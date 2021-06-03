إسبانيا شريك ليبيا في التحول

«إسبانيا تعيد فتح سفارتها في طرابلس»، هذا خبر جيد للغاية، أريد أن أشارككم هذه الأخبار التي تمثل علامة واضحة على ثقة بلدنا ودعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وهي دولة واعدة وجارة وصديقة.

بعد عشر سنوات من الصراع وعدم اليقين نواجه لحظة بالغة الأهمية لمستقبلها. ومنذ وقف إطلاق النار في أغسطس 2020، أحرزت ليبيا تقدما مهما، مثل انتخاب حكومة وحدة وطنية جديدة والموافقة على خارطة طريق تقود البلاد إلى إجراء انتخابات جديدة في 24 ديسمبر من هذا العام. إنها بلا شك بداية زمن الأمل والفرص.

يجب أن نساعد في توطيد السلام وإتمام عملية التوحيد والاستقرار في البلاد.

كان للصراع الليبي تأثير كبير داخل حدودها وخارجها، فرغم كونها واحدة من الدول العشر التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم، يعاني مواطنوها من حالات متكررة من الحرمان والعوز.

فقد أدى ضعف الدولة ومؤسساتها إلى ازدهار الإجرام والإرهاب والاتجار بالبشر في ليبيا، كما فتح طرق الهجرة غير النظامية التي أدت إلى انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، كان لهشاشة الدولة الليبية تأثير سلبي على المنطقة بأكملها، ما أسهم في انعدام الأمن في منطقة الساحل غير المستقرة أصلا.

لكل هذه الأسباب، من الضروري أن نساعد كمجتمع دولي - تحت قيادة الأمم المتحدة- على توطيد السلام وإكمال عملية التوحيد والاستقرار في ليبيا.

إن المخاطر كبيرة، وهناك عديد من الجراح الجسدية والنفسية، وبينما تترك إمكانات البلد مجالا للتفاؤل، يجب أن نعرف أن طريق النجاح لن يخلو من العقبات. وكل ذلك يعني أن الوقت قد حان لنكون إلى جانب ليبيا والليبيين.

وتدعم إسبانيا - كدولة مجاورة وصديقة - هذا الانتقال نحو الاستقرار. ونحن سنشارك بقوات إسبانية في آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، وسنواصل العمل في جهود إزالة الألغام. بالإضافة إلى ذلك، سندعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، التي تعتبر ضرورية لليبيا للتحرك نحو التطبيع السياسي. فالليبيون هم من يقررون مستقبلهم دون تدخل خارجي.

نريد المزيد من ليبيا، وأنا مقتنع أن ليبيا تريد المزيد من إسبانيا. ولدينا الكثير لنساهم به: خبرتنا في التحول الديمقراطي وأدوات الإدارة العامة الجيدة، وقدرة شركاتنا في القطاعات الرئيسية للتحول والتنويع الاقتصادي في ليبيا، ومهمتنا المتوسطية كحلقة وصل بين الجوار الجنوبي والاتحاد الأوروبي. لدينا أيضا الكثير لنكسبه: فالاستقرار في البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل أولوية إستراتيجية لإسبانيا.

لهذه الأسباب، فإن إعادة فتح السفارة الإسبانية في طرابلس، التي كانت تعمل في تونس منذ 2014، هي أكثر من مجرد بادرة رمزية لدعم العملية الانتقالية الليبية.

فالأمر يتعلق بجعل القدرة التشغيلية الكاملة لوجودنا الدبلوماسي وخدماتنا القنصلية متاحة للعلاقات الثنائية.

أيضا تريد الشركات الإسبانية العمل في ليبيا والمساهمة في تنوعها الاقتصادي. ريبسول هي الشركة الإسبانية الرئيسية العاملة في البلاد، وهي من أهم الشركات في استخراج إنتاجها النفطي. ولكن بعيدا عن الهيدروكربونات فإن الاحتياجات - والفرص - متعددة في قطاعات عدة، مثل البنية التحتية والإنشاءات، والصحة أو الطاقة المتجددة. إن الاستقرار السياسي وتحسين الأمن شرط أساسي لتحقق هذه المساهمة ثمارها.

تعمل إسبانيا بلا كلل من أجل تقريب الاتحاد الأوروبي من جوارها الجنوبي. ففي أبريل، تبنى المجلس الأوروبي استنتاجات بشأن شراكة متجددة مع دول الجوار الجنوبي، لتشكل الأساس لأجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط. حان الوقت للاتحاد الأوروبي لتعميق علاقته مع ليبيا فوق المصالح الفردية لدوله الأعضاء، وزيادة تطوير التعاون في مجال الأمن والهجرة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وأجندة مستدامة.

ليبيا عند مفترق طرق وعليها أن تترك وراءها سنوات من الانقسام والحرب والعمل من أجل المصالحة والوفاق. حان الوقت للتطلع إلى المستقبل بأمل وتصميم، لتصبح بؤرة للسلام والازدهار على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط. وبالطبع حان الوقت للمجتمع الدولي، ولا سيما إسبانيا، لدعمها في هذه العملية. وهناك العديد من الفرص للعمل من أجل المنفعة المتبادلة.

هناك طريق طويل لنقطعه، وإسبانيا تتطلع إلى القيام بذلك جنبا إلى جنب مع ليبيا.