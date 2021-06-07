حسرة على أخطاء لم ترتكب

وليام سومرست موم (William Somerset Maugham)‏ ولد في باريس، في 25/ 1/ 1874 وفيها تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها، ثم عاد إلى إنجلترا، وتعلم هناك، ثم انتقل إلى جامعة هيدلبرج بألمانيا، ومنها إلى إيطاليا وتعلم اللغة الإيطالية بمدينة فلورنس. إتقانه للغات، مكنه في شبابه من اكتساب الكثير من المعارف والمعلومات. (25 يناير 1874 - 16 ديسمبر 1965) روائي وكاتب مسرحي إنجليزي. يعد من أشهر كُتاب مطلع القرن العشرين ، وأصبحت كتبه في الثلاثينيات الأكثر رواجا، وتنوعت ما بين الرواية، والمسرحية، والقصة القصيرة، والمواضيع السياسية. امتاز بالواقعية، إذ يستمد قصصه من حياة الناس، ومن ملاحظاته الفاحصة، عبر أسفاره، واستمرت شهرته ونجاحاته، على الرغم من عدم توفيقه في دراسة الطب، وأيضا المحاماة. أخذ الأدب وحده ونجح فيه، لو استثنينا جنوحه نحو الكتابة الإباحية والمبتذلة مما أدى إلى انحطاط قيمته الأدبية قبيل وفاته يوم 16/ 12/ 1965. والمعروف أنه عمل جاسوساً للمخابرات البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى.

اهتمامي بهذا الكاتب سببه أننا درسنا قصته القصيرة "الطائرة الورقية – The Kite " كنموذج نثرى يتناول حالة نفسية، هي التي تعارف عليها علماء النفس مثل ، سيغموند فرويد بـ (عقدة أوديب) المستعارة من القصة الكلاسيكية للملك أوديب. وهي التي تعكس "حالة تظهر فيها عاطفة مفرطة ما بين الأبناء و والديهم، وإن كانت اكثر وضوحا ما بين الأم وابنها، حتى أن حالة اللاوعي تقف حائلا ما بين سماح الأم وتشجيعها لابنها ليرتبط بأنثى غيرها، وإن تغلبت الأم على هذه الحالة، فتسعى بالسبل كلها لتجد له شريكة تشبهها، على الأقل في الشكل. يستند خط القصة إلى العلاقة البدائية بين الأم وابنها في قصة الطائرة الورقية، ويعكس سلوكهما ، عبر المواقف والحالات العاطفية اليومية إلى الكثير من الحالات النفسية، من خلال ممارسة الأم المفرطة في تملك غير صحي على التطور العاطفي للصبي المتنامي. وتتعمق الروابط بين الأم وابنها عندما يمارسان بانتظام تسيير الطائرات الورقية، في يوم محدد في الأسبوع، فتصبح تلك الهواية كأسلوب طقسي منتظم. كانا يهربان وهميا من رتابة الحياة، لدرجة أنهما يتخيلان اقتراب طائراتهما بسبب انجذابهما، ومن خلال استمتاعهما بأسلوبهما الطقسي، يعالج الكاتب ويفسر تلك الحالة.

وحدثتكم من قبل عن قصته "الرجل السعيد" التي تحكى عن طبيب، أخبر الروائي، أنه يريد أن يعيش في (اشبيليا)، ويريد أن يعرف رأيه باعتبار أنه عاش هناك؟؟ فأجابه:

" إذا كنت لا تريد المال، راضيا بحصولك على ما يكفيك لتحافظ على جسمك وروحك، اذهب. سوف تستمتع بحياة رائعة". بعد خمسة عشر عاما مرض الروائي في أشبيليا، وذهب إلى طبيب قالوا له أنه بريطاني مقيم هنا، فحصه الطبيب ووصف له الدواء وعندما همّ بسداد أتعابه ضحك الطبيب وذكره بلقائهما في لندن؛ فسأله الروائي هل وجدت في هذا المكان ما تبحث عنه، أجابه: "كنت فقيرا وما زلت كذلك. أنا أكسب ما يكفيني، أنا بحق السماء مستمتع بنفسي، ولن أستبدل الحياة التي أعيشها الآن بحياة أي ملك في العالم".

هذه المرة وجدت لهذا الكاتب العبقري، مجموعة من أقوال منسوبة إليه، انتقيت بعضها، لمشاركتها، فقد يصلكم ما وصلني من رضى وإعجاب بها، وكان بودي، لولا الملامة! أن أهدي كلا منها إلى صديق بعينه:

- "إن الفكرة الشائعة بأن النجاح يفسد الناس لأنه يدفعهم إلى الغرور والأنانية والاعتزاز المفرط بالنفس، فكرة خاطئة، فالنجاح على العكس من ذلك يجعل الناس في غالب الأمر متواضعين، متسامحين، رحماء. بينما يسلمهم الفشل إلى المرارة والقسوة".

- "في الكبر يندم الإنسان على الأخطاء التي لم يرتكبها" ذلك إن انتبه إلى أنه لم يعد ذلك الشاب، او الرجل المعتد بنفسه وبنجاحاته.

- "بقليل من العقل السليم، وقليل من الصبر، وقليل من الإحساس الواعي بالطرافة، يمكننا العيش بسلاسة فوق هذا الكوكب".

- "معظم الناس يقولون أن المرء كلما تقدم به العمر، يتعين عليه أن يتخلى عن بعض عاداته، ولكنني على يقين أنه يتقدم في العمر إن تخلى عن بعض الجوانب في حياته ".

- ولكن قالها رجل ليبي متهور:

- أما هذه لم يقلها سومرست موم، وإنما قالها الفيلسوف "البرت شيفتزر": "مأساة الحياة هي ما يموت داخل المرء أثناء حياته".

- أما "قم في حياتك بكل ما هو مثالي، أو قم بأخطاء يصعب كثيرا إصلاحها"، فلا أعرف من قالها، ولكنني أعرف أن ليبيا "صعيب عناده" ترجمها: "(دير الصوب وقيما.. وألآّ ديما دير خطا واعر تسقيما!).

والمرء ينتقي ما يريد من الحكمة، ويفهمها مثلما يشاء، فكل رأس يفسرها مثلما يشاء.