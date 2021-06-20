الصحافة.. تساندها القوانين وتضيق عليها أمزجة الموظفين

تقول القاعدة الفقهية أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا حرام ولا ممنوع إلا ما حرم الشرع أو المشرع.. غير أن الجهل بالقوانين، والحقوق والصلاحيات، هو ما يؤثر في العادة على هذا المفهوم، إضافة إلى المصالح.. وهذا يحدث في الأساس في ظل ضبابية النص القانوني، وفي ظل غيابه، وفي أكثر الأحيان في البيئات الحكومية الهشة.

عندما تفقد الحكومات السيطرة الكاملة أو الجزئية على إدارة الدولة، وعندما تصبح منظومة القوانين مجرد نصوص، وعندما يقل الإحساس بأهمية الالتزام بالتعاهدات الدولية، يكثر الاجتهاد الذي تحركه المصالح، والمتمثل في المنع والتضييق، والذي ينعكس بشكل واضح على الصحفيين، كون عملهم يتداخل بشكل مباشر مع كافة المؤسسات الأخرى.

كثير من المؤسسات الخدمية، تحولت لجهات رقابية مكبلة للصحفيين، وأصبحت تؤدي أعمالًا تتعارض مع كافة المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية، بل وحتى القوانين المحلية.

صرنا نرى موظف استقبال في فندق يطلب من صحفي رسالة رسمية لتغطية حدث ما، كان قد دعي لتغطيته، وصرنا نرى موظفًا في وزارة ما، يفرض على صحفي ما، أجندته في التغطية، من باب هذا مباح، وهذا غير مباح.. بل ويطالب بالرقابة القبلية للمحتوى الصحفي، إلى غير ذلك من القيود.

وهو ما يخالف الإعلان الدستوري الليبي، الذي يقول في المادة (7) "تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات، والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض".

وتقول المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان:

لكلِ شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

إذًا على الصحفيين الامتناع عن تسليم أي رسالة لأي جهة مهما كانت، وعدم الاعتداد بأي بطاقة تصدرها أي جهة مهمة كانت، والاكتفاء بإبراز بطاقة جهة العمل فقط، والإسراع في تأسيس نقابة للصحفيين، تتولى الدفاع عن حقوقهم، وتنظيم شؤونهم.

هنا لابد من الإشارة للمنشور رقم (8) لسنة 2021، الذي عممه السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في اليوم العالمي لحرية الصحافة 2021، وقد جاء في المنشور ضرورة منع استهداف أو التضييق على الصحافيين بناء على أرائهم أو بسبب انتمائهم للمهنة وممارستهم للعمل الإعلامي، وكذلك اعتقالهم أو استخدام العنف معهم أثناء تأدية مهامهم.

كما نص على الالتزام بحماية الصحافيين من المخاطر أثناء تأديتهم أعمالهم وأعتبار ذلك من ضمن أولويات الحكومة، أيضاً عدم اعتقال الصحفيين داخل أي مقر أمني، ويعد ذلك اعتقالا قسريا يعرض مرتكبه للمساءلة والملاحقة القانونية.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية في المنشور على ضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم، والعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام والصحافة الليبية وتوسيع دائرة المشاركة في الإدارة من خلال استحداث مجالس للأمناء داخلها، لضمان تمثيل واسع.

بلا صحافة.. لا يمكن لأي مجتمع أن يرى أي شكل من أشكال التنمية، والشفافية، والعدالة الاجتماعية.. فالفاسدون لا يخشون القضبان لأنها قد تآكلت، لكنهم يخشون الصحافة، لأنها صوت الحقيقة.. والحقيقة دائمة الرسوخ.