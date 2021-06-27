قانونية على الدرجة الخامسة

حينما تفتح عينيك صباح صيف مشرق وتنظر في المرآة، ومنها إلى غياهب روحك في رحلة نفاذ عبر الزمن تكتشف من خلالها أنك تجاوزت سن الحكمة ولم تجدها، وأنك ودعت الشباب ولم تنتهِ منه؛ فأنت من جيل السبعينيات؛ ذاك الذي انقضى عمره بين فكي رحى الجيل الجميل والجيل الجديد...

عشت طفلاً حتى ماتت أمك حديثاً، فكبرت فجأة... أكلت الحرب الأهلية أهم عشر سنوات من عمرك بدون أن تستأذنك في ذلك، بدء أبناء جيلك يغادرونك؛ وتتعدد الأسباب والغياب واحد: إما بسبب الحرب أو الكورونا وباقي الأمراض التي يعجز النظام الصحي في بلادك عن مواجهتها، إما لحوادث السيارات، وإما أنهم هاجروا عبر قوارب الموت أو عبر منافذ بلادك الكثيرة؛ ضاقت بهم سبل العيش الكريم في بلادهم ووجدوا مبتغاهم في تلك البلاد البعيدة...

أنت موظف عام على درجة أستاذ ورئيس قسم في كلية تابعة لجامعة عريقة، ولكنها جامعة تعاني؛ فلا مكاتب لأعضاء هيئة التدريس تضمن خصوصيتهم الأكاديمية، ولا قاعات لتجمعاتهم الإنسانية، ناهيك عن مكتبات كبرى تفي باحتياجاتهم الورقية والإلكترونية، أو معامل تؤوي ابتكاراتهم؛ فقد مرت الحرب من هنا ومازال ملف إعمارها من الأماني المعلقة، رغم جهود الخيرين من أبنائها، ورغم وعود الجميع من ذوي الشأن...

سيرتك العلمية متواضعة جدا؛ تكاد أن تعبر عن تقهقر في الاهتمامات المعرفية؛ فقد كنت قد دخلت بمناسبة الدكتوراه إلى معامل الأطباء لمراقبة ممارساتهم البيوطبية وكتبت عن الاستنساخ البشري وعن استخدامات الجين البشري والشيفرة الوراثية، ولكنك ترجع لتجد بلادك تعيد سيرتها الأولى فالسؤال عن المصالحة بين أبناء الشعب الواحد، والخلاف حول مسودة مشروع دستور الدولة، والحماية الجنائية يجب أن تشمل النزاهة الانتخابية، والمعضلة الصعبة هي كيفية مكافحة الفساد، والفقهاء يتساءلون: هل يمكن أن نجرم السحر ونعاقب السحرة؟ ويجب أن تتصدى لمواجهة التمييز ضد المرأة وتقنع الخصوم بجدارتها بتولي القضاء وبحقها في أن تعلم بطلاقها وبزواج زوجها عليها، وعليك أن تنادي بحقها في الميراث وفقاً للشريعة، وبحقها الدستوري في منح أبنائها جنسيتها!!!

تصبح اليوم فجر الخامس والعشرين من يونيو 2021 تتابع الشأن الليبي بعد برلين 23 يونيو!! وقبل جنيف 28 يونيو!! وأنت ترثي شهيدة النضال المدني؛ فيوم ميلادك ارتبط بوفاة بنت مدينتك أيقونة السلام المجتمعي والعدالة الانتقالية. مرت سبع سنوات على مقتلها بدون أن يحترم حقك في المعرفة! وقد استطاعوا أن ينالوا من يقينك في الأمل، نجحوا في زراعة الشك بشأن الغد الأفضل... فشلت في إقناعهم أن القانون مسطرة اللعبة السياسية، ونجحوا في التوظيف السياسي للقانون واستخدامه لعبة سياسية تجاذبوها حد العبث!!

يضحى حديثك عن وحدة إقليمك أقصى الأماني الوطنية بعد أن نشأت على الوحدة العربية ولم يتوانَ زعيم بلادك حينها عن الترويج حتى للوحدة الأفريقية. تمسي على أخبار الجنود الأجانب والمرتزقة الموجودين على أرضك بعد أن عشت دهرا تتغنى بالجلاء...

ورغم كل ذلك يضعون أمامك قالب حلوى، كل مواده الأولية مستوردة باعتمادات مصرفية!! نعم إنهم يأخذون اعتمادات ليستوردوا: الفانيلا، والنكهات، والألوان، والدهون المشبعة جزئياً، والشوكولاتة، والكريمة، والفستق، والبندق، إنهم يستوردون حتى الماء!! ويقولون لك: قبل أن تطفئ شموع عقدك الخامس تمنى أمنية واحدة... أتبخلون علي حتى بالأماني؟! سأتمنى خمس أمنيات؛ واحدة عن كل عقد...

الأمنية الأولى أكاديمية قانونية

التوجه لدراسة الفلسفة؛ فالسياسة الجنائية تأخذك في طريق إجباري لفلسفة القانون الجنائي وصولا لفلسفة القانون وصولا للريبة في كل النظريات الفقهية، وللشك في التصورات المسبقة؛ كما أنك صرت تدرك أن هناك أغاليط يفتخر ذوو التخصص بترديدها وهم لا يشعرون!

تتمنى أن تتقن لغات القانون الأصلية؛ كاللاتينية ومشتقاتها، وأن تبحر في فقه وأصول ومقاصد الشريعة الإسلامية وتفسيراتها.

تتمنى تعديل لائحة كليات القانون وبالتالي لا يجتاز طالب القانون الليسانس بدون مقررات ثانوية كثيرة مثل: الكمبيوتر، والإحصاء وعلم المنطق، وعلم نفس، واللغة العربية، وأن يصبح أسلوب التقييم في كليات القانون من خلال التعلم بحل القضايا والتدريب العملي على التقاضي الاستراتيجي والمناصرة والمناظرة بين الطلاب، والمحاكمات الصورية والعيادات القانونية.

تتمنى تعديل قانون العقوبات الليبي بحيث تضحى جرائم أمن الدولة هي: الجرائم ضد البيئة، الجرائم ضد الإنسانية. وجرائم الكراهية والتمييز.

تتمنى تعديل قانون العقوبات العسكري بحيث يضحى التشجير واجبا على كل مواطن ومواطنة وخدمة وطنية إلزامية، وبديلا لكثير من العقوبات.

تتمنى تعديل لائحة السجون فيصبح كل كتاب يقرأه المسجون ويكتب بشأنه تقريرا مفصلا مقابل قسط من عمره المقيد وراء الشمس.

الأمنية الثانية قضائية حقوقية

تتمنى أن تصبح محاميا يحق له الترافع عن الضحايا والجناة، وعن كل ذي مظلمة أمام السلطة القضائية وأمام السلطة التنفيذية وأمام المجتمع بآسره، أو أن تكون قاضيا واسع الاجتهاد مجدا في التفسير ومبتعدا عن السوابق القضائية التقليدية، مستنيرا ومستفيدا من الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

الأمنية الثالثة وطنية داخلية

تتمنى أن تقنع القطاع الخاص المحلي والأجنبي أن يستثمر في الثقافة؛ باستحداث مؤسسة إعلامية كل موادها حقوقية وتنشر القيم المحابية للحقوق والكرامة والتعايش السلمي وللتسامح والمحبة والايثار والعفو والصلح.

وبإنشاء مسارح كبرى واستجلاب فرق مسرحية عربية وعالمية، وبافتتاح دور سينما وعرض أفضل أفلام ذات الرسائل الجميلة والخيرة، وبافتتاح قاعة أوبرا كبرى في كل المدن الليبية الرئيسية.

تتمنى أن يخصص جزء كبير من ميزانية الدولة لبرامج متطورة تابعة لمصلحة الإحصاء والتعداد، وبإنشاء مراكز خاصة لإجراء مسوح وطنية شاملة، واستبيانات متخصصة، واستطلاعات الرأي، وقواعد بيانات متقدمة.



الأمنية الرابعة وطنية خارجية

انطلاقا من حقك، وحتى مسؤوليتك، للمساعدة في تشكيل العلاقات الخارجية لدولتك تتمنى تمثيلها ضمن فريق مميز من المواطنين فيما يسمى دبلوماسية المواطنة بحيث تجول في كل مكان من العالم لتقول لشعوب العالم من هم الليبيون، وماذا يريدون.

الأمنية الخامسة والأخيرة تحرير الكاهل من كل ما يثقله: التزامات وعقود وعهود، والتخلي عن كل ما يعيق التحلي، والذهاب في رحلة، تجوب فيها ربوع وطنك على امتداد ساحله الطويل وبعرض صحرائه الكبيرة، بزواد يقي تقلبات الفصول، وزاد يقي التهلكة لا أكثر؛ تبحث عن نفسك وتكتشف هويتك وتبحث عن ماهية العالم الخارجي، تبدأ بتأمل الأشياء، وتصورها بكاميرا وترسمها بريشة وتحاول التعبير عنها عسى أن يصيبك مس محمود يوحي إليك بما يستحق الكتابة؛ فمن يكتب لا يموت، أو لعلك تجن فتستريح! فما حاجتك بعقل يتذكر أكثر مما يفكر!

وفي لحظة تجلي تردد: "لسة الأغاني ممكنة" ومازالت الأماني ممكنة ولأننا "لو بطلنا نحلم نموت" عليه "سنقف على ناصية الحلم ونقاتل"...