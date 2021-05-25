المغامرة الليبية

في إطار تحذيري من خطر اعتماد البلد على مصدر واحد للدخل، تطرقت في مقالات سابقة لأجزاء من كتاب أدريان بيلت، وكتاب مذكرات د. علي عتيقة التي يعرض فيها ركائز الخطة الخمسية الثانية 1969 – 1974 التي تركز على منطلق مبكر يتعلق بخطة إستراتيحة لتنويع مصادر الدخل، وتحجيم المركزية عبر توجهات تتعلق بالدستور والقوانين والاختصاصات الوزارية وسبل التنمية المكانية، بينما بيلت الذي وصل إلى ليبيا مفوضا من الأمم المتحدة وجد نفسه في قلب حالة استقطاب جهوي حاد يرجعه إلى عوامل جغرافية وتاريخية، إضافة إلى إرث الفاشية التي كانت تحكم البلد والمخاوف من المركزية والتهميش. وكيف أسهم ظهور النفط في توحيد ليبيا من جانب، وفي إرساء المركزية والنظام الأحادي من جانب آخر.

الحديث عن تنويع مصادر الدخل لا يتعلق بالشأن الاقتصادي فقط، بل بشؤون سياسية واجتماعية وبحوافز للانصهار الوطني، لأن بنية الاقتصاد الريعي التي اعتمدها النظام السابق من أجل الانفراد بالسلطة هي ما تهيء المجتمع لبناء دولة الاستبداد، ولأن بنية هذا النظام تقف حائلا أمام المشاركة السياسية للقاعدة الشعبية، ووسيلة لطحن الطبقة الوسطى المنوط بها تطوير الحياة السياسية، ولتقويض مبدأ النخب القائدة للمجتمع في كل المجالات.

بعد نشر بعض هذه المقالات على صفحتي على موقع الفيس بوك انطلقت بعض االتعليقات، خصوصا في الحديث عن الشخصيات المحورية التي تطرق لها بيلت كركيزة لمهمته وأساس لنجاحها، انطلقت من حالة الاستقطاب الجهوي التي تعلو الآن وتيرتها بسبب نهاية الفاشية الثانية، وعودة المخاوف مرة أخرى من استغوال المركز وتهميش الأطراف، غير أن ذكري لهذه الأسماء وعرض انطباع المفوض حيالها الذي كتبه بلغة دقيقة وبموضوعية ـ ما لها وما عليها ـ جاء في إطار تذكير الأجيال الحالية واللاحقة برموز الأمة، وبمخاض تأسيس الدولة الوطنية الأولى في ليبيا على طريق التحول الديمقراطي المتدرج الذي يتحاشى الإعلاء من وتيرة الشعارات، والذي، رغم أنه لا يفي بكل شروط الديمقراطية، يضع دواليب الدولة على طريقها الشاق والطويل. وكما يشير بيلت في أكثر من موضع إلى أن الملك بخبرته وحنكته لم يكن يفكر في أن يكون حاكما أوتوقراطيا. يقول بيلت في الفصل المتعلق بنقاش الجمعية الليبية الوطنية للدستور وتحديدا باب سلطات الملك : "خلال هذا التطور الهادئ من إمارته السنوسية البرقاوية إلى مملكته الليبية كانت مجموعة العمل تقود بهدوء صياغة الفصل المتعلق بالامتيازات الملكية في الدستور. وقد سُهل النقاش بالموقف الشخصي للملك المسمى، الذي أراد أن يُمنح سلطة أقل، بدلا من سلطة أكثر دافعه لهذا الموقف" لا ننسى أن الملك كانت له سلطة روحية في برقة أما في طرابلس فكان السياسي الأكثر ضمانا للوحدة، خصوصا مع بداية إرهاصات الحس القومي بين معظم السياسيين في طرابلس والذي أعاده المفوض لاحتكاك الطليعة الطرابلسية بحركة الأتراك القومية في مطلع القرن. والتعامل في الوقت نفسه مع وضع ليبيا على طريق الوحدة وهي تصيغ دستور وقوانين الشكل الفيدرالي للدولة المقبلة، الواضح أنها ستكون مؤقتة ولكنها ضرورية في ذلك الوقت لإنهاء المهمة ونيل ليبيا استقلالها في الوقت المحدد، وأي تأخير سيعطي فرصة ذهبية للقوى المتربصة بتقسيم أقاليم ليبيا بين وصاياتها.

استغرقت كتابة الدستور جدلا قويا وحادا وسط اختلافات جوهرية حول شكل الدولة، وبما أن اللجنة التأسيسية حددت مجموعة عمل من ستة أشخاص خبراء للصياغة المبدئية ثم النقاش المستفيض خلالها في لجنة الستين، فإن هذه المجموعة ـ كما يقول بيلت ـ بدأت "دراستها للموضوع بقراءة الفصول ذات الصلة في الدساتير التي قد تكون نماذج، وفي المقام الأول بطبيعة الحال، دساتير البلدان الإسلامية، وبوجه خاص أفغانستان ومصر، وإيران، والعراق، وشرق الأردن. كما أنها طلبت ترجمة الفصول المتعلقة بالسلطات الملكية في دساتير بلجيكا، واليونان، وهولندا. وكان أمام الأعضاء قائمتان بالامتيازات الملكية التي تتكيف مع الأوضاع الليبية، التي أعدها المستشاران القانونيان لبرقة وللأمم المتحدة على التوالي. مع ذلك، تقرر إعطاء أولوية للقائمة البرقاوية دون غض الطرف عن الأخرى. (...) وكان أعضاء مجموعة العمل حريصين أيضا على تجنب الانتهاكات التي لا حظوها في بلدان عربية وأخرى بعينها الناتجة عن فشل في التمييز بوضوح بين ممتلكات الدولة وبين الخاصة الملكية. وعلى الرغم من أن لا شيء من هذا القبيل كان يُخشى من الملك المسمى، الذي كانت نزاهته مثالية، فقد اقترحت مادة مناسبة تضع تمييزا واضحا بين أملاك الدولة وأملاك التاج".

حقيقةً، العودة لهذه المرحلة المهمة والمفصلية في تاريخنا ملهمة جدا، ونحن نعود لمحتواها وإن كان بمعطيات وعقول وقوى مؤثرة مختلفة، وخصوصا بعد توثيقها بأكثر قدر من الشمولية والدقة والموضوعية في هذا الكتاب الهام المزود بالوثائق والملاحق وحتى محاضر الاجتماعات المكتوبة بخط اليد، وهي اجتماعات تعد بالمئات، إضافة إلى كثير من التحاليل والتأملات الذكية التي يقترحها المؤلف انطلاقا من كثافة تعامله مع تلك المرحلة، وتنقله المكوكي في الداخل والخارج، واطلاعه على تاريخ ليبيا السابق لمهمته، ويشير في هذا الصدد لمراجع مهمة كتبها علماء اجتماع وأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين عن طبيعة العلاقات والصراعات والتاريخ الاجتماعي في هذا الحيز الذي ظل لقرون طويلة نهبا بين قوى غازية متعددة، بعضها استوطن ليبيا لقرون وأصبح جزءا من هوية هذا البلد.

ويغريني جدا أن أنقل في هذا الصدد ما كتبه في بداية فصل "أفكار بعدية" بعد أن وصل لنهاية مهمته الماراثونية، في محاولة لتقويم الأساليب المستخدمة والسياسات المتبعة في "المغامرة الليبية" كما يسميها، والاستنتجات التي وصل إليها، حيث يشير مستدركا إلى أن "تسمية هذه التعليقات استنتاجات سيكون طَموحا بقدر ما هو سابق لأوانه أيضا. فهي طَموحةٌ، لأنه كي تكون الاستنتاجات صحيحة يجب أن تنبع من تحليل منطقي وعقلاني للأسباب والآثار التي تعتمد بدورها على تسلسل عقلاني للأحداث. القارئ الذي تابع بصبر الأحداث في ليبيا كما هو مذكور في هذه الدراسة سوف يلاحظ أنها كانت، إلى حد معقول للغاية، نتاج منطق أو تعليل عقلي، على الأقل بالمعنى الغربي لهذه الكلمات. إن تحليلها وتلخيصها بالطرق الديكارتية لن يشوهها فحسب، بل سيؤثر أيضا على الاستنتاجات التي أمكن التوصل إليها. ويبدو الخطر أكثر بكثير، بقدر ما أن الأحداث لم تحدث فقط في الجو الخاص بالظروف الليبية، فقرارات الجمعية العامة التي حددتها هي نفسها نتيجة تسوية سياسية، وأحيانا براغماتية أكثر من عقلانية. كما أظهرت التطورات اللاحقة في هذه الحالة أيضا، أنه نادرا ما تتميز لغة التسوية بالوضوح، وبالتالي تشجع الاختلافات في التفسير، والتي في الغالب تهدف إلى تعزيز آراء أو غايات محددة. وحتى المفوض لا يستطيع أن يتذرع ببراءة كاملة في هذا الصدد عندما كان يبدو له أن مصالح الأمم المتحدة أو ليبيا تتعرض للتهديد.... سيكون استخلاص النتائج سابقا لأوانه أيضا، لأن الظروف التي تؤثر بشكل أساسي على الشعب الليبي ودولته اليوم ( يقصد وقت انتهائه من الدراسة 1969 ) تختلف تماما عن تلك الظروف السائدة في 1950 ـ 1951، ما يجعل المقارنات شديدة الخطورة".



وأعود لأقول أن محاولة مقارنتي بما يحدث اليوم (2021) بما حدث قبل 70 سنة لا يخلو أيضا من المجازفة، لكن ما أعنيه بهذه المقارنة ثلاثة عناصر: حالة الفوضى التي تعقب انهيار فاشية ـ حالة الاستقطاب الحاد التي تجتاح الأرض وشرائح ليست قليلة من المجتمع ــ عودة المخاوف القديمة من تغول إقليم محدد ومن تهميش الأطراف. فضلا على أننا الآن في مرحلة تأسيس دولة مدنية وطنية، مرة أخرى، بتوجهات ديمقراطية أساسها الانتخابات والعمل على صياغة دستور يخدم هذا الهدف، وبالطبع ليس مسودة الدستور الحالية التي بعد سبعين سنة تعيدنا إلى ما قبل دستور الاستقلال، والتي تدستر فاشية ثالثة (دينية)، لن تكون أقل استبدادا ومصادرة للحريات من الفاشيتين السابقتين.