غُربان الإنترنت

ما يميز لعبة كرة القدم أنها محبوبة في مختلف بلدان العالم، وشعبية جدا، وتضيق المسافات بين عشقها والجنون الجميل أحيانا، وفي أحيان أخرى الجنون الخارج عن نطاق السيطرة. شعبية اللعبة وانتشارها عالميا تأسست عليه وحوله كثير من التقاليد، ومن ضمنها إطلاق أسماء وصفات على الفرق، إلى جانب ما عرفت به من أسماء رسمية، من قبل أنصارها وخصومها، لازمها تاريخيا والتصق بها، واشتهرت به.

وفي هذا السياق، فإنني لحاجة في نفس يعقوب، سآتي على ذكرها لاحقا، سوف أتفادى التعرض لأنصار الكرة في مختلف بلدان العالم، وأقتصر الحديث عن عشاق الكرة الإنجليز تحديدا. جماهير كرة القدم الإنجليزية لا تختلف عن غيرها من عشاق الكرة في مناطق العالم. وعلى سبيل المثال يطلق مشجعو فريق الأرسنال اللندني على فريقهم اسم (المدفعجية - Gunners)، لاشتهار منطقة شمال لندن في الماضي، حيث مقر الفريق، بصناعة المدافع.

وعلى غلالة الفريق توجد علامة المدفع. ومثلهم فريق ويستهام المعروف لدى أنصاره باسم (المطرقيون أي أصحاب المطارق - Hammers) وعلى غلالة الفريق توجد علامة لمطرقتين متقاطعتين. وهناك فرق أخرى يطلق عليها أسماء طيور، والسبب، لأن ألوان الغلالة الرسمية لتلك الفرق تشابه في ألوانها ألوان ريش الطيور المسماة عليها، أو استعارة لأوصاف سلوكية تتصف بها. فريق نوريش مثلا، من الفرق العريقة في شمال شرق إنجلترا، يرتدي أعضاؤه في مبارياتهم غلالات صفراء اللون ممزوجة باخضرار.

واصفرار لونها واخضراره يشبه لون ريش طائر الكناري. لذلك صار الفريق يعرف شعبيا بنفس الاسم. ومثله أيضا فريق نيوكاسل، الذي يطلق عليه أنصاره اسم (ماقبايز - Magpies)، نسبة إلى طائر يسمى (ماقباي - Magpie)، المعروف عربيا باسم غراب العقعق. وذلك للتشابه بين الغلالة التي يرتديها أعضاء الفريق واللونين السائدين في ريش غراب العقعق. خطوط عمودية بيضاء وسوداء. وغراب العقعق طائر جميل الشكل، بريش أسود وأبيض، وبحجم ليس صغيرا.

ولم تسجل دفاتر ذاكرتي بين سطور صفحاتها له شبها من الطيور الليبية. ولم ترصده مطلقا عيناي في السواني أو في المزارع. وعدم رؤيتي له، أو تعرفي عليه، لا يعني أنه غير موجود في بلادنا أو عدم وجود شبيه له. وهو طائر على قدر من غرابة في السلوك. ومعروف في التراث البريطاني، وفي الذاكرة الشعبية البريطانية، لعلاقته بالتطير والتيمن. فالبريطانيون على اختلافهم يحبون كراهية ذلك الطائر، ويتطيرون من رؤيته إن كان وحيدا، لاعتقادهم أنها تجلب سوء الحظ.

وتفاديا لسوء الحظ ذاك، يلجأ البريطانيون إلى تحية العقعق إن كان وحيدا وقابلهم. ويتيمنون برؤيته موجودا مع غيره من بني جنسه. وكلما زاد عدد طيور العقعق التي تقابل المرء في الطريق أو في الحدائق أو غيرها من الأماكن، ازداد الارتياح النفسي للرائي. وغراب العقعق طائر يتسم بعدائية، ومعروف عنه بأنه لا يبني أعشاشا بل يغتصبها ويحتلها، ويستوطنها. وهذا السلوك على وجه التحديد هو ما قادني إلى الخوض في هذا الموضوع، واختياري للحديث عن عشاق الكرة الإنجليز. وشخصيا، لا أعرف على وجه الدقة إن كان طائر العقعق هو من ابتدع ذلك السلوك غير الأخلاقي أم أنه استعارة من مراقبته لبني البشر. وفي اعتقادي أن الأمر الأخير أكثر ترجيحا من الأول.

وفي بلادنا ليبيا، ورغم عدم وجود طائر العقعق (على حد علمي)، فإن اغتصاب البيوت والعقارات من أصحابها أمر معروف وشائع، واستفحل خلال حقبة النظام العسكري، تطبيقا لمقولة "البيت لساكنه"، وما ينطبق على بلادنا يسري أيضا على غيرها من بلدان العالم، وبنسب متفاوتة. الأسوأ من ذلك أن هناك أوطانا كاملة تغتصب في وضوح النهار، وما حدث في فلسطين ليس عنا ببعيد. ومثل اغتصاب العقارات والأوطان، هناك أيضا اغتصاب الأفكار. وكم شهدت قاعات المحاكم، في مدن العالم المتقدم والنامي، من قضايا رفعها مؤلفون ومفكرون وفنانون وموسيقيون لاسترجاع حقوقهم الفكرية بعد انتحالها من قبل آخرين، والاستفادة من مردوها المالي. وظهور الإنترنت، رغم كل مزاياه، ساهم إلى حد كبير في استشراء ظاهرة الانتحال الفكري.

وهناك الكثير مما ينشر من مقالات وأشعار وقصص وحكايات وخواطر وما يعرض من لوحات فنية في مواقع التواصل الاجتماعي في حاجة إلى غربلة. الأمر الذي يجعل المرء يعتقد أن قطاعا واسعا من البشر، إما حبا في الظهور والشهرة، أو غيرها من الأسباب، تحولوا إلى غربان عقعق – Magpies من دون أن يعتريهم حياء أو خجل بل إن بعضهم حتى بعد اكتشاف أمره، وافتضاح سرقته وانتحاله، أعاد الكرّة ثانية وثالثة.