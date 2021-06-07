حال (الجرانة)!! والقابلية للاستغفال!!

هناك الكثيرمن الأحداث التى مرت بنا وكان يفترض أن نستفيد منها.. خاصة وان العشرية التى عشناها منذ تغيير فبراير 2011 كانت مليئة بنفس الأخطاء التى تكررت بشكل لافت، وكأن ذاكرتنا ذاكرة سمكة كما يقال.. حيث فى كل مرة يتم استغفالنا و"الجرى بنا" ودفعنا إلى اتخاذ مواقف معينة ثم نكتشف لاحقا أنه تم خداعنا.. هكذا كان الحديث فى جمع من الأصدقاء عن تأثير الإعلام من فضائيات ومواقع تواصل اجتماعى على عقلنا الجمعي .

هل خداعنا المتكرر له علاقة بحالة نفسية وعقلية تختصرها عبارة "القابلية للاستغفال".. وهذه القابلية تستحضر فى العقل قابليات أخرى. فهناك القابلية للاستحمار تلك التى أشار إليها علي شريعتى فى كتابه "النباهة والاستحمار"؛ وهناك ما قاله مالك بن نبي عن القابلية للاستعمار فى كتابه "شروط النهضة".. وربما جاز لنا أيضا أن نستدعي ونستحضرالمثل الشعبى الليبى الذى يقول: حالنا يشبه حال (الجرانة اللي شايلها السيل وتزغرد)، و"الجرانة" فى اللهجة المحلية تعنى الضفدعة، أي مثل الضفدعة التي تزغرد بينما يجرفها السيل إلى غير وجهتها.. ويضرب هذا المثل في معرض الحديث عن الغافلين الذين ينقادون فى مسار ما، ولا يعرفون ولا يدرون ما يدور من حولهم ولا النهاية التي سينتهون إليها.. لأنهم يعتقدون أن ما يسمعونه هو الصدق والصواب بعينه أي أولئك الذين يتم استغفالهم.



واقعنا يشهد بأننا نتعامل مع الأحداث بنفس الطريقة والآليات ولذا فالنتائج ستكون نفسها، وما مر بنا سوف يتشابه مع ما سيحدث لاحقا.. فهل هناك أسباب لحال "الجرانة" وغفلتها وهل هناك مبرر منطقى لتلك الغفلة ؟



المؤكد أن هناك أسبابا لتلك الحالة، فهناك ما يسمى بالخداع السياسي الذى يتمثل فى الإعلام الموجه والبروباجندا الدعائية التي تساهم فى توجيه الرأى العام إلى مسارات ومفاهيم محددة بغية السيطرة عليه ودفعه للقبول بما ترسمه له السلطة.



ويتكرر خداعنا واستغفالنا مرات عديدة ولم نفكر كيف حدث وكيف تركنا لهم الفرصة لتحقيق ذلك مرات متتالية، ولتبرير ذلك جرى العرف بيننا على استعمال عبارة (جروا بينا) لأن من فى السلطة ومن خلال وسائل إعلامه، استطاع خداعنا وجعل اهتمامنا فى اتجاه أمور فرعية جانبية بعيدا عن القضايا الجوهرية.



وعلى الجانب الآخر هناك الخداع الدينى وهو استطاعة آخرين أن يسوقوا لنا خرافات على أنها مسلمات وحقائق يقينية! وأن يقنعوا طائفة منا على أنهم حراس الفضيلة.



نعود للسؤال المهم: كيف يتم خداعنا او"الجرى بنا"!؟



فى البداية أرى ضرورة أن نستحضر أحد التفسيرات الأولية الذى أشرت إليه أعلاه حول سهولة الخداع والتضليل، التى تقول بأنه لدينا (قابلية للاستغفال) وذلك لأننا لا نبذل الاهتمام الكافى لكى نتأمل وبشكل عقلاني ما يقدم لنا، وأننا نميل بشكل عام إلى توفير الجهد والوقت، أو ما يسميه البعض "البخل العقلى" أو ”البخل المعرفي”، حيث يفضل معظمنا التعامل مع أول ما يعرض عليه، عوضا عن بذل الجهد فى التحليل والتمحيص والتدقيق قبل اتخاذ أي قرار أو موقف أو رأي.

والخلاصة تقول أن‏ الناس تميل إلى تصديق الأكاذيب لأن التفكير العقلاني يجهد العقل وكذلك قد يكشف حقائق صادمة تخالف ما يتمنونه.



وهنا يحضرنى قول إبراهيم البليهى

(إن العقل يحتله الأسبق إليه).

وهذا ربما يفسر لنا أيضا جزءا من ظاهرة سهولة الخداع.. ويفسر لنا حقيقة أكبر وأهم وهي أن الغالبية من البشر يبقون على ما هم عليه من الأفكار والمواقف التى وصلتهم اولا، وذلك بسبب التنشئة الاجتماعية وأن القلة والنوادر هم فقط من يخترقون ما يسميه البليهي "البرمجة" أي التنشئة الاجتماعية التي تتم بطريقة آلية ويتشربها الفرد بتلقائية لتبقى تحكم تفكيره ونظرته للحياة طوال عمره، ليس لشيء إلا لأنها كانت "الأسبق إليه" وذلك فى تقديرى مما يجعل لديه (القابلية للاستغفال).



يفترض أن معرفة هذا العيب في طريقة تفكيرنا، ستساعدناعلى الأقل، في الانتباه أكثرعندما تكون هناك محاولات لخداعنا.. فالحياة مليئة بمواقف تستحق دائما التوقف والتساؤل كي نتأكد مما نسمعه أو نقرأه، لنرى إذا ما كانت أحكامنا العقلية مستندة إلى المشاعر أو العقل والمنطق.. فربما نجد أن أكثر الآراء أو المعتقدات التي نتبناها ليس لها أساس .

هناك من يسمي الحالة بالقابلية للاستهواء؛ والاستهواء هو سرعة التصديق وهو من علامات الشخصية غير الناضجة التى تجعل الشخص يصدق بسرعة ما يقوله له الغير من أفكار ومعلومات دون نقد أو تمحيص وتساعد القابلية للاستهواء على نشر الإشاعات والخرافات وتستغل فى الدعاية السياسية والتجارية وهى حالة من الركود العقلى التام التى لا يسعى المصاب بها إلى التفكير، بل يسلم عقله للآخرين الذين يقودونه حيثما يشاؤون.



ومن أسباب تمرير الخديعة أواستمرار "الجري بنا " هو تحفيز مشاعر (الخوف) لدى الناس. فحينما يصاب الإنسان بالخوف ، يفقد قدرته غالبا على التفكير الصحيح، كما تقل لديه القدرة على تمييز الأكاذيب أو المبالغات والتهويلات – ولذلك يعتمد إعلام السلطة على أن يقدم للناس كذبة كبيرة لتخويفهم بها للحد الذي لا يستطيعون معه التمييز بين الحقيقة والكذب.

ثم نأتي لعامل آخر مهم ويساعد من فى السلطة على "الجري بنا" أيضا هو (شح وحجب المعلومات وعدم الشفافية)، بحيث يتمكن أهل السلطة من تزييف الحقائق واستغلال عدم اطلاع عوام الناس على الحقائق والوقائع الثابتة.

فالخداع يشمل الكذب وإعطاء معلومات غير حقيقية، وحذف معلومات مهمة، والتهويل او التهوين والتقليل من شأن نواحٍ من الحقيقة.



وهناك وسيلة مهمة "للجري بنا" أيضا وهى تكرار الرسالة الواحدة بشكل مستمر ودقيق تصديقا للقول:

(الزن ع الوذان افعل من السحر)،

والمثال لذلك هو أن يزعم أحد الأطراف أنه هو الذي يمثل وحده الدين أو هو الذي يمثل وحده الوطن – وبذلك صار من التلقائي أن كل مَن يخالفه في نظره ونظر مَن يصدقونه (أعداء) للدين أو (أعداء) للوطن!! ويتم ذلك من خلال "ادعاء التوافق مع الشعب للسلطة ووصم الخصوم بمعاداة الشعب". (ومع التكرار) يبدأ الوعي الشعبي بالفعل في تصديق ما تقوله السلطة والتفاعل معه.

هذه جولة سريعة لمحاولة سبرغور ذاكرة السمكة المجتمعية التى تساهم فى حالة القابلية للاستغفال أو "الجري بنا " مرات ومرات.