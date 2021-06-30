الوطن وسماسرة السوق

(أرى العنقاء تكبر أن تصادا.. فعاند من تطيق له عنادا)

المعري

تسخن الأجواء ولا تبرد مع حرارة الموسم. تنقطع الكهرباء والمياه ويكثر الجدل في الظلام والنهار عن الصبر والانتخابات والدستور بين شعبنا الليبي. البعض يشارك. البعض يتفرج. والجدل يستمر مثل انقطاع الكهرباء ولا يأتي بنتيجة. وفي كل الأحوال ينتظر الليبيون انتخابات ديسمبر عندما يهبط الشتاء ويأتي موسم الأعياد.

والواقع الذي لاينكر أن هذا المخاض اللعين بدأ منذ عشرة أعوام ولم يتوقف. جربنا التراشق بالألفاظ والكلمات وتشكيل الأحزاب قبل ولادة الدولة وعقد الندوات والمحاضرات والخطب والوعود. وكل شئ جربناه في أنفسنا دون أن نفلح أو نصل إلى أدنى درجة من التوافق على الإطلاق. وتلك مصيبة عظمى، فهذه السنوات العشر رغم صعوبة الظرف أحيانا وكثرة المزالق والمطبات وتعاظم العناد والحلم بالمستحيل الذي لايتحقق، أنتجت خلافات أغلبها كان حادا ولم يكن في كل تفاصيله في صالح الوطن والمواطن الذي ما يزال ينتظر حلولا تفتح أمامه أبواب التفاؤل والعيش الكريم وتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه من بعده في هذا الوطن الذي يشمل الجميع.. ويكاد ينفرط عقده. وذلك أمر طبيعي ولا بد أن يحدث، لكنه طال أمده ولم يحدث أي انفراج بسبب المزيد من العناد وعدم التوافق. وتلك مشكلة المشاكل إن لم تكن أزمة مستعصية تتفاقم كل لحظة وتتجاوز كل معاني المشكلة المعلقة بين الأرض والسماء.

خلال هذه الأعوام شارك الليبيون في عدة انتخابات وغطسوا أصابعهم في الحبر ثم ندموا. شاركوا في اختيار وترشيح المجالس المحلية ثم البلديات ثم المؤتمر الوطني ثم هيئة الدستور ثم مجلس النواب الذي انقسم على نفسه وعاد إلى بيت الطاعة. ومرت بهم تجارب المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي والحكومات المتعاقبة. ولم يلح أي شئ في الأفق وصدر في وسط هذه الأجواء إعلان دستوري مؤقت من 37 مادة عن المجلس الانتقالي مايزال معمولا به وكان في عدد مواده يشابه الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره مجلس قيادة الثورة في ديسمبر 1969 بعد أن ألغى الدستور السابق ثم عطل دستوره المؤقت لتدخل البلاد في مرحلة سلطة الشعب والتصعيد وتداعياتها واختياراتها وصراعاتها المعروفة للجميع.

وهذه التجارب أو المخاضات كانت عسيرة في كل الأحيان وكان ثمنها صراعات وأفرزت أحقادا وأزمات متعددة. وكان الحصاد يحمل خلاصة مريرة بأن الليبيين لم يفيدوا من هذه التجارب ويصلحوا من حالهم الذي سيظل منصوبا على حاله.

والليبيون جربوا وخاضوا أيضا وعايشوا أحداثا تتعلق بالحياة النيابية والدستور والديمقراطية. وتوزعت هذه التجارب في فترة العهد التركي الثاني بالاختيارات لمجلس المبعوثان بعد صدور إعلان الحرية عام 1908 وصار لليبيين نواب في هذا المجلس على ضفاف البسفور. وتعطلت هذه التجربة فترة الاحتلال الإيطالي لكنها تحت ظلاله عادت من جديد بطرق أخرى قبل وصول الفاشيين إلى السلطة في روما. صدر دستوران في برقة وطرابلس. ومنذ مائة عام، حيث يحتفل العراق الأن بمئوية تأسيسه كان الليبيون في العام 1921 قد شكلوا أول برلمان عربي في برقة بالانتخابات بالمدن والاختيار في الدواخل. خمسون نائبا من بينهم من يمثل الطائفة الإسرائيلية والطليان. وعرف الليبيون هنا الدعاية الانتخابية والتصويت والترشيح وصندوق الانتخابات وانعقاد الجلسات ومضابط المحاضر وجداول الاعمال ولوائح عمل المجلس المذكور الذي تعطل بمجئ الفاشست آخر العام 1922. استمر بعض الوقت تحت قبضتهم وتوقف ثانية العام 1926. وإن كان هذا المجلس وهذا الدستور وهذا النظام وقع تحت الاحتلال لكنه ظل يحمل معنى التوافق والمحاولة الوطنية لمعنى خذ وطالب تحت كل الظروف.

ويلاحظ كل متابع لتاريخ المجلس أو الديمقراطية والدستور في ليبيا، إن صح القول، بما فيه من نخب وأعيان وشيوخ وأقليات.. يلاحظ أنه ناقش بكل شجاعة تلك الأيام أوضاع المنفيين الليبيين في إيطاليا والتوكيد على عودتهم وإطلاق سراحهم. والأمور المالية والميزانية وأحوال التعليم والمهاجرين في الدول المجاورة والكثير من الموضوعات التي ضمتها محاضر الاجتماعات لهذا المجلس. وبعد الحرب العالمية الثانية واستقرار الأمور تحت الإدارتين البريطانية في برقة وطرابلس والفرنسية في فزان. نشط الليبيون وتحركوا وشكلوا الجمعيات والأحزاب وأصدروا الصحف واختلفوا لكنهم توافقوا في كل الأحوال. العناد كان خفيفا ولم يحلم بصيد العنقاء. لم يستعملوا العنف والسلاح والتفجيرات وغدا حلمهم بسلامة الوطن ومواطنيه يكبر ويتسع كل يوم بحجم الوطن نفسه من البحر إلى الصحراء ومن الشرق إلى الغرب بلا انقطاع. وكان من نتائج هذا الحراك إعلان استقلال برقة العام 1949 ضغطا على القوى الدولية للوصول إلى استقلال الوطن بكامله وإصدار الدستور البرقاوي وإجراء الانتخابات لمجلس النواب وتشكيل حكومة محلية. ومثل ذلك تم في طرابلس وتحدد فقط بتكوين حكومة محلية واختيارات وانتخابات في البلديات ومجالسها دون مجلس نواب أو دستور مماثلين. لكن ذلك كله كان خطوة في الاتجاه نحو التوافق بين الجميع وتقريب وجهات النظر. ولم يحدث ذلك أيضا في فزان التي تشكلت حكومتها برئاسة السيد حمد سيف النصر وثمة انتخابات أجريت لتنظيم الأمور وضبطها بالعلاقة مع المجلس.

وفي الطريق نحو الاستقلالهم توافق الليبيون رغم بعض العناد أحيانا لكنهم تصالحوا في أغلب الوقت باتجاه الوطن فانضووا برعاية الأمم المتحدة في لجنة الواحد والعشرين ثم الجمعية الوطنية التي وضعت الدستور في أكتوبر 1951 وأصدرت أول قانون للانتخابات التي أجريت في فبراير 1952 وتواصلت على مدى أربع دورات نيابية، وكان من المفترض للخامسة أن تبدأ العام 1969 بإجراء الانتخابات، ولم يحدث ذلك لوقوع التغيير في سبتمبر.

هذه التجارب لم تحقق أي ثقافة لشعبنا. أعني لم نستفد منها في تكوين وتأسيس ثقافة الدستور وثقافة الديمقراطية وثقافة الانتخابات وثقافة المصالحة وثقافة القانون وثقافة معنى تشكيل الأحزاب باعتبارها من أركان الديمقراطية والحرية والدفاع عن الحقوق. مازلنا للأسف قاصرين عن امتلاك هذه الثقافات التي تتضاءل أمام ثقافة العناد والمكابرة. فلو كانت هناك ثقافة ووعي في التربية والسلوك والبيوت والمدارس والمجتمع والجامعات والنشاط المدني بالدستور وقيمته لما حدث ماحدث في سبتمبر 1969. ولو كان هناك ثقافة ووعي بالحياة النيابية والحياة الديمقراطية ومعنى الحرية لما حدث ماحدث طوال أربعة عقود مضت في صراعات التصعيد والكولسه والإقصاء. ولو كان هناك وعي شامل بهذه الثقافات المهمة والتكوين السياسي وحدوث الاختلاف المطلوب وليس الصراع الحاد والعنيف والاحتقار والازدراء والإقصاء والجهوية والتعصب والقبلية وعدم الانتماء الحقيقي للوطن لما حدث ماحدث منذ عشرة أعوام.. و(تعال جاي)!

إنه من المخجل أن يكون الدستور في واد ويختلف بشأنه الليبيون الذين هم في واد آخر ولايعلمون عنه شيئا وعن مواده الطويلة المملة وكأنه مجموعة من اللوائح والوصايا الاجتماعية ونسوا أن الدستور هو سيد القوانين وأمها ومصدرها ومن الممكن أن يكون في مواد مختصرة وبسيطة تؤكد على الحرية والحقوق والواجبات والعيش الكريم وتحت تلك المواد تنشأ القوانين التي تحمي كرامة المواطن وهيبة الدولة ومجد الوطن. وأنه من المخجل أيضا كما يلاحظ أن تصدر كل القرارات ومادونها بعبارة لا طائل منها.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت..؟! فيما المواطن لا يعرف شيئا عن هذا الإعلان وعن القاعدة الدستورية يتم الحديث عنها وعن مشروع الدستور وعن انتخابات ديسمبر. وعن المزيد من العنعانات.

وسيظل الليبيون يسهرون ويكابدون جراها ويختصمون. فمن دون ثقافة وفهم لهذه المعاني والقيم تظل السوق تفتح أبوابها ويدخل السماسرة والقوادون في كل وقت وحين. هذا وقت الربح والخسارة. من هنا تأتي أوجه العناد تقابل أول الداخلين!