دعسوقة (لافندانيا )! ذاكرة مكان

"لافندانيا" اسم مزرعة كبيرة تقع بالقرب من مدينة الخمس ومدينة لبدة الأثرية فى ليبيا.. أنشأها الطليان عندما كانت ليبيا تحت احتلالهم، والمزرعة بها آلاف من أشجار الزيتون ومساحة كبيرة مزروعة بأشجار الغابات..

فى تلك الغابة اقيم معسكر للكشافة

وكنت أنا والدعسوقة هناك.

لا بأس فى البداية أن يكون مدخل الحديث عبارة عن نبذة تاريخية عن الحركة الكشفية فى ليبيا.. التى تأسست أول فرقة كشفية فيها سنة 1954م بمدرسة طرابلس الثانوية بقيادة (علي خليفة الزائدي) الذي يعتبر مؤسس الحركة الكشفية في ليبيا، ثم تأسست فرقة كشفية في كل من بنغازي وسبها.. كما أن الحركة عضو مؤسس للمنظمة الكشفية العربية منذ العام 1954م.

وفي العام 1956م حصلت مشاركة كشاف ليبيا على المركز الأول في المخيم الكشفي العربي الثاني في أبي قير بالإسكندرية.. وتكونت في العام 1957م أول فرقة للأشبال، وفي العام 1958م تكونت أول فرق للمرشدات في بنغازي وطرابلس، وفي العام 1959م تم الاعتراف العالمي بكشاف ليبيا في المؤتمر العام السابع عشر في نيودلهي بالهند وتكونت في العام الذي يليه أول قيادة عامة لكشاف ليبيا.

بعد هذه المقدمة أعرج على ما هو شخصي، حيث التحقت مبكرا بالحركة الكشفية وتدرجت فى المراتب من الأشبال إلى الفتيان وصرت (باغيرا) وهو نائب (الأكيلا) قائد الأشبال، وشاركت فى المعسكر الكشفي العربي السابع الذي أقيم في غابة جود دايم بليبيا... ثم شاركت فى المعسكر العربي الثامن الذى أقيم في غابة سيدي فرج بالجزائر.

تعلمت الكثير من الكشافة.. الاعتماد

على النفس، الجرأة والشجاعة، عمل الخير وروح المشاركة والتعاون مع الآخرين.. تعلمت تنس الطاولة وكنت ضمن فريق الغناء والإنشاد والتمثيل، إضافة إلى المهارات الكشفية الأخرى.

هذه مقدمة ليست توثيقا تاريخيا، ولكنها سرد مختصر يضعنا فى حكاية وعالم السطور القادمة، حيث الحكاية التى تتعلق بـ "الدعسوقة"، تلك الخنفساء الصغيرة الحمراء ذات النقط السوداء على ظهرها التي نراها في المزارع والغابات.. وتعدّ من الحشرات المفيدة بالنسبة للفلاح، حيث تتغذى على حشرة المن والهوام الضارة بالنباتات وكذلك تساعد علي عملية التلقيح، وتتميز هذه الدعسوقة بأنها تفرز أحيانا سائلا أصفراللون، للدفاع عن نفسها من الأعداء، وهو ذو رائحة كريهة مقززة، كما أنه سام لبعض الحيوانات المهاجمة مثل النمل.. وربما كان ذلك سببا فى أن اسم الدعسوقة فى لهجتنا الليبية المحلية (حليمة الزياطة) أى الضراطه.

ما علاقة الدعسوقة بالكشافة؟

هنا نأتى إلى الحكاية حيث تجترح الذاكرة حدثا مر بي عندما كنت فى المخيم التدريبى فى غابة (لافندانيا) الذى يستمرعدة أيام.. كان البرنامج اليومى "كما يحضر فى ذاكرتى" يبدأ بمحاضرة حول عدة مواضيع منها تعليم العقد فى الحبال.. العقدة المثلثة والمربعة.. إلخ.. ثم درس نظرى وتطبيق عملى على اقتفاء الأثر، ثم فترة راحة والغداء تتبعه القيلولة.. وباعتبارى من القادة كان لى خيمة فردية صغيرة، بعد الغداء ذهبت إلى خيمتي واستلقيت لأخذ قسط من الراحة؛ فالجو كان حارا مع رطوبة مرتفعة، فأخذنى النوم وأنا من طبعي لا أعرف شيئا اسمه النوم الخفيف!!

انخرطت فى النوم العميق مباشرة..

وأنا على ذلك الحال وإذا بطنين رهيب فى أذني فقمت أتخبط وأضرب على أذني والطنين يزداد وأنا على ذلك الحال أسرع الرفاق لمعرفة ما الذي حدث ولم يفلحوا في إنهاء المشكلة. ولكن أحد الكشافة اكتشف الأمر فذهب مسرعا إلى أحد المختصين فى المطبخ، وأحضر قليلا من زيت الطعام، وكان دافئا وسكبه في أذنى وأمالها باتجاه الأرض وأنا أشد شحمة الأذن، وأخيرا خرجت الدعسوقة وانفجر الجميع فى الضحك، لم تجد الدعسوقة أو "حليمة الزياطة" عسل المن على المزروعات لكى تأكله فجاءت إلى شمع أذنى بالخطأ.. وجل من لا يخطىء.. وياله من خطأ!! ورغم الأذى الذى سببته لي، لم أكره ذلك المخلوق الجميل "حليمة الزياطة".