برقة وطرابلس: الأخوة الفرقاء غير الفرقاء

أخرج عالم الاقتصاد الإيطالي فيلفريدو باريتو مطلع القرن العشرين مبدأه المعروف ( ‪20 – 80‬ ) أو مبدأ باريتو، الذي يعتبر من أهم المبادئ في علم الاقتصاد والإدارة وحتى السياسة!.‬‬

يرسخ باريتو – عبر مبدئه – أساسا كميا يمكن الاستناد عليه لتقييم بعض الأمور. فمثلا هو يقول أن 80‎%‎ من ثروات إيطاليا يستحوذ عليها 20‎%‎ فقط من السكان، وهلم جرا، قس على هذا الأساس أن 20 ‎%‎ من الإشكاليات في الإنتاج تسبب 80‎%‎ من الانهيارات والمعوقات.

في ليبيا أيضا إذا نظرت إلى الخريطة الجيوسياسية والسكانية والإقليمية وربطت كل هذا بالعلاقت بين المجتمع الليبي يمكنك أن تتوصل إلى الآتي، أن 20‎%‎ من النخبة السياسية أو العسكريين أو المتنفذين يتحكمون بمصير 80‎%‎ من الشعب الليبي الذي يتأثر بالارتدادات بطبيعة الحال.

وهذه الفئة المتحكمة انقسمت لفسطاطين: من يسيطر على المال ومن يمتلك السلاح مستغلين النعرات والشطحات والخلافات الصغيرة الموجودة بين بني الوطن الواحد ومحدثين انقساما كبيرا وخطابا مستعرا أنتج في أبهى صوره الحرب على طرابلس في أبريل 2019 إلى أن انتهت بما انتهت إليه وخلفت ما خلفت دون إسهاب في الوصف.

مما لا شك فيه أنه لا يوجد شعب واحد على وجه البسيطة لا يتكون من أعراق وأجناس وقبائل وعائلات ستحدث اختلافا واصطفافا مهما كان التجانس موجودا، وحتى القرشيين بعد مقتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، قد انقسموا إلى بني عبد شمس، وأبرزهم بنو أمية، وبني هاشم، رغم أن المنافية والقرشية تجمعهم تحت سقف واحد.

وبالنظر إلى ليبيا فإننا سنجد مجتمعا يمتلك فوارق عرقية وثقافية، ولكنه منصهر تحت مفهوم المجتمع والعلاقات بين الأسر والعائلات والمدن أكثر من الانصهار تحت مفهوم الدولة التي سيطر عليها القدافي لمدة ليست بالقصيرة، فجعل من الليبيين شعبا لا يلتمس الوطنية بحق كما نراه في بعض الشعوب وهذا منطقي لأن الحاكم أحيانا يرى الشعب مجرد عبيد، والشعب يرى أن الدولة من ممتلكات الحاكم.

وبالتباعد الجغرافي الموجود مثلا بين امساعد وزوارة، ستجد اختلافا تاما في كل شيء، إذ يزداد التأثر بالجيران الحدوديين وينقص التجانس بين بني البلد الواحد، ولكن بين كل هذا هناك الترابط بين بنغازي والبيضا واجدابيا وطبرق وسرت ومصراتة وبني وليد وترهونة وزليطن وطرابلس الكبرى وما تحتويه هذه المدن من مكونات قبلية وعرقية ثقافية، وعملية الانصهار بين المكونات الاجتماعية في الأقاليم والترابط الشديد الذي لن يكون تفكيكه من السهولة بمكان.

وهنا يمكننا النظر إلى هذا التنوع بإيجابية قد يمتلك أيضا زاوية سوداء بالإمكان اللعب عليها وهي الانفصالية بين الأقاليم، والتي قد تأتي بداية بطلبات مشروعة لا غبار عليها، لكنها لن تكون الحل النهائي لكل المشكلات، فكما أنه بالظلم لن تتحق العدالة والمساواة والوئام، فإنه بالانفصالية لن نصل إلا إلى مصير ملوك الطوائف في الأندلس والقصة معروفة.

إن المركزية في ليبيا سبب رئيسي لتحرك هذه النعرة وإن من يصرون على تعزيزها لا يتوقعون حجم قوة ارتداداتها، أو ربما أحيانا لا يكترثون بها، فمع كامل الاحترام لكل المدن، فإنه على سبيل المثال تعد العلاقات المصراتية البرقاوية من أقوى الروابط، ومع شديد الأسف أن من لا يعون هذا بكامل حذافيره يهملون هذا الثابت القوي ويرون سهولة الانفصال ويستمرون في التنابز وضخ الفرقة والفتن، وأن موقف مصراتة حساس جدا لوحدة ليبيا لأن العلاقة بين شرق ليبيا وغربها تتناقص كلما اتجهت غرب مصراتة.

بإمكاننا قراءة هذه المعلومة من قوائم جنيف وتحديدا قائمة عقيلة صالح وفتحي باشاغا التي لا أفهم أبدا أنها كانت سعيا وراء الوصول والنجاح فقط بل فكرة جوهرية للتحالف الحقيقي بين الشرق والغرب دون إسهاب وشرح، ورغم وجود الشقاق والخصومة التي خرجت عن نطاق سيطرة عقيلة صالح كمستشار في القضاء وكرئيس لمجلس النواب وكشيخ لقيبلة العبيدات العريقة والمنتشرة في كل ربوع ليبيا، إلا أن الخصومة قد تحدث بين بني الأب الواحد، وأنه في محيط الغرب الليبي قد نجد أيضا حروبا قد استعرت ونعرات قد أُوقظت أهلكت الحرث والنسل.

وبإطلاق مثال آخر فإنه ورغم استعار الحرب جنوبي طرابلس عام 2019 إلا أن الطريق الساحلي لم يقفل إلى شهر يناير 2020 بعد استخدامه كنقطة انطلاق للهجوم على سرت ومن بعدها ابوقرين ومصراتة، وأنه بمجرد افتتاح الرحلات الجوية بين الشرق والغرب قد أتخمت قوائم المسافرين لدرجة أنه قد تصل الرحلات الأسبوعية لأكثر من عشرين رحلة بين مطارات بنينة ومصراتة وامعيتيقة وأن يكون من السهل الحصول على مقعد على هذه الرحلات، ناهيك عن التبادل التجاري والإداري بين المدن والبلديات.

مع اعترافي وتأييدي للطرح القائل بوجود خلل في الهيكلية الإدارية للدولة وأنها إن استمرت على هذا النهج فسوف تعمق الهوة وتصنع الذريعة، إلا أن الانفصال نهائيا كابوس مرير، لن يحل الإشكاليات بل سيعمقها فالحروب ستكون قادمة حول حدود الأقاليم وحول النفط والطاقة، ولعل ما حدث في انفصال السودان وضبابية قضية إقليم ابييه وغيرها من الأمثلة، قد تكون خير دليل نستند عليه، هذا بصرف النظر عن قضايا سبتة ومليلة والصحراء الغربية وبلديتي بشار وتندوف المتنازع عليهما بين الجزائر والمغرب.

رغم كل الإشكاليات سيبقى ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ستبقى قوة التجانس والمصاهرة أقوى من نعرات التنابز والتنمر، ستبقى ذكريات القرضابية والمعارك ضد المحتل تدق نواقيسها في عالم المزايدات، ستبقى ذكريات توحيد الرؤى نحو تكوين دولة الاستقلال تحت مبدأ المواطنة أعتى من رياح الانفصاليين الذين يحلمون بالحكم فرادى.