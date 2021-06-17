خَطّرها على حُوش العرسْ

آخذين في الاعتبار الفارق أو الفروق بين الحالتين، يمكن الحديث، عن أوجه تشابه في أوضاع الحرب الدولية ضد الوباء الفيروسي كورونا والوضع في ليبيا. التشابه يتمثل في حقيقة أن الأزمتين لا يمكن حلهما إلا من خلال تعاون المجتمع الدولي.

حين حلّ الوباء الفيروسي بعالمنا منذ أكثر من عام ونصف أصيبت دول العالم المتقدم منها والنامي بحالة من جزع وفزع. وبدلا من اللجوء إلى التشاور لوضع خطة مشتركة تستهدف التقليل من شروره، لجأت تلك الدول إلى تبني مبدأ "نفسك أولاً".

واستتبع ذلك اتخاذ إجراءات أحادية في كل دولة اتسمت بالعدائية، وقفل الحدود من جهة واحدة، ومنع تصدير الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية بشكل مخالف للوائح والقوانين الدولية. وهذا بدوره أفضى إلى زيادة في انتشار الفيروس وارتفاع في أعداد المصابين والضحايا. ولم يتم الانتباه لذلك المنحى الخاطيء إلا بعد فوات الآوان. وها نحن في الفترات الأخيرة نتابع تزايد التعاون بين دول العالم لاحتواء الفيروس والقضاء عليه نهائيا، والذي لن يتحقق إلا عبر توفير اللقاح لكل الدول الفقيرة، كي تتمكن من تطعيم شعوبها ضد الوباء.

ذلك الأمر قد يستغرق زمناً، لكن بالصبر وبالعزم وبالتعاون ستتمكن الإنسانية مجتمعة من هزيمة الوباء.

الحالة الليبية لا تختلف عن ذلك. وفي رايي الشخصي أن حلها نهائياً مشروط بتعاون المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول ذات المصالح في ليبيا، والأخرى المتضررة من انتشار الفوضى وغياب القانون في البلاد. وأن استمرار التنافس والتدافع بين الدول المتورطة في النزاع بغرض توطيد ما تحقق لها من مكاسب، أو السعي للفوز بنفوذ مستقبلي فأمره لا يختلف عن أمر تلك الروح الفردية التي سادت بين دول العالم في بداية استفحال الوباء.

وإذا كان المجتمع الدولي في حربه ضد الوباء قد تمكن من الخروج من خنادق الدفاع وبدأ مرحلة الهجوم المضاد ضد الفيروس، إلا أن المعركة حتى الآن لم تؤدِ بعد إلى القضاء عليه، ورفع رايات النصر.

وما زال الفيروس الوبائي، حتى وقت كتابة هذه السطور، يتنقل، بين قارات العالم وبلدانه، متحوراً في أشكال جديدة أكثر ضراوة ووحشية، وأشد مناعة ضد اللقاحات. لكن قوات الجبهة الإنسانية تتقدم تدريجياً وبدأب نحو معاقله، وبدأنا بعد أكثر من 18 شهراً نرى بقع ضوء في ظلام النفق، وإن كانت صغيرة وقليلة إلا أنها بشير بقرب الخروج من عتمة النفق، هذا من ناحية.

من ناحية أخرى، الوضع الليبي لم ينل من الحظوظ ما حظيت به الحرب ضد الوباء. المختبرات العلمية بإمكانها إيجاد اللقاحات ضد الأوبئة، لكن ليس بمستطاعها إيجاد حلول للأزمات السياسية، أو وضع خرائط طرق تقود إلى إنهاء الحروب واستبباب السلام. ولتلك الأسباب، ظلت الأزمة الليبية تراوح في نفس المكان. إذ كلما تقدمت للأمام خطوة نحو حل ممكن، تراجعت للخلف تقهقراً خطوتين أو خطوات. والأسباب عديدة، ومعروفة وفي مقدمتها المطامع. وهي على مستويين داخلي وخارجي.

وتوقف إطلاق النار، واللجوء إلى الهدنة لا يعني أن البلاد بدأت تقترب فعليا من السلام. فسكان العاصمة طرابلس وإن استراحوا بعد عناء من هول القصف والقذائف لأكثر من عام إلا أن قلوبهم مازالت مسكونة بالقلق، وعيونهم بالأرق.

لعلمهم أن الطريق التي تقود إلى سلام نهائي ودائم لم تتضح بعد، وأنهم، وكل سكان ليبيا يعيشون في مرحلة من الممكن أن نطلق عليها وصف لا حرب ولا سلام.

الهدنة التي تمر بها البلاد نعلم جميعاً أنها ليست دائمة، مالم تقد إلى سلام دائم. والسلام الدائم ليس مستحيلاً كما يدرك الجميع، لكنّه، في ذات الوقت، ليس سهلاً، لأن الوصول إليه يتطلب من جميع الفرقاء تجاوز عدة عقبات، ويبدأ بتوافر النية الحسنة، والاستعداد لتقديم تنازلات صعبة، لتضييق حجم الهوة بين اختلافاتهم، وكي يمكنهم جميعا التحرك والالتقاء في منتصف المسافة، والجلوس إلى منضدة مستديرة، والدخول في مفاوضات بغرض الوصول إلى وفاق وتوافق. وهذا ليس متوفراً للاسف.

التغيرات الأخيرة في المجلس الرئاسي، والحكومة، من وجهة نظر شخصية، لم تؤدِ، كما كان متوقعاً، إلى إحداث تغييرات ملحوظة على الأرض. وما صار يعرف بحكومة الوحدة الوطنية تبيّنت محدودية قدرتها رغم النوايا الطيبة والجهود المبذولة.

ومازالت في ليبيا، واقعياً وفعلياً، سلطتان. واحدة في طرابلس وأخرى في الرجمة. هناك أيضاَ إشكالات أخرى تتعلق بالموقف من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهر ديسمبر المقبل، وما وضع أمامها قصداً من مطبات وعوائق، من قبل عدة أطراف، تعمل على استمرار الوضعية الراهنة. وحتى في حالة الوصول إلى توافق حولها، فإن ذلك سيقود إلى خلق إشكالات أخرى. وعلى سبيل المثال: كيف يمكن لمترشحين للرئاسة من الغرب والشرق التحرك في البلاد للقيام بحملاتهم الانتخابية في وضع كالذي تحدثنا عنه؟

على الجانب الآخر من الإشكالية الليبية، ما زال موقف الدول الأجنبية المتورطة في الصراع الليبي شائكاً. وهناك مخاوف من أن يؤدي الوضع إلى رفع وتيرة التوتر بينها، وينعكس ذلك سلبياً على الوضع الداخلي. فتيل الحرب لم يخمد بعد، ولا أعتقد أن مؤتمر برلين 2 هذا الشهر قد ينجح في إطفائه، لأن التنافس بين الدول المتورطة يزداد حدة، من دون رغبة لدى أي منها في تقديم تنازلات على الأرض. وغياب الشفافية يجعل جل الأمور، تصمم وتجري وراء أبواب مغلقة، وتجعل وضع الليبيين لا يختلف عن وضع شخص، يحمل فوق رأسه قفة في الشارع، ويسأل في الناس: وين حوش العرس؟