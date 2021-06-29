الديمقراطية المعهرة

أتذكر، بداية التسعينيات من القرن الماضي، التداول الغزير، بين الأصدقاء من الوسط الثقافي، لكتاب المفكر الإيراني، داريوش شيغان "النفس المبتورة: هاجس الغرب في مجتمعاتنا". وهو الكتاب الذي وصل في غفلة من عيون الرقابة إلى السوق الليبية للكتب، حيث توقفنا عند عبارة يصف فيها شايغان، القذافي والخميني، بالنموذجين اللذين عهرا الديمقراطية، ولا أعرف ما إذا كان الكتاب تسرب عفوا من بين تروس الرقابة على المطبوعات، أم أن سلطة هذه التروس راقها أن يوضع اسم القذافي بجانب اسم الخميني نجم الشاشة الثورية آنذاك، في أي سياق، حتى ولو كان يتعلق بتعهير الديمقراطية. وبغض النظر عن هذه الجملة القدحية للنموذجين، إلا أن الكتاب مهم جدا، ويتوجه لتحليل مشكلة الشرق، ويخص العرب والمسلمين، في نظرتهم لذواتهم وللآخر المتمثل في النموذج الغربي، وهي نظرة فصامية تجعلهم بقدر ما يوجهون سهام نقدهم للغرب المسؤول عن كل خيباتهم، بقدر ما يسكتون أمام أزمات ذواتهم البنيوية، وما يخرجون به نفس مبتورة ، لن تملك إلا خيارين للهروب من راهنها الملتبس؛ إما هروب في الزمن إلى الأمام صوب النموذج الغربي ومحاكاته دون أن يملكوا ما يملكه، أو الهروب إلى الوراء صوب نموذج السلف الصالح كملاذ آمن من تهديد قوة الحضارة الغربية.

كان الحديث في ذلك الوقت متواترا ولا يكف عن ترديد مصطلح الديمقراطية (الإسلامية) في الميديا الإيرانية، وفي الوقت نفسه كان مصطلح الديمقراطية المباشرة يتردد بكثافة في وسائل الإعلام الجماهيرية الليبية، وهذا التكرار لهذه المفردة، وعرضها في فترينات دعائية لنظم لا تمت للديمقراطية بصلة، ما جعل شايغان يصفه بـ "تعهير الديمقراطية"، أو "الديمقراطية المعهرة".

النموذج الإيراني الإسلامي الذي انبثق عن ثورة أطاحت بحكم الشاه، وسُرقت من اليسار الذي خطط لها وقادها في البداية، تغنى بالديمقراطية على غرار النموذج الغربي وسط احتفال دموي شاسع، يُذبح ويُشنق فيه أي معارض أو صاحب رأي مخالف، وبينما كانت صناديق الاقتراع تنتشر في الدولة الإسلامية، كان المرشد الأعلى يقبض على كل السلطات. وفي كل اجتماع في المؤسسات النيابية أو الأمنية، وحتى في افتتاح المهرجانات السينمائية، كانت تُتلى تعاويذ مطلسمة يرددها الحاضرون بورع من النواب أو الوزراء أو الممثلين والمخرجين والموسيقيين. وفي قلب هذه الدروشة كانت الديمقراطية بملابسها القليلة معروضة خلف زجاج شفاف مع إضاءة مسلطة كأي بنت هوى محترفة أو ابن هوى.

ومازالت إيران تتبنى هذا الوهم لدرجة صَدَقتْه، وهي لا تنتخب إلا رئيسا يُعمّده المرشد الأعلى، وبين محافظين يرتدون العمامات سوداء، و (إصلاحيين) يرتدون العمامات بيضاء، تتقلب الديمقراطية اللقيطة في معبد الظلامية، بينما كل السلطة بيد المرشد والحرس الثوري، ومن يقول رأيا أو فكرة أو حتى خيالا مختلفا،، يلقى حتفه أو يطرد من جنة الجمهورية الإسلامية.

في ليبيا، ومنذ إعلان قيام السلطة الشعبية، كان القذافي ونظامه يصدعون رؤوس المواطنين المرعوبين من ميليشيات اللجان الثورية بترديد مصطلح الديمقراطية الشعبية التي تجاوزت كل ديمقراطيات العالم، بينما المشانق تُنصب في الميادين العامة وفي الجامعات والساحات الرياضية، يتدلى منها كل صاحب رأي مخالف أو وجهة نظر لا تتفق مع هرطقات القائد عن آخر المطاف، غير أن الإعلام الليبي لم يكف عن ترديد مصطلح الديمقراطية التي تعاش في جنة الجماهيرية، لتتحول إلى نوع من تعهير الديمقراطية في بلد قررت سلطاتها أن تستورد، ذات عيد أضحى، باخرة عاهرات من دولة شقيقة، وفي لحظة وجد أخرى قررت أن تُلبس بنات هوى، مستوردات وصناعة محلية، ملابس الخمار وتنشرهن في شوارع بعض المدن الليبية في خضم تصديها لهندام التطرف الديني الذي بدأ يهدد ديمقراطية الجماهيرية باستخدامه أيضا العنف المباشر.

كان القذافي وهو يبشر العالم بديمقراطيته (الحقيقية) التي تذوق مرارتها شعبه، لا يكف عن تصفية معارضيه في الداخل والخارج، ويحتفظ بجثامينهم في ثلاجات لسنوات طويلة كي يتشفى منهم ويزور قبورهم الباردة كلما أحس بإرهاق نفسي. لم يكن السيد منصور الكيخيا داعية للعنف، ولم يشكل تنظيما يسعى للسلطة، ولا تعامل مع جهات أجنبية، لكنه ناشط حقوقي دافع عن حقوق الليبين من منفاه، فاختُطِف، أو سلمته دولة شقيقة، وقتُل ووضِع جثمانه في إفريز لسنوات عديدة، وغيره كثيرون، بينما خلال هذه السنوات كانت وسائل الإعلام تتغنى بديمقراطية القذافي التي ليس قبلها ولا بعدها، وبجنة الله على الأرض التي يجري من تحتها النهر الصناعي.

وعلى هامش الضحك من هذه الديمقراطيات المعهرة، كانت تنمو ديمقراطيات أخرى في الكثير من دول العالم الثالث أكثر تبجحا، لا تكف عن إجراء عمليات التجميل كي تتشبه بديمقراطيات الغرب العريقة، وحتى إذا ما توافق الشكل بعض الشي، فإنها ديمقراطيات تشبه القهرمانات، يؤسسها الطغاة الذين ينجحون في كل اقتراع عبر حزب واحد بنسب تزيد عن ال99% ، ولا أحد يستطيع أن يقدم نفسه مرشحا منافسا للزعيم الأوحد المنتخب مدى الحياة، وكثيرا ما أفضت هذه الديمقراطيات إلى نظام وراثي تحرسه صناديق الاقتراع المزورة، وتظل اللعبة الانتخابية مجرد مصدر رزق للمتاجرين بعملها اللوجستي، وموسمَ كسبٍ لكل من يشارك في الإعداد لها رغم أن نتائجها مفروغ منها مسبقا، وحتى الدول التي شعرت ببعض الخجل من هذا التعهير للديمقراطية، سمحت بمرشح منافس نكرة لا يعرفه أحد إرضاء للديكور الذي تطالب به الدول الراعية من حفاظ على ماء وجه الصفقة مع زبائنها، وكثيرا ما يتنازل هذا المرشح الدعائي للطاغية من باب التوحيد السياسي الذي هدم أصنام التعددية الكافرة.

حقيقة مازالت الديمقراطية في أفضل نسخاتها محتكرة في الغرب، في غرب أوروبا خصوصا وفي الولايات المتحدة وكندا، وربما في بعض الدول الأسيوية التي أشرقت فيها يوما شمس الإمبراطورية الإنجليزية، وما عداها مجرد محاولة محاكاة، وأفضلها كما في البرازيل أو بعض دول أمريكيا اللاتينية ينخرها الفساد وتجارة المخدرات، وينتشر فيها الفقر والميليشيات التي تحكم أحياء مدن كبرى بأكملها. بينما في الدول الأفريقية التي تتمتع بدساتير من المفترض أن تكون ديمقراطية تضمن تداول السلطة وحرية المعارضة، فمازال الرئيس المنتخب لفترة دستورية محدودة لا يترك كرسيه إلا بحرب أهلية لا تُبقي ولا تذر، ومازال زعماء المعارضة يُغتالون أو يُسجنون أو يَهربون إلى المنافي. كل مظاهر الديمقراطية موجودة: من دستور، وصناديق اقتراع، وأحزاب شكلية، ومجالس نيبابة، ودعايات انتخابية، لكنه ديكور مزيف يخفي طغيانا شرسا، أو طغاة يظهرون أمام العالم بهذه الأقنعة كي يحققوا مصالح الدول العظمى دون الحنث بنذورهم، بينما على الأرض تتكرس ميكرودكتاتوريات، ميزتها الوحيدة أنها تتشبه بجمال الديمقراطية الغربية، ومن كثرة مبالغتها في المكياج وعمليات التجميل ونفخ مفاتنها بالسيليكون، تتحول مؤسساتها إلى مواخير تتصدر واجهاتها لافتة الحزب الواحد الحاكم.

بعد الربيع العربي، وبعد فبراير ليبيا، استبشر المتفائلون بفتاة الديمقراطية الجديدة، الطاهرة المنقبة والمباركة، وألبسوها ملابس الدين، لكن سرعان ما تعهرت هذه المفردة في أفواه من وصلوا إلى السلطات العليا عبر صناديق الاقتراع، ولم يتركوا مقاعدهم حتى الآن، وبعد أن مرت سنوات طويلة على انتهاء فترة ولايتهم.

والآن، العالم كله، يذهب إلى دعم السلطات الجديدة في ليبيا لتفي بأحد بنود جنيف المتعلق بإقامة انتخابات في 24 ديسمبر القادم، من غير دستور حتى الآن، أو قانون انتخابات، أو أحزاب، أو أي مظهر من ديكور الديمقراطية، والكثيرون يدعون إلى الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم إلى مجلس النواب كقاعدة دستورية لبناء الدولة الجديدة، بينما هذا الدستور نموذج حي ومكتوب لما سماه شايغان تعهير الديمقراطية، حيث كل ما تتطلبه الديمقراطية مقوض بمواد محصنة هي في صميمها من أجندة ومطالب دولة داعش او تنظيم القاعدة، أو نموذخ خميني للديمقراطية التي تتبرج في ظل ولاية الفقيه.

مازال الطريق طويلا وشاقا لكنه ممكن، وهذا ما يجعل الحلم بدولة ديمقراطية تحترم الإنسان ورأيه وعقيدته، وتحترم المجتمعات بتداول السلطة السلمي وفصل السلطات وحرية التعبير، في عالمنا المشابه، حلما مشروعا رغم كل ما يحيط به من كوابيس.