الليبيون في الاستفتاء

لم يكن استفتاء الليبيين بالشكل المتعارف عليه، بتقرير مصيرهم السياسي واردا بداية استقلالهم العام 1951. فبرقة ناب عنها الأمير السنوسي، وطرابلس زعيم حزب المؤتمر الطرابلسي وفزان حاكمها القبلي أحمد سيف النصر. فطول عهود الاستعمار والأميّة والفقر والهيمنة القبلية في الأرياف والبادية عوامل لعبت الدور في تغييبهم عن إرادتهم السياسية.

التعبير عن الإرادة الشعبية كان استثناء وحيدا مفاجئا وسيلته المظاهرات سواء التي قبل الأستقلال والمضادة في إقليم طرابلس العام 1949 لمشروع بيفن سفورزا التقسيمي، أو التظاهر بالتخريب ضد حكومة الاستقلال المؤقتة التي تلاعب موظفوها بأصوات الناخبين في الدواخل الطرابلسية في أوّل تجربة انتخابية أفشلها كالتي لحقت بها التزوير فبصموهم بسبب أميّتهم في خانات ممثلي الحكومة بدل خانات ترشح ممثلي الأحزاب الوطنية.

لكن الاستفتاء بالمظاهرات صار في يدّ الأحزاب القومية المصطنعة عربياً لتزييف الوطنية الليبية، وديدنه في السنوات اللاحقة حتى إسقاط صغار ضباط الجيش للملكية عام 1969 التعبير القومي عن الانفعال إزاء الأحداث والقضايا العربية، وتناسى الليبيون وطنيتهم التي تحققت الكثير من طموحاتها بسبب المورد النفطي الطارئ بعيداً عن التسييس والديماغوجية بالبرامج الحكومية في التنمية والاستقرار والتحديث.

بداية سبعينيات العهد الجمهوري، الذي استبدل توجه الوطنية بالقومية العربية نفض الانقلابيون الغبار عن مفهوم الشورى الإسلامي ليكون شعاراً فضفاضاً لمؤسسة الاتحاد الاشتراكي العربي لتحالف القوى العاملة في مصر المستعارة من الناصرية، وعندما تم بداعي بث الفوضى استرجاع نظرية الديمقراطية المباشرة التي استخدمت لمرة واحدة بالقرن الـ5 قبل الميلاد في آثينا اليونانية، بأعلان سلطة الشعب العام 1977 وتسمية ليبيا بالجماهيرية صار الاستفتاء Referendum لاغياً كونه مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة التي هي نظام مزيج من الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية (التمثيلية)، كمحاولة لتجاوز التطبيقات المتطرفة لكلٍ من الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية.

بعيداً عن الحالة الليبية الراهنة، والمشوّهة سياسياً، يكون اللجوء للاستفتاء الشعبي مسعىً من النخبة الواعية التي تمثل أحزاباً سياسية حاكمة أو معارضة ومستقلين يعبرون عن الأفكار التي يتطلّع إليها الشعب، الذي يكون استفتاء إرادته أعلي وأسمي مظاهر التعبير عن مبدأ السيادة الشعبية، والاستفتاء هنا يعني إحالة الموضوع محل الخلاف للشعب ليبدي رأيه، بالحسم في القضايا الخلافية ونتيجته الشعبية تكون ملزمة لكل المؤسسات السياسية من رئاسية وحكومية.

وينبغي علي هذه المؤسسات الخضوع والالتزام بالمسائل التي تم الاستفتاء عليها. وأقصاها استفتاء الشعب على تعديل الدستور بل تغييره، أو إنشاء دستور جديد. ولكن حتى يقوم الشعب بدوره المنوط به في الاستفتاء ينبغي أن يكون في أوضاع حياتية مادية ونفسية وأمنية مريحة ـ وهو مالم يتوفر لليبيين من عام الثورة 2011 إلى اليوم ـ حتى يحسن الشعب الاختيار واتخاذ القرار الصائب الذي عجزت النخبة عن اتخاذه، وإذا كان الشعب واقعا تحت ضغوط نفسية واقتصادية وأمنية فان عنصر حرية الإرادة والاختيار يكون جوهراً منتفياً.

لقد حضرتُ أثناء وجودي العام 2012 مجموعة من النقاشات التي تمت حول الدستور في العاصمة طرابلس أذكر منها نقاشين أدارهما ما سمي بحزب تحالف القوى الوطنية وحضرهما ممثلون عن أطياف من رؤى مختلفة، ونقاشاً دعيت إليه بالصدفة من قبل منظمة مجتمع مدني نسائية بالتعاون مع منظمة دولية مختصة بمقارنة الدساتير، ولقاءً مع مندوبة البعثة الأممية المختصة بالتحفيز على النقاش الدستوري في ليبيا، دعاني إليه عميد كلية الآداب بجامعة طرابلس كوني عضو هيئة التدريس بقسم الفلسفة بها.

كانت الوصفة السهلة، والمتاحة لليبيين العام 2012 لإظهار إرادتهم في تأسيس دولة مدنية تأخذ بالشروط المتعارف عليها من المجتمع الدولي الذي ساعدهم في إنجاح ثورتهم العام 2011 الأخذ بالدستور المُعدل لدستور الاستقلال 1951 المرقم بـ1 في سنة 1963 الذي استمدّ مشروعيته بصدوره عن مجلس النواب، وفي ظل استمرارية الحكم الملكي الذي أسس له دستور 1951، وأن هذا التعديل قامت به سلطة منتخبة، ولكن المتطرفين التقسيميين المسمين بالفدراليين أصروا على العودة إلى دستور 51 الذي وضع من قبل لحنة معينة، ودون استفتاء. القوة الأساسية الثانية المعادية لدستور الأستقلال وتعديله في العام 1963 كانت الجماعة الإسلامية التي لم ترض عما وصفته بتعبيرها المطاط علمانيته.

وبسيطرتها على المؤتمر الوطني العام قام بتشكيل لجنة لإعداد قانون الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور الذي وقع بمدينة البيضاء يوم 20 يوليو 2013 تمهيداً لإجراء انتخابات ما أطلق عليها "لجنة الستين"لوضع الدستور الجديد للبلاد، الذي صدر عن الهيئة ذاتها في 29 يوليو 2017، بالبيضاء.

ولكن البرلمان في طبرق لم يصدّق عليه حتى يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي. أما القوة الثالثة التي تدفع بعرض مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، فهي اللجنة التأسيسية المنتخبة لصياغته، التي ترى كالإسلاميين باستفتاء الشعب على مشروع الدستور الذي صاغته بكل عيوبه وأهمها الماسّة بالحقوق الإنسانية لليبيين، وأن الاستعاضة عنه بقاعدة دستورية تسهل لانتخابات تشريعية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 بمثابة الإصرار على فرض الوصاية على الشعب الليبي، ومنعه من حقه في أن يقول كلمته في المشروع الذي انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغته، وأن الدفع المسبق بأن الليبيين الذين أسبغت عليهم وصف الشعب بأنه رافض للدستور!! هو تقويل لهذا الشعب ما لم يقله، فرأي الشعب لا يعرف إلا عبر الاستفتاء، وتصف هذه القوة بعض الساسة المتنفذين الذين يروجون هذا الادعاء، بالمزورين لإرادة الشعب وتحملّهم المسؤولية التاريخية بالافتراء عليه .

حتى لو افترضنا مع المنادين باستفتاء الليبيين على مشروع الدستور حتى يكون داعماً لمشروعية انتخاب برلمان ورئاسة وحكومة جُدد، يكونون بدائل عن الأجسام السياسية التي فقدت مشروعيتها الانتخابية أو التعيينية شكلاً ومضموناً مفترضاً لم يتحقق وجوده، وافترضنا الليبين شعباً سيتوحد للتصويت على مصير الدستور الليبي الموعود، افتراضاتنا لاتمنعنا من التنبيه على مسألة تقنية بخصوص استفتاءات في بلدان مجاورة لليبيا لشعبها دربة لابأس بها في المشاركة والتصويت والاستفتاء الغالب بنعم، بأن تجاوب الشعب مع دعوة بعض الأحزاب وكثيراً من هيئات المجتمع المدني للاستفتاء على الدستور بـ“نعم”، أو بالعكس مع أحزاب تنادي وتجند الشعب للتصويت بـ“لا”، أن كليهما عجزا عن تجنيد الشعب بالذهاب إلى الاستفتاء، وربما تسبب وجود صوتين متعاكسين، أي “نعم” و”لا”، بجعل الأغلبية الساحقة تلتزم الحياد والانكفاء عن المشاركة.

وهنا يكون الاستفتاء الشعبي في مرآة الديمقراطية حتى بأقل شروطها كأن لم يكن.