النضال ضد الاحتلال هو الأسلوب الأمثل

من الطبيعي جدا أننا نفرح عندما نجد من يشاطرنا الرأي ويتفق معنا بخصوص ما نطرحه من أفكار. فهذا يشجعنا ويدعم معنوياتنا. غير أنه لا يساعدنا على تطوير أفكارنا وتعزيزها. ما يجعلنا نطور أفكارنا وننميها ونقويها هو الاختلاف. فالنقاش الجاد مع الذين يخالفوننا الرأي يسهم في تطورنا الفكري، لأنه يضعنا في مواجهة تحديات حججهم المناقضة لنا فينشط عقلنا ويدفعنا إلى الاجتهاد في سد ما كشفوه من مناطق ارتخاء وهشاسة في أفكارنا وآرائنا.

وفي هذا الإطار أريد أن أستثمر اختلاف جمعة بوكليب معي الذي طرحه في مقاله "نقد نقد التفكير البعدي"* مناقشا فيه ما ورد في مقالي الأحد الماضي "التفكير البعدي"** الذي انصب فيه اهتمامي على كشف عدم صواب اقتراح أول رئيس لتونس، الحبيب بورقيبة، على الفلسطينيين والعرب سنة 1965 بقبول قرار الأمم المتحدة الصادر سنة 1947، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة للغزاة المستوطنين الصهاينة، ودولة للفلسطينيين، أهل البلاد الأصليين.

يناقش جمعة النقاط الواردة في مقالي نقطة نقطة. ولا أريد هنا أن أقوم بالمثل، وإنما سأكتفي، أولا، بتقرير مبدا عام أؤمن به إيمانا راسخا، وهو أن القبول بقرار التقسيم في أي وقت يتنافى مع العقل والأخلاق والكرامة البشرية، وأن هذا القرار جائر لأنه يدعم جناية الاستعمار وانتهاك حقوق الشعوب. ثم سأرد على نقاط قليلة في محاججة جمعة.

يقرر جمعة بوكليب أن "ميزان القوى [بين إسرائيل والدول العربية] لم يتغير في المنطقة إلا بعد حرب 1967.". إلا أننا نجد، بمراجعة بسيطة للأحداث التاريخية المتعلقة بإقامة إسرائيل، أن ميزان القوى كان، بشكل عام، مختلا لصالح قوة الاغتصاب منذ البداية. ينبغي أن نتذكر أن المليشيات الصهيونية هزمت جيوش ثلاث دول عربية، ما أدى إلى تنصيب دولة إسرائيل سنة 1948، وأن هذه الدولة شاركت، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، في الاعتداء الثلاثي على مصر سنة 1956، ولا أظن أن مشاركتها هذه كانت رمزية.

يأخذ عليَّ جمعة في قولي أن الرئيس الحبيب بورقيبة لو كان يؤمن في قرارة نفسه بما قاله ما كان ليدخل معترك السياسة ويقود النضال ضد الوجود الفرنسي في تونس قبل الاستقلال وبعده أنني لم أراعِ "الفارق في الحالتين الفلسطينية والتونسية استعمارياً. فاليهود لم يأتوا إلى فلسطين بجيش مسلح".

صحيح أن "اليهود لم يأتوا إلى فلسطين بجيش مسلح"، لكنهم جاءوا تحت حماية دولة كبرى كانت تحتل فلسطين، هي بريطانيا، أضف إلى ذلك أنهم كونوا على أرض فلسطين "جيشا مسلحا" قويا، وهذا الوضع يلغي الفارق الذي يعتقد جمعة بوجوده. كما يرى "أن أراضي تونس، في الفترة الاستعمارية، كما كان الحال في فلسطين لم تكن مقسمة بين عدة دول: غزة تابعة لمصر، والضفة الغربية تحت الأردن". وأنا أرى أن هذا الأمر أدعى إلى عدم قبول التقسيم لأنه كان يعطي أملا بإمكانية استعادة ما سلب من أرض.

يعتبر جمعة أن مقترح الرئيس بورقيبة يكتسب قوته من كونه "جاء في عام 1965، أي بعد تحرير كل التراب التونسي من المستعمر الفرنسي ومعمريه، ونيل تونس لاستقلالها، وليس قبل. والمعنى أن الاقتراح لم يأت من فراغ، بل هو وليد تجربة الرئيس بورقيبه واقعياً في النضال ضد الاستعمار، ورؤيته الخاصة لطبيعة الصراع الفلسطيني اليهودي. ومن هنا مبعث أهميته. ويمثل رؤية متميزة سياسياً، وتفكيرا سياسيا خارج الصندوق". والحقيقة أن إنجاز تحرير تونس عن طريق النضال كان أدعى إلى أن يعتبر الرئيس بورقيبة أن نهج الكفاح والتحرير هو الأسلوب الأمثل الذي ينبغي أن تنتهجه الشعوب المستعمرة.

وأختم بملاحظة أخيرة، ينبغي ألا ننسى أن هذا المقترح جاء بعد إعلان قيام "منظمة التحرير الفلسطينية" (فتح) سنة 1964م، وبدء المقاومة المسلحة مع مطلع عام 1965م.



* http://alwasat.ly/news/opinions/322316?author=1

** http://alwasat.ly/news/opinions/321936?author=1