذات الأمر مع شعب وشباب حسموا أمرهم تجاه هذه الأساليب وإن صمتوا لوقت فلن يصمتوا طوال الوقت، أخرجوا الأحرار من السجون أظهروا لنا نتائج وأسباب اختفائهم وإلا سوف يزداد البركان غليانا حتى ينفجر ذات ليلة أو صباح مهما طال مدى الظلم والاستبداد والطغيان، ومن هنا على كافة الأحرار الاستمرار في الضغط حتى نعرف مصير منصور وغيره من الشباب المناضل الوطني. يجب أن تتعالي أصواتنا وتستمر منادية بالحرية لكافة المختطفين والمغيبين.

دمت بخير يا أيها المناضل الأسمر يا ابن أجدابيا البطل والشجاع، ستبقي، وإن حاصرك الظلام، نوراً يشيع في سماء الوطن وفي عيوننا يا منصور، وإننا على العهد ماضون.