الضمير الأخلاقي المعوز.

من ضمن ما يتم الحديث عنه في ظل الأزمة الليبية الراهنة أننا نعيش أزمة اخلاقية تكشف عن نفسها في عدة أوجه بسبب انعدام النظام وانتشار الفساد وحالة الفوضى المستشرية بالبلاد. بل يذهب البعض منا في تعميم واضح للمحنة المعاشة بالبلاد إلى أن أزمتنا السياسية بحد ذاتها مردها لإشكال أخلاقي.

الحديث عن أزمة الأخلاق في الأوطان المرتهنة للنزاعات والقلاقل ليست بالقضية الجديدة، كما أن رجالات الفكر والفلاسفة وشيوخ الدين قد تداولوا أزمة الأخلاق من عدة أوجه، وتحت دواعٍ متنوعة، سواء كانت أسبابا اجتماعية بسبب انحلال قيم المجتمع، أو من حيث القلاقل السياسية أو لعدم الاستقرار الاقتصادي وتوابعه المروعة على نواحي الحياة، بل إن القرنين الماضيين قد شهدا حالة جدلية عميقة حول أزمة الأخلاق مع العلم بسبب الطفرة العلمية للعلوم والتقنية الحديثة، خصوصا في مجال علم الأحياء الذي قطع أشواطا علمية لافتة فيما يخص الإنجاب والنسل وعلم الوراثة وميادين الذكاء الاصطناعي. فقد ساد في الغرب حالة حوار عن مدى ضابطية الأخلاق لحقول العلم.

فقد برز في خضم هذه الحوارية العلمية بالغرب مصطلحا "مورل" Moral و"إيتيك" Ethic للدلالة على محور القضية بهذه المقالة، وقد سيطرت مفردة مورل حتى النصف الثاني من القرن الماضي علي مجال الاستخدام للكشف عن العادات الاجتماعية، حتى شاع استخدام المفردة إيتيك للدلالة المباشرة على الأخلاق. في اللغة العربية توجد كلمة أخلاق، وأخرى آداب، لكن الواقع العملي يشير إلي أن لكل من الكلمتين مجالها الخاص. فالأخلاق هي المبادئ العامة للسلوك الحسن، في حين أن الآداب هي التي تجد دلالتها على علوم الآداب عموماً، مع ملاحظة أننا نستخدم كلمة أدب للإشارة لبعض حسن السلوك كأدب الحديث وأدب الطعام. كما توجد في العربية مفردة "أخلاقيات" التي يستخدمها بعض الكُتاب للدلالة على كلمة إيتيك كما في اللغات الحية كالانجليزية والفرنسية. عبارة "أخلاقيات المهنة" مثال جلي كما يبين الجابري في كتابه قضايا في الفكر المعاصر.

بعالمنا العربي، حيثما ليبيا التي ما زالت تكابد ويلات ربيعها المتعثر، تبدو أزمة أخلاقنا بارزة من حيث ارتفاع معدلات الجريمة، وحالة التصعيد الإعلامي غير المتقيد بأخلاقيات المهنة - مواثيق الشرف الإعلامي- وكذلك بروز خطاب يعزز الجهوية والقبلية والمناطقية، وتزايد ملحوظ في بروز خطاب الكراهية الذي يتربص بالمشهد الليبي في كل تفاصيله على امتداد سنواتنا هذه، بما يشير لانعدام "الضمير الأخلاقي" الذي ينطق بداخل كل امريء منا للانحياز للخير ونبذ الشر وفق التوجه الديني، أو حتى طبق المذهب الوضعي اللذين ما زالا يتجادلان حول قضية تأسيس الأخلاق في عالمنا المعاصر.

أزمتنا الليبية بتعقيداتها السياسية وبكل توابعها الناتجة عنها اجتماعياً وأخلاقياً، بات من الواضح أنها لن تفرج إلا بأن يقوم أطرافها والمتورطون في مسلسل نازلاتها بتقديم تنازلات مؤلمة تليق بحجم الأزمة ذاتها، التي ما انفكت تتعمق مع مضيها في العمر. التنازلات لن تكون عملية سلسلة ومريحة، ولكنها حتماً ستكون مقنعة منطقياً، طالما أن حصيلتها وطن آمن ومستقر، وهذا الاقتناع من أصحاب الأمر بتقديم تنازلات صعبة يبدو على الأرض شيئا عسير المنال، وهذا لا يعلل، بنظري المتواضع، إلا بغياب ما يعرف بـ"الإرادة الصالحة"، عماد الضمير الأخلاقي سواء للأفراد أو للجماعات أو للأمم.

المفكر المسلم على عزت بيجوفيتش في أعماله الفكرية يري بأن "رجل الأخلاق لا يخاف الموت"، بما يوحي بمدى عمق التضحيات المطلوبة لأجل تحقيق قيمة عليا راسخة، كحفظ الهوية وتعزيز مكانة وطن في وجدان أمة.

للرئيس البوسني السابق بيجوفيتش مؤلفات فكرية هامة تتحدث عن أفكاره، فمن ضمن خصوصيته، كمفكر مسلم، عند تناوله أزمة الأخلاق المعاصرة أنه يستخدم المجاز في كشفه خصائص الأزمة وهي الابتعاد عن "الثقافة الروحانية" المرتكزة عنده على الدين والقانون والدراما والجمال والسياسة كما توضح الدكتورة ثناء إبراهيم في بحثها عن بيجوفيتش. قد نختلف أو نتفق مع طرح وتوجهات بيجوفيتش، لكن بيت القصيد هنا هو مدى فداحة أزمة الأخلاق في البقاع المهزوزة بالنزاعات والحروب والقلاقل كونها فريسة طرية لأن يلم بها تحلل أخلاقي وأن تسودها أزمة قيم. لقد أضحى مهماً اليوم، على الصعيد الاجتماعي على الأقل، ان نرفع نداء لـ "عودة الأخلاق" على غِرار مطالبة رجال الدين والفلاسفة والفكر بكبح جماح العلم الحديث في عصرنا، إذ بات العلم يخترق الإنسان في كيانه وهويته، كما ظهر ذلك جلياً مع فكرة استنساخ البشر منذ ستينيات القرن الماضي مع العالم جوشوا يدربيرغ وصولاً للمقالات الجدلية عن الاستنساخ للعالم الكوري الجنوبي هوانج وو سواك مطلع هذه الألفية.

فأمام ازمة الأخلاق لا يجب الركون للمذهب الوضعي وحيداً، ولا الاكتفاء بالروحانيات الدينية لأجل عودة الأخلاق وتعزيزها، كما يفعل الصف الصوفي، بل بات لابد من اللجوء إلى والاستعانة بالعقل أو الوعي والروحانية لفك منطق المعاش ومنحه الوصفة الملائمة.

المفكر المغربي طه عبدالرحمن، صاحب التوجه الصوفي، والمهتم لسنوات عديدة بقضية الاخلاق ينادي في اعماله الفكرية، وفي نشاطه الأكاديمي بضرورة فتح حوار بين الفلسفة وكل فعاليات المجتمع من سياسيين وعلماء ورجال دين واقتصاديين لاجل جمع شتات المجتمع في ظل التحديات الأخلاقية بشكل عام. مجهودات طه في مجال الأخلاق تجد لها امتداداً في طرح الفيلسوف الفرنسي الشهير هنري برغسون الذي تحدث عن "الأخلاق المفتوحة" التي يعتقد أنها تجليات للدفعة النشطة في حياة أي مجتمع، لأنها لا تصدر عن إذعان عقلي ولا عن ضغط اجتماعي، بل هي نتاج توجه سامٍ يتطلع لقيم عليا قد تجهلها الأخلاق الاجتماعية، بما يشكل صوناً للأخلاق عبر إحلال الوجدان كعامل رئيس بدلاً عن العقل كبديل لما دأب عليه الغرب منذ كانط، مما جعل الأخلاق المعاصرة بعيدة عن ممارسة "الحدس" أو "الفحص الروحي" للواقع في وقتيته وأزماته.

إن اللاأخلاقية التي طرحها نيتشه، صاحب مذهب القوة، لا تعني التحلل من الأخلاق والقيم العليا والغرق في الإباحية، بل هي نقد الأخلاق السائدة وتحليلها، تماماً كما يفعل عالم الاجتماع أو عالم البيولوجي لأجل استخلاص النتائج والتنبيه لما يعيشه محيطنا من تبدلات بروح موضوعية علمية، بدلاً من مسايرة ثقافة مجتمعية تخلق الأعذار لسقوط أخلاق أجيالها، أو تتغاضى عن أخلاقيات تغذي الكره والفرقة والعداوات وتتباهى بالفساد وتضخم الأنا.

لاشك أن ما يحدث في مجتمعنا الليبي عبر عقدته الاخيرة الغزيرة بالخصومات والمُشبعة بالكراهيات ونزف الدماء وبالغة الفقر وشديدة الإفقار، ومتكرسة بروح سلبية باتت متجذرة تعزز ممارسة اللامبالاة بما يجري، أضحت الأحوال تجبرنا، أمام كل هذا التقهقر والانحطاط الحضاري، على أخذ موقف واضح مما يجري، كالعمل على خلق خطاب حقيقي، على الأقل، يكشف أزمتنا نقداً وتحليلاً موضحاً تدابير لعلاجها، والتي أعتقد أن البداية تكمن في أن نحاول تجاوز حالتنا الراهنة كشعب ما زال في حالة عزوف عن قول كلمته فيما يجري بأرضه وباسمه.