علاقات عامة (PR)!؟

ظهر مفهوم العلاقات العامة (Public Relation) في المؤسسات الحكومية في نهاية القرن التاسع عشر، وشاع استخدامه في منتصف القرن العشرين، وتعددت تعريفاته، وبالرغم من شيوعه في أوساط الأعمال إلا أنه كان يستخدم لوصف مجموعة متنوعة وواسعة من النشاطات ما ألبسه الغموض والإبهام.. وبأبسط تعريف: تعتبر العلاقات العامة حلقة الوصل مابين أي كيان أو مؤسسة والجمهور.
وسياسيا تستخدم للتسويق لفرد أو حزب لدى الرأي العام.. وقد تكون مهمة شركة العلاقات العامة (PR) سياسيا هي توجيه الرأي العام نحو رؤية محددة للأحداث في العالم تتوافق مع رغبة من يدفع المال لتلك الشركات من خلال عرض صورة وهالة إيجابية حول حدث ما.
وقد ازدادت فاعلية هذا الصنف من الشركات كنتيجة للتقدم التكنولوجي وظهور وسائل الإعلام الاجتماعية وما أحدثه من سهولة في الاتصال بالرأي العام مما جعل لشركات "PR" دورا مهما فى المجال السياسي وذلك بالتسويق لشخص أو حزب أو كيان سياسي.. فشركات العلاقات العامة تقوم باحترافية على تنمية سمعة إيجابية لأي حكومة أو فرد، وذلك من خلال العديد من الاتصالات واللقاءات بما في ذلك وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة الشخصية، لأجل الإقناع، أو الاستقطاب.
وينتشر دور تلك الشركات فى عالم السياسة خلال مواسم الانتخابات حيث تساعد العملاء على الدفاع عن سمعتهم إن كان هناك ما يهدد مصداقيتهم من خلال الدعاية لوجهة نظرهم مع الجمهور وتحسين صورة شخصيات محددة لتلقى قبولا محليا ودوليا فى العواصم الكبرى المؤثرة في الأحداث السياسية.
وقد ورد فى تقارير صحفية أسماء بعض الأشخاص الليبين ممن لجأوا لشركات علاقات عامة في أمريكا لأجل التسويق لهم لدى مراكز السياسة الأمريكية.
ينتابني الضحك وأنا أسمع بأحدهم وهو يتحدث عن أن فلانا أو علانا تواصل مع شركات علاقات عامة، مستخدما مختصر الاسم (PR) وهو لا يعلم أن مختصر المصطلح PR له معنى طبي أيضا وهو.. (per rectal examination) ويعنى الكشف على "المستقيم" الذى يقوم به الطبيب للكشف عن أي شواهد مرضية متعلقة ببواسير داخلية أو حالة البروستاتا... إلخ
أنا أعترف بأن هذه خاطرة عابرة، ولا أعرف حتى الآن أي دليل علمى يشير إلى وجود علاقة بين شركات العلاقات العامة و"المستقيم"!!
ولكن فى هذه المقاربة يجب الانتباه إلى فارق مهم… وهو أن الـ PR طبيا تكشف لنا الجوانب السيئة فى البيئة المحيطة!
بينما الـ PR كشركة علاقات عامة وتسويق تكشف لنا (وربما ادعاء) أو غشا وتزيفا الجوانب الإيجابية وتخفى عنا الجوانب السلبية، وهو تدليس وغش وخداع.. بينما الواجب عدم خداع الجمهور أبدًا بأي معلومات، فعاجلا أو آجلا سيتم الكشف عن ذلك الخداع، فالكذب كما يقال (عمره قصير)، وبذلك تكون التداعيات الناتجة عن الخداع أسوأ من الواقع الذي كانوا يحاولون التستر عليه.
وهناك في أمريكا مثلا شركات علاقات عامة كان لها دور كبير إبان حرب الخليج والعراق وأفغانستان منها ما ورد فى كتاب (أسلحةالخداع الشامل) لمؤلفين ليبراليين هما شلدون رامبتون وجون ستوبر. مؤلفا هذا الكتاب، من النوع الليبرالي الساخر، ويديران مركز الديمقراطية والإعلام في ماديسون بالقرب من جامعة وسكونسن، وألفا مجموعة من كتب النقد السياسي الساخر، منها كتاب «أسلحة الخداع الشامل» بمعنى أسلحة الخداع الجماعي كتعبير ازدرائي يستخدم لوصف الادعاءات الكاذبة.
والكتاب موجود على الشبكة المعلوماتية وقرأت ملخصا له يقول إن شركات العلاقات العامة التي تعقد عقودات مع الحكومة الإميركية هي التي تدير جزءا كبيرا من السياسة الأميركية. وأن هذه الشركات لعبت دورا كبيرا في حرب أفغانستان، وحرب العراق.
فى تقديري أنه في عالمنا المتخلف يتعاملون معنا بكلا المعنيين للـ (PR)، معنى العلاقات العامة والمعنى الطبي الذي أشرت إليه.
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