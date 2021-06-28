وهم الكمال

لا شك أن الضغط على النفس لتحقيق أهداف غير واقعية يهيء الفرد حتمًا للشعور بخيبة الأمل.

فالرغبة غير العقلانية في أن تكون دائمًا مثاليًا يمكن أن تسبب الكثير من المشاكل، ومن ينتهج أسلوب "الكل أو لا شيء" في التفكير، بمعنى إمّا أن يسير كلّ شيء كما يريد وإمّا فلا.. فتلك الشخصية تسمى بالشخصية الباحثة عن الكمال – Perfectionist -

وذلك من خلال وضع معايير أداء عالية بشكل مفرط، كما أنها تنتقد نفسها والآخرين بطريقة لاذعة، وسعيها الدائم في التنقيب عن العيوب، واستحضار المخاوف بشأن تقييم الآخرين لها.. وغالبا ما يكون تقييمهم للآخرين بنفس الحدة والشدة .

العجيب أن الناس تتقبل بسهولة ما يقوله المتربصون ، وفى ظنى أن مرد ذلك هو توق النفس البشرية للكمال، واعتقاد وهمي بأن القائد أوالرئيس يجب أن يكون منزها عن الخطأ رغم الحقيقة الوجودية التى تؤكد على أنه لا يوجد إنسان كامل، فكل إنسان لديه جوانب إيجابية وأخرى سلبية، ومهما كان مقبولا في نظرك ورائعا، ستجد لديه حتما جانبا سلبيا أيضا، وكما يقال كلنا لنا جانب مظلم كالقمر.. جميعنا نرتكب الأخطاء وبااستمرار، وصفة الكمال لله وحده، فمن يبحث عن إنسان كامل سيطول بحثه، نحن نكمل بعضنا بعضا. أنا أخطىء وأنت أيضا، من يعمل معرض للخطأ ولذا من أخطأ يستحق أن ننظر إلى ايجابياته ونعطيه فرصة ليحاول وليحسن من الأداء، فلا يوجد إنسان كامل‬ ‫ولكن يُمكننا جميعًا أن نسعى لأن نكون أناسًا أفضل.‬‫⁦



السعى للكمال أمر إيجابى، بل هو الهدف الذى يدفع الإنسان للاجتهاد والترقى والإتقان، ولكن التقديس هو الذى يصنع الطغاة، ذلك الذى يبدأ بأن نرفع أحدهم على النقد أو نرفع كلامه أو كتابه أو شخصه على النقد.. يقول البعض فلان:

رجل بحجم وطن…

ويقول آخر.. مدينة بحجم وطن!!

اإنها المبالغة والشطط فى التعبير بقصد المدح فتكون النتيجة السير إلى النرجسية البغيضة.



السعي للكمال امر فطري وﻻ بأس به بل هو الحافز للإتقان وتحسين الحال على المستوى الفردى والجمعى… وهو سعى ﻻ نهاية له فى دورة الحياة، ولكن يجب الانتباه إلى أن الحلول المثالية الموصوفة بالكمال ليست إﻻ أوهاما وشعارات فضفاضة ويبقى الخطأ واردا في أي نشاط إنساني ويبقى دائما مجال ومساحة للتطوير والتحسين المستمر، فالرغبة في تحسين الوضع هي جزء من الطبيعة الإنسانية، وهي صفة مفيدة وبَنّاءَة في أغلب الأحيان، لكن إذا كانت الرغبة أقوى من اللازم وتجاوزت الحدود والإمكانات المتاحة، فإنّها تضر أكثر مما تفيد.



ينتقد أصحاب الشخصية المثالية أنفسهم والغير أكثر بكثير من الأشخاص الطبيعيين.. ففي الوقت الذي يشعر به الشخص الطبيعي بالفخر تجاه إنجازاته، ويدعم الآخرين ممن يسعون لتحقيق أهدافهم، نجد أنّ المثالي يركّز على الأخطاء والثغرات.. إنّه منشغل للغاية بمواطن النقص والضعف ولا يستطيع رؤية أيّ شيء آخر، الأمر الذي يجعله أكثر إصدارًا للأحكام وأكثر قسوة على نفسه والآخرين عند الفشل.



ولى ملاحظة تتعلق بالمشهد السياسي إذ كثيرا ما تظهرشخصيات يمكن بشيء من التشجيع والدعم أن تكون فى مقدمة رموز قيادة التيار المدنى مثلا، ولكن سرعان ما تواجهه وتلفه الانتقادات من كل جانب ويتربص به الزملاء من نفس التيار وأيضا من كل مخالفيه من التيارات الأصولية، ونظرا لغياب الوعي فى الحاضنة الاجتماعية؛ يكون للنقد الهدام تأثير ظاهر بحيث يقل قبوله الشعبي تدريجيا حتى الوصول إلى أن يتم حرقه سياسيا.



الخلاصة.. يجب أن نتوقع أن الحلول المأمولة لن تكون مثالية وﻻ كاملة وﻻ شاملة ولكنها الممكنة كبداية لوقف الانهيار.. المشاكل تحتاج غلى تفكيكها وتجزئتها والتعامل الحكيم معها وبشكل متدرج... ننجز خطوة تتبعها خطوات مع تحديد اأولويات الأهم فالمهم… وهكذا



وكذلك يجب أن لا نتوقع أن من يتصدر المشهد سيكون شخصية متكاملة وبلا عيوب وأن معادلة "حمرا وجراية وماتاكلش الشعير" أمر ومطلب مستحيل، ولا مفر من أن نضع نصب أعيننا حقيقة أنه

"لا وجود لملائكة يمشون على الأرض"!!

والتطور الدائم وليس الكمال هو قدر الإنسان أوكما يقول مارك توين

(التحسين المستمر أفضل من الكمال المؤجل) .