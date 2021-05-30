التفكير البَعدي

تُروى طرفة ليبية مستمدة من لعبة الورق الليبية المسماة "اسكنبيل"أ وهي لعبة يلعبها فريقان كل فريق منهما قوامه ثلاثة أفراد، يكون أحدهم "رايس" والاثنان اللذان معه بحريين. الرايس هو الذي يحدد للبحري نوع الورق الذي يرميه ومتى يرمي الورقة الضاربة (الكوز) بناء على الإيماءات التي يسربها إليه البحريان حول نوع الأوراق الضاربة الموجودة لديهما.

ذات مرة ربح من ربح وخسر من خسر، وانفضت اللعبة التي جرت ليلا. في ساعة متأخرة من الليل رن جرس باب رايس الفريق الخاسر. حين فتح الباب وجد أمامه أحد بحرييه. قال البحري:

لو أنك طلبت مني أن أضرب بـ "الكوال" منذ البداية بدلا من أن تؤخر ذلك ما كنا لنخسر اللعبة!

سواء كانت الواقعة حقيقية مؤلفة، فهي تدل على نوع من التفكير ليس غريبا. إنه تفكير "استعادي" أو "استرجاعي" أو "بعدي" يقيم الأحداث بعد مضي زمن طويل على وقوعها واتضاح نتائجها، وليس في إطارها الظرفي والتاريخي.

أتذكر هذه الطرفة كلما قرأت إشادة باقتراح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، بداية سنة 1965، على الفلسطينيين والعرب القبول بقرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، متحسرين على الفرصة الضائعة.

هذا الطرح يغفل نقاطا مهمة. النقطة الأولى أنه، حتى ولو سلم الفلسطينيون والعرب بهذا الحل المنافي للعدل والأخلاق وكرامة الشعوب، فليس هناك ما يضمن أن الكيان الصهيوني المغتصب، المدعوم من قوى استعمارية تسعى إلى تفوقه على جيرانه وتأبيده، كان سيقبل به.

النقطة الثانية، وهي الأهم هنا ومركز اهتمام هذا المقال، أن هذا الطرح استرجاعي، يزن الأحداث بما تمخض عنها من نتائج وليس أثناء جريانها واعتبار الظروف والملابسات التي تكتنفها. فأي حدث يكون، أثناء سيلانه، مرشحا لمسارات ونتائج متعددة وتحاول جهود الأطراف، الدافعة أو المقاومة، توجيهه إلى المسار المرغوب. وبالتالي فإنه من ضمن المسارات المرشحة آنذاك من قبل حركة التحرر القومي العربية التمكن من استعادة فلسطين السليبة، واعتبار التسليم بالتقسيم تخاذلا وجبنا.

النقطة الثالثة أنه لا يجوز اعتبار أن حدث تنصيب دولة إسرائيل قد حسم وانتهى، حتى نتحدث عن هذه الفرصة الضائعة. إذ مادام الصراع دائرا، والمقاومة الفلسطينية لمشروع الاغتصاب الصهيوني فاعلة، فإن جريان الواقع هذا مازال مفتوحا على الاحتمالات.

النقطة الرابعة، أنه لم يحدث في أية حركة مقاومة ضد الاستعمار أن الصراع كان يدور بين قوى متكافئة وأن النصر كان مضمونا.

النقطة الخامسة، الرئيس الحبيب بورقيبة شخص مناضل قاد، على الأقل منذ أربعينيات القرن العشرين، نضال بلاده ضدة قوة استعمارية باطشة، هي فرنسا. وكان مع المقاومة التونسية المسلحة ضد هذه القوة التي تحركت بشكل قوي بداية من سنة 1952. كما أن الجيش التونسي في الدولة الوليدة المستقلة سنة 1956دخل، سنة 1961، تحت القيادة السياسية للحبيب بورقيبة، في معركة ضد الوجود الفرنسي في قاعدة بنزرت من أجل إنهاء وجود فرنسا العسكري بتونس، الذي تحقق بجلاء فرنسا عن تونس سنة 1963. وأيضا قام سنة 1964 بتأميم أملاك "المعمرين الفرنسيي" واستعادتها لتونس.

فلو أن الحبيب بورقيبة كان يؤمن بما قاله للفلسطينيين، لما خاض هذه المغامرات والمراهنات. بل ما كان ليدخل، أصلا، النشاط السياسي والنضال ضد الاستعمار الفرنسي.

