المسار الدستوري والتفاوض بين المسلحين

انتهى الإعلان الدستوري؛ من خلال تعديلاته المتعاقبة؛ إلى رسم خارطة دستورية واضحة تقوم على التوازن الجغرافي من جهة، وعلى الإرادة الشعبية من جهة أخرى، وعلى نحو يبعدها عن تأثير التوازنات المسلحة التي تحكم الواقع. فكان؛ بناءً على ذلك؛ ترسيم المناطق الانتخابية الثلاث، وتساوي المقاعد فيما بينها في تأليف الهيئة التأسيسية، ونُص على وجوب إقرار المشروع بالثلثين زائد واحدا، بحيث لا يمكن لأعضاء منطقة انتخابية واحدة إقرار مشروع الدستور، ولا لأعضاء منطقتين انتخابيتين التكتل في مواجهة أعضاء المنطقة الثالثة.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الخارطة الدستورية ضمانات لاستبعاد المغالبة الحزبية أو المناطقية، وضمانات أخرى لتجاوز تأثير من يملك قوة الأمر الواقع، إذْ إنه خلافا لما كانت عليه الحال بالنسبة للجمعية التأسيسية لدستور الاستقلال (1951)، تم تصميم العملية الدستورية على الانتخاب بدل التعيين وأوجبت الاستفتاء رغم الاختيار الشعبي لأعضاء الهيئة.

ولتأكيد استبعاد المغالبة؛ نص قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب على وجوب أن ينال المشروع أغلبية المقترعين في كل منطقة انتخابية على حدة؛ قبل أن يتحول إلى دستور دائم للبلاد.

ومن ثم؛ فإنه من الواضح أن الخارطة الدستورية بُنيت على ركيزتين أساسيتين هما التوازن الجغرافي والإرادة الشعبية، ذلك لأن اعتبار المناطق الثلاث قائم في بناء الهيئة التأسيسية وفي الاستفتاء، والإرادة الشعبية عبر الصندوق هي التي حددت تكوين الهيئة، وهي التي تملك الكلمة الفصل بشأن المشروع. وبذلك تجاوزت الخارطة الدستورية معطيات الواقع السائدة وقت إقرارها، والتي كان يمكن لها؛ كما في كثير من التجارب المقارنة؛ أن تخل بالتوازن وبالمرجعية الشعبية للبناء الدستوري للبلاد. ومتى كان الأمر كذلك؛ فإننا نرى وجوب التمسك بالمسار الدستوري، وعدم النكوص عنه؛ كي لا يؤول الأمر إلى من يملك السلاح والنفوذ، ولا إلى قوة خارجية؛ سواء تمثلت هذه الجهة في دولة، أو دول أجنبية، أو في البعثة الأممية، ويكون بذلك المسار الدستوري ماسخا لإرادة الليبيين بدل أن يكون طريقا لفرضها.

ويبدو لنا أن هذا الأمر تظهر تهديداته مع كل محاولة لعرقلة الاستفتاء، ومع كل متاهة تفرضها البعثة الأممية عن طريق بدائل تطرحها عبر لجان ليبية هي من يقول بتأليفها؛ وفق معايير، واشتراطات لا تفصح؛ في الغالب؛ عنها. ومن أهم مصادر هذه التهديدات محاولات الانحراف عن المسار الدستوري عن طريق إحداث تداخل بينه وبين التفاوض؛ لإنهاء الحرب من جهة، وللوصول إلى المصالحة الوطنية من جهة أخرى. وهو تداخلٌ يهدد بتغيير أسس بناء الخارطة الدستورية، ويمهد لإنتاج اتفاق؛ كاتفاق دايتون، أو اتفاق الطائف، وهما اللذان أنتجا هيكلة دستورية مؤسساتيه ضعيفة الفاعلية، ومغيبة للإرادة الحقيقية للمواطنيين.

ومن خلال النظر في ما تطرحه البعثة؛ نرى أن منهجها يدفع بوضوح في هذا الاتجاه،، باعتباره يدفع إلى بناء دولة على المحاصصة المناطقية التي لن تتوقف عن الانحدار؛ حتى تصل إلى محاصصات قبلية، ثم عائلية، كما أنها تقوم على انتهاك خاصية العموم والتجربد للقواعد القانونية، ومحاولة شخصنة الضوابط الدستورية، وهو ما يؤدي إلى تحول عُقد مؤقتة تعاني منها الدولة والمجتمع إلى عُقد دائمة.

ومن النتائج المتوقعة لذلك نظام نيابي مبني على المحاصصة، كما في النظام النيابي العراقي، الذي تحولت فيه المحاصصة قبل الدستور إلى محاصصة مدسترة ضمنا، أو إلى رئاسي بثلاثة رؤوس، كما في اتفاقية المصالحة والوفاق الوطني في البوسنة والهرسك، التي غُلفت بغلاف دستور البلاد.



فالربط بين نتائج التفاوض بين المسلحين والبناء الدستوري، أو بين المصالحة الوطنية والعملية الدستورية، وتضمين ذلك وثيقة جامعة تكون دستورا للبلاد، وتوقف إنهاء المسار الدستوري على تبلور الوضع الدولي بشأن ليبيا مسألة في غاية الخطورة.

فهو منهجٌ يقترب من المنهج في البوسنة والهرسك ولبنان والعراق، ويدنو رويدا رويدا مما يطرح اليوم في سوريا، حيث إن لجنة الدستور السورية إفراز من إفرازات التفاوض بين أطراف الحرب الأهلية، الذين هم تحت يد من يدعمهم من الخارج، ولا اتصال لها بالشعب السوري، وهو ما يصفه البعض بمحاولة إيجاد دايتون جديدة..

ولذلك نظن أنه من المناسب تجنب التداخل بين المسارات، فمسار إنهاء الحرب والمصالحة الوطنية لا يجب أن يختلط بمسار الدستور، فكلُ مسار له أهدافه وآلياته وإجراءاته.... وإذ نرى اليوم أن الحدود بينها تتآكل بهدوء، ووفق مسار ممنهج، فكان من الواجب إيضاح ذلك.