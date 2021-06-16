حزيران الخالد

(إسرائيل لم تقتلنا. نحن ميتون من زمان)

الصادق النيهوم

مرت الذكرى ثم مضت.

لم تكن، كما يقال، مجرد نكسة. لم تعد هزيمة نكراء. لم تعتبر نكبة. لم يأبه العرب بذلك. لقد شغلتهم حياتهم المعاصرة. نسوا كل هذه دفعة واحدة في زحام أيامهم المريرة. كل يغني على ليلاه. لم تعد القضية مركزية أو مفصلية.

صارت قضايا الأمة مختلطة ومتجددة ومتنوعة وعديدة. تكسرت النصال على النصال. والجروح تتدفق باتصال. فهل استفادت الأمة من الدروس العميقة وهزيمة العقل والنفس ذات يوم.

هل أدركت أسباب ماسمي بالنكسة وقبلها بالنكبة ومابينهما من هزائم وانكسارات متوالية. هل راجعوا الوثائق أو بحثوا فيها وحللوها واكتشفوا ما بين سطورها لكي ينهضوا ويتجاوزوا مراحل أوصلتهم إلى المزيد من الحزن. الأمم تمر بالمحن. وتصقلها التجارب.

والحضارات تسقط وتتداعى. لكن المهم في التاريخ أن تصحو الأجيال وتنهض ثانية وتستيقظ ولا تظل في الدائرة نفسها. تقتلها الطواحين والتروس.

كانت الهزيمة أو النكسة مؤلمة في النفوس. أصابت العقل العربي والقلب العربي بالشروخ وصدمته صدمة رهيبة. طمعت الأمة وأبناؤها في العيش الرغيد. وهتفوا بفلسطين وبالقضايا الحيوية. سقط الآلاف ضحايا. ودفعوا من أعمارهم أياما في السجون والمنافي وعاش الجلادون أسباب الهزائم وخلدوا كحزيران ولم يرف لهم جفن.

وحدث الانكسار الفكري والنفسي والاجتماعي عندما أبعدت كل المهارات والقدرات الحقيقية عن مستوى المسؤولية وحوربت الكفاءات وأصبحت الولاءات للأنظمة والأفراد ولم تظل للوطن أو للأمة. فقد المواطن العربي حريته وحرمته وظل مطلوبا منه الصمت والتصفيق.

ومنذ البداية أدركت إسرائيل أنها ستنتصر وستضيق عليهم خناقها وتحكم قبضتها على الدوام وصورت للعالم أنها واحة الديمقراطية وسط منطقة تعج بالظلم والديكتاتورية والقهر. وفهم العالم ما تشير إليه إسرائيل.. الدولة التي تعيش على أساطير الأولين والمزاعم الدينية الباطلة.

والواقع أن العرب لم يقصروا بحسن نواياهم وعواطفهم عن مواجهة العدو. ورغم الشهداء بيعت القضية في السوق المركزية أكثر من مرة. وظلت الهزيمة في النفوس والنكسة في العقول ولم يستفد المواطن العربي البسيط من كل التجارب. ذلك أنه ظل بعيدا عن الأشياء المهمة التي تتعلق بمستقبله وغده القريب أو البعيد.

لم تكن النكسة في حزيران نكسة. إنها تخفيف لمعنى الهزيمة والنكبة المتجددة. لقد سبقتها انتكاسات، لعل أبرزها خوف المواطن على نفسه داخل وطنه وفقده لحريته. حاول أن ينجح في انتمائه للوطن وللأمة.

خدعه القادة في بياناتهم ذات الرقم واحد التي تبشر بقرب التحرير وعانى من الخيانات والقهر وتبدل المواقف وتحمل كل النتائج. كل الخطايا مسحت في وجهه. الانقلابات والطريق إلى فلسطين وحروب الحدود والتخلف والمشاكل والهموم وخطط التنمية والمؤامرات ولعب المخابرات.. كل هذا وغيره تحمله المواطن.

وتحمل تبعاته وفقد الثقة في كل شي بعد هذا بالتفصيل. لقد وعد هذا المواطن منذ الخمسينيات الماضية بسحق العدو ورميه في البحر وظل ينتظر فوجد نفسه مرميا في قاع التخلف والقهر. ورغم أنه حقق بعض المكاسب والانتصارات على العدو وحاول أن يتجاوز تلك الهزيمة والنكبة فإنه ظل يشعر بالهوان والمذلة. تباع القضية ولا يفهم ما يحدث بالضبط.

يدفع الشهداء الثمن والعائلات والأسر وتتفاقم الهجرات والنزوح والتشتت ولا شيء آخر في الأفق. وفشلت الأنظمة على امتداد الأعوام في إعادة الثقة لمواطنها وإنسانها إلا فيما ندر. وفشلت أيضا بكل أجهزتها ومخابراتها وعيونها وجمارك حدودها في تحقيق الوحدة العربية.

وظلت الجامعة العربية كما هي في مارس 1945 وفي مايو 1948 وفي حزيران 1967 وما بعده. ظلت بنفس أوراقها وخبراتها وموظفيها وعقليتها. لا جديد في الجامعة العربية سابقا ولاحقا.

في السادس عشر من يونيو 1967 كتبت مجلة لايف تحقيقا موسعا ومصورا قالت فيه عن تلك الأيام السوداء: إن أركان الشرق الأوسط اهتزت. فقد أضحى الهجوم الذي اندلع في الشرق الأوسط ودام ستين ساعة حقيقة من حقائق التاريخ.

تقلدت إسرائيل وبصغر حجمها دور المنتصر على الدول المتاخمة لها التي عقدت العزم على إبادتها. في الساعات الثلاث الأولى من الصراع تمكنت القاذفات الأسرائيلية من تدمير خمس وعشرين قاعدة جوية في مصر وسوريا والأردن والعراق، وذلك قبل ساعة من الوقت المتوقع كما اعترفت الأذاعة المصرية بكل أسى وتم تدمير ثلاثمائة وخمسين طائرة معظمها على الأرض.

انتهت المعركة وبعدها بلحظات بسيطة عمت الإسرائيليين نشوة لاتدانيها نشوة إلا ماشعر به اليهود في أقدس أعيادهم في أيام المعبد الثاني الذي بناه سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد). المصدر : كتاب ماخفي.. مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية . د. أسامة حمدي. ترجمة مصطفى عباس.

ويشتعل الحزن ولا يهدأ.. يغمر المنطقة والنفوس. والتجارب تصقل الأمم مثل النار التي تجلو الصدأ وحقق العرب لاحقا ماعجزوا عن اكتسابه سابقا بعض الوقت.

ولكنهم ظلوا يعانون من تغييب الحقيقة وتغييب العقل والمنطق. ما زال الإعلام العربي يمارس في الغالب نفس الدور ويخلق من البشر آلهة ويهزم المواطن في عقر داره ويردمه بالأكاذيب.

متى تنهض الحقائق الناصعة البياض والسواد لكي تنهض الأمة ويصحو إنسانها على فهم جديد لا تنال منه أي هزيمة أو نكسة متوقعة!

أذكر أن الأستاذ رشاد الهوني، رحمه الله، حكى لي شخصيا بأنه حضر جانبا من محاكمات من اتهموا بأسباب النكسة في مقر مجلس الثورة القديم على نيل القاهرة.

وهناك صدم في إحدى الجلسات. كان رئيس المحكمة يسأل متهما كبيرا كان وزيرا للحربية عن تركه للشؤون المهمة في وزارته والجيش وما يتصل بيهما وأنه مشغول بالسهرات والليالي إلى أن حدث ماحدث.

أكد له ذلك وأجابه بأن أختك كانت معنا يا سيادة الرئيس!

.. لم تكن مجرد نكسة، لكنها كانت بصقة في وجه المواطن المفجوع على الدوام.