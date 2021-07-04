علاقات عامة (PR)!؟

ظهر مفهوم العلاقات العامة (Public Relation) في المؤسسات الحكومية‏ في نهاية القرن التاسع عشر، وشاع استخدامه في منتصف القرن العشرين، وتعددت تعريفاته، وبالرغم من شيوعه في أوساط الأعمال إلا أنه كان يستخدم لوصف مجموعة متنوعة وواسعة من النشاطات ما ألبسه الغموض والإبهام.. وبأبسط تعريف: تعتبر العلاقات العامة حلقة الوصل مابين أي كيان أو مؤسسة والجمهور.

وسياسيا تستخدم للتسويق لفرد أو حزب لدى الرأي العام.. وقد تكون مهمة شركة العلاقات العامة (PR) سياسيا هي توجيه الرأي العام نحو رؤية محددة للأحداث في العالم تتوافق مع رغبة من يدفع المال لتلك الشركات من خلال عرض صورة وهالة إيجابية حول حدث ما.

وقد ازدادت فاعلية هذا الصنف من الشركات كنتيجة للتقدم التكنولوجي وظهور وسائل الإعلام الاجتماعية وما أحدثه من سهولة في الاتصال بالرأي العام مما جعل لشركات "PR" دورا مهما فى المجال السياسي وذلك بالتسويق لشخص أو حزب أو كيان سياسي.. فشركات العلاقات العامة تقوم باحترافية على تنمية سمعة إيجابية لأي حكومة أو فرد، وذلك من خلال العديد من الاتصالات واللقاءات بما في ذلك وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة الشخصية، لأجل الإقناع، أو الاستقطاب.

وينتشر دور تلك الشركات فى عالم السياسة خلال مواسم الانتخابات حيث تساعد العملاء على الدفاع عن سمعتهم إن كان هناك ما يهدد مصداقيتهم من خلال الدعاية لوجهة نظرهم مع الجمهور وتحسين صورة شخصيات محددة لتلقى قبولا محليا ودوليا فى العواصم الكبرى المؤثرة في الأحداث السياسية.

وقد ورد فى تقارير صحفية أسماء بعض الأشخاص الليبين ممن لجأوا لشركات علاقات عامة في أمريكا لأجل التسويق لهم لدى مراكز السياسة الأمريكية.

ينتابني الضحك وأنا أسمع بأحدهم وهو يتحدث عن أن فلانا أو علانا تواصل مع شركات علاقات عامة، مستخدما مختصر الاسم (PR) وهو لا يعلم أن مختصر المصطلح PR له معنى طبي أيضا وهو.. (per rectal examination) ويعنى الكشف على "المستقيم" الذى يقوم به الطبيب للكشف عن أي شواهد مرضية متعلقة ببواسير داخلية أو حالة البروستاتا... إلخ

أنا أعترف بأن هذه خاطرة عابرة، ولا أعرف حتى الآن أي دليل علمى يشير إلى وجود علاقة بين شركات العلاقات العامة و"المستقيم"!!

ولكن فى هذه المقاربة يجب الانتباه إلى فارق مهم… وهو أن الـ PR طبيا تكشف لنا الجوانب السيئة فى البيئة المحيطة!

بينما الـ PR كشركة علاقات عامة وتسويق تكشف لنا (وربما ادعاء) أو غشا وتزيفا الجوانب الإيجابية وتخفى عنا الجوانب السلبية، وهو تدليس وغش وخداع.. بينما الواجب عدم خداع الجمهور أبدًا بأي معلومات، فعاجلا أو آجلا سيتم الكشف عن ذلك الخداع، فالكذب كما يقال (عمره قصير)، وبذلك تكون التداعيات الناتجة عن الخداع أسوأ من الواقع الذي كانوا يحاولون التستر عليه.

وهناك في أمريكا مثلا شركات علاقات عامة كان لها دور كبير إبان حرب الخليج والعراق وأفغانستان منها ما ورد فى كتاب (أسلحةالخداع الشامل) لمؤلفين ليبراليين هما شلدون رامبتون وجون ستوبر. مؤلفا هذا الكتاب، من النوع الليبرالي الساخر، ويديران مركز الديمقراطية والإعلام في ماديسون بالقرب من جامعة وسكونسن، وألفا مجموعة من كتب النقد السياسي الساخر، منها كتاب «أسلحة الخداع الشامل» بمعنى أسلحة الخداع الجماعي كتعبير ازدرائي يستخدم لوصف الادعاءات الكاذبة.

والكتاب موجود على الشبكة المعلوماتية وقرأت ملخصا له يقول إن شركات العلاقات العامة التي تعقد عقودات مع الحكومة الإميركية هي التي تدير جزءا كبيرا من السياسة الأميركية. وأن هذه الشركات لعبت دورا كبيرا في حرب أفغانستان، وحرب العراق.

فى تقديري أنه في عالمنا المتخلف يتعاملون معنا بكلا المعنيين للـ (PR)، معنى العلاقات العامة والمعنى الطبي الذي أشرت إليه.