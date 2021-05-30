ما لا يقال.. صورة حربنا

«البيت المنقسم ينهار سريعًا»..!.

الطريقة التي تدرك بها الجموع ما يقال ويفعل، ناتجة عن تجاربهم التي لا يمكن التحكم فيها، وتفضيلاتهم الانتقائية والموروثة التي لا يمكن التنبؤ بها، وتوقعاتهم المنطقية واللامنطقية التي لم يحددها غيرهم، وإذا كانت الخيارات المتاحة أو المفروضة لا تتوافق مع توقعاتهم، فهذا هو مصدر قلقهم ومخاوفهم من المضي قدماً باتجاه المستقبل..!.

مثل وصول إبراهام لينكولن لسدة الرئاسة عام 1860 أول انتصار للجمهوريين على الديمقراطيين، وقد أدى انتصاره إلى انسحاب ولايات ساوث كارولينا وميسيسيبي وفلوريدا وألاباما ولويزيانا وجورجيا وتكساس من الاتحاد الفيدرالي وتشكيل الولايات الكونفدرالية الأمريكية برئاسة جيفرسون ديفيس، واشتعلت الحرب الأهلية التي كادت تؤدي إلى انقسام الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولتين، دولة شمالية صناعية ودولة جنوبية زراعية..!.

توقع ديفيس أن يلجأ لينكولن إلى خوض مفاوضات سلام بدل القتال، إلا أن لينكولن قرر خوض الحرب واستعادة ولايات الجنوب السبع بقوة السلاح، وظل بانتظار أن يطلق الكونفدراليون الانفصاليون طلقات الحرب الأولى ليسعرها، وحينما فعلوا ذلك شرعت قواته بتنفيذ خطة الأناكوندا ومحاصرة القوات الكونفدرالية من جميع الجهات وسحقها، كما تفعل أفعى الأناكوندا بفرائسها، ورغم اندلاع مظاهرات احتجاجية على التجنيد الإجباري وأعمال الشغب في نيويورك وغيرها لم يغير لينكولن قرار الحرب، بل تبنى صلاحيات غير مسبوقة لتنفيذ استراتيجيات عسكرية استثنائية هدفها الأسمى إنقاذ الاتحاد..!.

أثناء الحرب لجأ الكونفدراليون الانفصاليون لرجال العصابات من أجل السيطرة على السكك الحديدية، واستعانوا بالزعماء المحليين لإحراق جسور السكك الحديدية التي تستخدمها قوات لينكولن، وتلقى الكونفدراليون المساعدات الخارجية بعدة طرق وأشكال لتحقيق الانفصال، وحينما كانت سفينة "يو إس إس سان جاسينتو" التابعة لبحرية قوات لينكولن تحاصر موانئ ولايات الجنوب اعترضت طريق سفينة البريد الإنكليزية "آر إم إس ترينت "، واحتجزت مبعوثين من الاتحاد الكونفدرالي كانوا على متنها متجهين إلى إنجلترا الملكة فيكتوريا وفرنسا الإمبراطور شارل لويس من أجل طلب الاعتراف الدبلوماسي بقضية الكونفدرالية، والضغط بورقة القطن من أجل كسب الدعم المالي والعسكري لقوات الكونفدرالية، إلا أن لينكولن تغلب على الأزمة وأمر بإطلاق المبعوثين ومنع المملكة المتحدة من دخول الحرب ضده..!.

لينكولن الحطاب صانع قضبان السكك، رئيس مليشيا قتل الهنود الحمر، عامل القوارب النهرية والبريد والمحامي، استطاع أن يتقن لعبة السياسة ويلتزم بطقوسها، ورغم ظروف الحرب والشغب وفوضى العصابات والتدخلات الخارجية، حافظ على الأسبقية السياسية على العسكرية، وجعل الحرب مجرد جهد مكرس لإنقاذ الاتحاد وحماية مبادئ الحرية والمساواة في بلده، وقد استخدم الصلاحيات العسكرية لتجاوز الدستور ولعب بإعلان تحرير العبيد 1862 في الولايات الكونفدرالية كورقة ضغط اقتصادية، جعلت من تحرير أربعة ملايين عبد آفة زراعية لا مثيل لها، وجاء الإعلان كتدبير عسكري ضروري وحاسم أتاح له تجنيد أكثر من مئتي ألف جندي أسود، شكل بهم القوات السوداء التي كانت ولازالت تمثل قوة ضاربة رئيسية في القوات الأمريكية، فلم يكن تحرير العبيد بالنسبة للينكولن سوى وسيلة لكسب المعركة والحفاظ على الاتحاد..!.

نفذت قوات لينكولن سياسة الأرض المحروقة خلال حرب تخللها عشرة آلاف اشتباك عسكري، وخلفت 970 ألف قتيل منهم 350 ألف مدني، وبلغت تكاليفها المباشرة من 6.6 مليار إلى 10 مليار دولار بقيمة أدناها يتجاوز 1.5 مرة إجمالي الناتج القومي للولايات المتحدة حينها، وتسببت الحرب خلال أربع سنوات بحدوث كساد اقتصادي كبير وتوقف لأغلب الصادرات، ووصل التضخم الحاد إلى نقطة أصبحت عندها قيمة العملة صفرًا تقريبًا، وأدى فشل تمويل الحرب إلى بيع الكثير من السندات الحكومية في الخارج في لندن و أمستردام، وارتفعت قيمة الديون والفوائد المتراكمة بسبب العجز عن السداد، وانهار النظام النقدي بسبب الاقتراض وطباعة النقود الورقية من قبل البنوك المملوكة للقطاع الخاص، وأعطي الضوء الأخضر لإصدار النقود الورقية بدون غطاء ذهبي تفادياً للتورط في دوامات الديون العميقة مع دائنين خارجيين، فقبل الحرب كانت العملات الأمريكية القانونية معدنية مسكوكة من الفضة والذهب..!.

وضعت الحرب أوزارها في أبريل 1865 واستسلمت قوات الكونفدراليين، وبعدها بخمسة أيام وضع جون ويلكس بوث نهاية لحياة الرئيس لينكولن برصاصة في مؤخرة رأسه، وهو يشاهد مسرحية هزلية بمسرح فورد، وأسدلت الستارة على الحرب وحياة لينكولن، واعتقد جون بوث أنه قد قدم لأمريكا والإنسانية عملاً مميزاً لا يقارن..!.

ما حدث... في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مائة وستين عاما تكرر في ليبيا، وتشابهت ديناميات الحرب وفواعلها وأحداثها كثيراً، وإن كانت هنالك فوارق ظاهرية بحكم اختلاف بيئة العصر وواقعه، إلا أن حقائق الحرب وتفاصيلها تكاد تتطابق، ولكن لم يخبرنا أحد عن حقائق وتفاصيل ما حدث فعلاً..!!.

ترى.. هل سيقولون لنا بعد مائة وستين عاما..!؟.

