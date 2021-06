حماية الصحفي.

من ضمن الإشكاليات التي يعاني منها الصحفي عالمياً هي قضية الحماية، خصوصاً في الدول التي لاتزال فيها حرية الكلمة، ومباشرة العمل الصحفي، من الامور التي تندرج تحت ما يعرف بتجاوز "الخطوط الحمراء" نظراً لسطوة الشمولية كأساس للحكم والتسيير. فإشكالية حماية الصحفي، أو الإعلامي وفق المفهوم المهني، والذي من خلاله يتم دمج العاملين في العمل الإعلامي بشكل أوسع يتجاوز الشخص المتفرغ بالنشر في الجرائد والمطبوعات الورقية أو الإلكترونية، بحيث تصبح المفردة "إعلامي" بمعناها الدلالي شاملة بشكل أعمق للصحفي جنباً إلي جنب الفني والرسام الكاريكاتيري والإذاعي، وكل من له صلة بتسيير العمل الفني والإداري في حقول نشر المعلومة والمعرفة والرأي والأخبار والثقافة والتحليلات بأنواعها، وفق ما يميل إليه خبراء القانون الدولي اليوم.

القانون الدولي بات اليوم يوفر مواد وأدوات تصب في مجال تعزيز حرية الصحفي كالمادة 19 من الإعلان الدولي لحقوق الانسان لعام 1948، التي تكفل حق حرية التعبير، ويؤكد الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966علي هذا الحق ويبيّن القيود التي تخضع لها المادة 19، كما أن القانون الدولي الإنساني يضمن للصحفي "كمدني" حق ممارسة عمله بقصد نشر وإعلام العامة بالأخبار والمعلومات، خصوصاً في مناطق النزاع المحلية والدولية، ويضفي القانون الدولي الإنساني حماية أكثر من خلال النص المباشر علي الصحفي الذي يصفه بأنه يمارس "أعمالاً خطرة" ، كما هو حال المراسل الحربي الذي تناولته معاهدات جنيف.

منظمة اليونيسكو باعتبارها منظمة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في نشر المعرفة والثقافة والعلوم عبر "الكلمة والصورة" حسبما يبيّن ميثاقها، بينت ذلك في المادة 2 من إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان الصادر عن المؤتمر العام لليونيسكو في يناير عام 1978. كما أن لذات المنظمة إعلاناتها العالمية الداعية إلى ضرورة حماية الصحفي ومعاقبة من يتعرضون له أو لعمله وتنادي بعدم إفلات المعتدي من العقوبة. إعلان بلغراد 2004 وميثاق ميدين 2007 من الأمثلة البارزة في هذا الصدد. المنظمات الإقليمية على مستوى قارات العالم لها إسهاماتها هي أيضاً في النص على حرية التعبير والرأي كما جاء في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981, والمادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997 الكافل لحريات الفكر والرأي.

رغم كل ما تقدم في عُجالة عرضه أعلاه من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية وإقليمية باتت تشكل مصدرا قانونيا يستمد الإعلامي منه حريته ويتعزز ترسخها بالتالي في أدبيات العالم المعاصر؛ رغم ذلك، لاتزال قضية حماية الصحفيين من القضايا التي تبرز بين الحين والآخر بسبب ارتفاع أعداد الضحايا من الصحفيين، ولازالت تتجدد حالات الاعتداء عليهم بالإيقاف التعسفي أو القتل والتنكيل أو الاختطاف، ولعل قضية إيقاف الصحفي البيلاروسي تعسفياً الأسبوع الماضي من قبل حكومة بيلاروسيا، بينما كان في رحلة جوية مدنية، يزيد من تسليط الضوء على قضية حماية الصحفي كأزمة حقيقية يعيشها العامل بالقطاع الإعلامي على المستوى العالمي في وقت السلم، وتبرز ذات الحادثة، بعيداً عن تجاذبات السياسة. إن هناك إشكالية دولية تتعلق بغياب نصوص دولية واضحة ومحددة تتعلق بحماية الصحفي بشكل دقيق ومحدد وبما يتماشى مع روح عصرنا الحديث القائم على احترام الحريات وتدفق المعلومات وسهولة التنقل ضمن العالم المفتوح. وتكشف ذات الواقعة مدي الحاجة لتشريعات دولية تشدد على ملاحقة المعتدي. فواقع الحال اليوم يشير مع ارتفاع الإحصائيات المنشورة بشكل مستمر إلى أن التعدي على الصحفي أضحي يعبر بشكل مريب عن حالة من المعاداة للصحافة والإعلام، مما يستوجب ملأ هذا الفراغ التشريعي بالتشديد على ملاحقة ومعاقبة الجاني. فالفراغ التشريعي بالقانون الدولي لا يجد له تفسيراً إلا ضمن خاصيّة أن القانون الدولي العام لازال قانوناً ينمو ويتطور حسب آراء فقهاء القانون الدولي ذاته، وحسب منهاج مدارسه ومذاهبه الفكرية المختلفة سواء في المدرسة اللاتينية أو المدرسة الآنجلوسكسونية.

فرغم أن الصحفي و"الإعلامي" في أماكن النزاع المسلح يظل قضية مُشبعة بالتناول شرحاً وتفصيلاً في فقه القانون الدولي، مقارنة بحال الصحفي أو الإعلامي في أوقات السلم. إلا أن المراسل الحربي الذي ينص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977على تدابير حمايته بالمادة 79، قد أظهرت الأحداث العالمية الأخيرة من نزاعات مسلحة أنها تدابير باتت بحاجة للتطوير بما يؤمن مزيداً من الحماية والحصانة للصحفي أو الإعلامي كما يقول عمران محمود محافظة في بحثه الحماية القانونية للصحفيين. ففي حرب يوغسلافيا السابقة ثم العراق لاحقاً، أثبتت الأحوال عن عوزٍ تشريعي للمراسل الحربي. ففيما يتعلق بحالة حرب يوغسلافيا أشارت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في "قضية راندال" إلى أن الصحفيين بمناطق الحرب يلبون "مصلحة عامة" في "توجيه انتباه المجتمع الدولي لفضائع المنازعات ووقائعها"، وفي حرب العراق كان لأعداد سقوط الصحفيين ومساعديهم وخطفهم أمر مربك للعالم مقارنة مع زمن عمر الحرب، مما عجل بصدور إعلان باريس بشأن أمن الصحفيين ووسائل الإعلام بأوقات النزاع الحربي عام 2003، والذي يعتبر إرهاصاً يطالب بتعزيز الحماية للصحفي وترسيخاً لحقه في الوصول للمعلومة ولنشرها وإذاعتها. لقد أصبحت قضية حماية الصحفي وقت السلم قضية هامة وجب أن يتفرغ لها الصحفي ومؤسسته الوطنية والإقليمية والدولية لأن تُثّبت في ميثاق أو معاهدة بدل الاكتفاء بالاستناد للمبادئ العامة الدولية لتأصيل قضايا الحق وأصالة حقوق المهنة الإعلامية عموماً لكبح جماح الظلم والتعدي الممنهج. إن الإعلانات الدولية التي تصدر للمطالبة بحماية الصحفي وعدم إفلات الجُناة من العقاب قد أمست مرحلة جداً مستنفدة، ولكنها بأهميتها أضحت توفر مادة خاما كافية لتشريع دولي خاص بذات القضية.

من القضايا المثيرة للاهتمام فعلاً والمتعلقة بحرية الصحفي في ممارسة عمله وحمايته قضية الصحفي البريطاني آندرو جيليجان الذي نشر تكذيباً على أثير راديو 4 لمحطة البي بي سي لادعاءات حكومة توني بلير، وتبريراتها لشن حرب العراق مع إدارة جورج بوش الابن، فمن خلال مصدر آندور للمعلومات، وهو الدكتور ديفيد كيلي، العامل حينها في وزارة الدفاع بلندن، أثبت آندرو أن عنصر الـ 45 دقيقة الكافية للسلطات العراقية لاستخدام سلاح دمار شامل مزعوم يهدد لندن والسلم العالمي، ادعاء مبالغ فيه، مستخدماً جملة " sex it up” ، التي وجدت رواجاً لها في وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية حينها كنوع من الابتكار التعبيري في العمل الإعلامي. فعلي ضوء المعلومات التي قدمها آندرو صدر تقرير جون شيلكوت في لندن في إدانة صريحة لتوني بلير الذي قدم اعتذاره وتحمله "المسؤلية كاملة"، موضحاً في بيانه الصحفي أنه كان يعمل "عن حسن نيه". آندرو الصحفي بعد تقريره Sex it up لم يُنكل به، لكن مصدره في المعلومات أُعلن رسمياً عن انتحاره باعتباره كان خبيراً يزور العراق في زيارات التفتيش الدولية الدورية للكشف عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة تلك.

لا شك بأن حرية الصحفي وحمايته وعدم إفلات الجناة في حالتي الحرب والسلم قد أضحت من الأمور التي وجب الوقوف عندها على مستوى التشريعات المحلية والدولية، بما يعزز سهولة وانسياب المعلومة في ظل قيود مصانة أخلاقياً بمواثيق الشرف المهني، أو بالقانون واللوائح والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وجب أن تنكب أكثر على حماية الإعلامي، والعمل على عدم إفلات الجاني أو المعتدي، والمثابرة عبر النقابات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية على صون كرامة الإعلامي والصحفي من إجراءات القمع والتعسف وجرم الاغتيال أو الخطف التي قد تلجأ إليها أي سلطة في لحظة غرورها بالقوة.