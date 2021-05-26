عندما تضيء الكلمات

(الكلمات تصنع السماء والأشجار

والحزن والأشعار والأمطار)

عبدالوهاب البياتي

كلماته تضيء.. تتوهج.

كلماته مثل ضوء القمر في الليالي البيض ضياء وبياض معا. فيها الرقة والعذوبة. وفيها الشجاعة والقوة ومخاطبة روح الإنسان في الوقت نفسه. تلك أنفاس جيل الستينات في ليبيا الحالمة بغد أفضل على الدوام. الرانية إلى المستقبل فوق بساط ريح الكلمات والحروف.

حروفه تحمل نكهة الشعر. إنها قصيدة متكاملة من الكلمات الحقيقية التي نحتها القلب نحتا حقيقيا دون زيف أو ابتذال سخيف أو محاكاة عمياء لآخرين.. ذلك إبداع أنيس السنفاز تلك الأيام.. أيام الستينات المتوهجة في ليبيا وما حولها. خطواته الأولى في الكتابة لم تكن مرتعشة أو متعثرة أو خائفة، على الإطلاق. بدأت في القصة القصيرة. قصة أنيس كانت شيئا جميلا آخر. تضع في الطبق تجربة جيل الأعوام التي كانت والتي مضت بكل صدق التجربة وهمومها ومعاناتها.

كان أنيس السنفاز وسيظل فارسا من فرسان القصة الليبية القصيرة والمعاصرة وجزءا لا ينفصل عن تاريخها وتفاصيلها وبقية فرسانها وروادها قبل كثير من الأدعياء في المنطقة ذلك الزمن. لم تكن قصة أنيس من فراغ. كانت تجربته وحكايته وانعكاسا لحياته. كانت إيقاعا يتردد لواقع داخل الوطن. لجيل يحلم ويتطلع. من يتذكر الآن من نقاد هذا الوقت أو من يؤرخ للثقافة عندنا عطاء رائعا في القصة لأنيس.. من يتذكر على سبيل المثال قصصا لاتنسى أبدعها بنبض قلبه قبل قلمه.. الزميلة ومدينتي كانت تعرف الله والورقة الخاسرة والصندوق الأخضر وسيعود.. وغيرها.

من يتذكر في زحام التكريمات والشهادات والمجاملات وعلامات الزيف التي تسود وسطنا الفكري والثقافي البائس.. (لحظة لو سمحت) بابه الأسبوعي في صحيفة الحقيقة تلك الأيام. كان مساحة ملونة تتشكل فيها المقالة والخاطرة والإضاءة وتمتزج خلالها الموهبة الصادقة في البداية والنهاية بالمعاناة والعطاء النبيل.. وكل هذه اللوحة والمساحة الجميلة تظل عند أنيس السنفاز الكاتب والقاص الفنان مفعمة بروح الشعر والقصيدة. كان في كل ذلك ناثرا مجيدا. وخلفه تختفي أطياف شاعر بكلماته المضيئة البيضاء مثل القمر في الليالي البيض.

وحين كتب عنه الصادق النيهوم وأشار إليه: بأن التعامل مع الكلمات الجيدة لعبة لا تجيدها سوى المواهب الكبيرة مثل أنيس السنفاز.. حين قال النيهوم ذلك في مقالتين له الأولى العام 1966 والثانية العام 1967 لم يكن يبالغ. أو يمدح السنفاز أو يجامله أو يجافي الواقع المعاش والمنظور.

كان أنيس موهبة تدق الأبواب وتقرع الجدران وتحقق التقارب مع القارئ بسهولة ويسر تلك الأيام وعبر الحقيقة ودروب بنغازي والمقاهي ومحاضرات الجامعة ولقاءات الأصدقاء والنقاش الجميل وصحبة الكتاب والكلمات الحقة بكل أنواعها.

كان أنيس وجيله يزرعون الكلمات ويسقونها بدم القلب. كان العطاء مسكونا بالحرارة ونار المعاناة الحقيقية. لم يكن أنيس السنفاز مجرد صدى لصيحة في قعر بئر سحيق. كان صوتا بارزا. وكلماته البيضاء مثل القمر في الليالي البيض تتوهج وسط السواد والظلام.

تزيل الركام وتمنح التفاؤل مع طلوع الصبح. لم يعش أنيس في الظلام. كان أكبر من الظلام وسواده. كان يعيش على الدوام بروحه وإبداعه وسط النهار والظهيرة والشمس. وفي الليل كانت حروفه تضيء أيضا مثل القمر في الليالي البيض.

وفي تحقيقاته الصحفية لم يكتبها بحبر غليظ أو قاسٍ. كانت صورة أخرى لإبداعه. لم تكن تحقيقات تقليدية جافة تمتلئ بالسجع أو المدح أو المبالغة أو التزلف. تحقيقاته تحمل في ثناياها التعبيرات والكلمات الرائعة. وتقترح الحلول لصالح الإنسان والوطن. إنها أيضا مثل قصيدة. مثل حكاية. مثل قصة. كان صحفيا بروح الشاعر والقاص تماما.

والموهبة الكبيرة هي التي تجيد فن الكلمات. وليس الرقص بالكلمات أو النط على حبالها وأصولها. موهبة أنيس نادرة وستعيش في المستقبل عندما يفهم الناس معنى الكلمة ومعنى الاحتراق ومعنى العطاء الحقيقي ومعنى أن يعيش الفنان تجربته وينقلها بصدق للآخرين المنتظرين بشوق على الضفاف المقابلة، ومعنى أن ينهض النقد بالأمانة ولا يمارس الطبطة على أكتاف الصحاب والمقربين وينسى الرجال الرواد ويقفز فوق تجاربهم ومسيراتهم. . وأنيس السنفاز في كل الأحوال، حتى وإن حاول تاريخنا الثقافي المعاصر البائس تجاهله ونسيانه مع الكثير من الرواد، من الضرورة الإشارة إليه وإلى زملائه الرواد وإلى جهودهم والدعوة إلى نشر نتاجهم وعطائهم لتتواصل معه الأجيال التي أدارت ظهرها لكل شئ طيب في الوطن.. لم يتواز مع ظلم أو ظلام. ظل في الظهيرة الساطعة. وسيبقى. فعندما تضيء الكلمات يتوهج العالم كله بلا انقطاع.

.. من لأدبنا وثقافتنا في ليبيا الآن بموهبة كبيرة تعيش في النهار والشمس مثل أنيس السنفاز.. وغيره من المواهب الأصيلة الحقيقية؟!