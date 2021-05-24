أنصت لتنطق وتُقنع

الراحل العزيز، المحبوب من أبناء جيله، الذين عاصرهم كافة الصديق على بشير المجريسي. كانت له مواقفه الإنسانية وطرائفه الكثيرة. ذهب بأطفاله إلى حديقة الحيوان، وأزعجته حالة الفيل المزرية، فاستأذن من مسئولي الحديقة، وقام بغسله بالماء والصابون! حتى لف الفيل خرطومه عليه كما لو أنه يحتضنه، وأصبح صديقه. كان سريع الخطوات، بدرجة لافتة.

أوقفه أحد أصدقائه أثناء سيره المعتاد على قدميه من الفويهات حتى وسط البلاد. فابتسم له معتذرا وقال له: "سامحني مستعجل!". كان يحلو له أن يسهر معنا، ويظل يبتسم ويضحك لضحكاتنا، ونحن نعلم أنه أصم. قام أحد الأصدقاء بإهدائه سماعة. لم يبقها في أذنه أكثر من نصف ساعة، ورماها: "لماذا يا عليوه؟" أجابه: "هرجه! هرجتكم صاخبة" يرحم الله صديق الجميع الطيب الودود، الذي غادرنا مبكرا.

لقد تذكرته، بعدما قرأت مقالة عن طفلة، ولدت طرشاء تماما! وتبرز حكايتها أن العلاقة ما بين الطرش والنطق وثيقة جدا، فمن دون السمع يصعب، إن لم يستحل النطق. النطق، مثلما يقول المتخصصون، مهارة تُكتسب ونتعلمها، من خلال السمع. المولود يتعلم لغة قومة قبل ذهابه إلى المدرسة.

ولو نقلنا مولودا من ليبيا إلى بومباي، وعدنا به شابا، لوجدنا أنه يتحدث ويهز راسه على عادة الهنود، ولو قمنا بالعكس وجئنا بمولود من الهند إلى الحاجة أم السعد، في الجبل الأخضر لشب شاعرا "يطق العود"، ويغني بالعلم!

الإنصات، هو وسيلة الطفل في تعلم النطق، وكذلك اللغة، أما إن فقد السمع فسيشب أبكمَ، وعلى أحسن الفروض يتعلم لغة الشفاه. لذلك ارتبطت حالتا "الصم والبكم" وأصبحتا تخصصا واحدا، وحالة واحدة. أما إن أصيب شيخ كبير بالطرش، فتلك مسألة مرضية، وقد لا تُعالج، وإنما يُعالجها الكهل المصاب برسم الابتسامة وهز الرأس تظاهرا بالسمع والفهم، فيما يقول في سره: "خرّف! أنا لا أسمعك" وغالبا ما يكون ثرثارا كثير الكلام، "قياد أحوال" من الطراز الأول!

الحكاية تقول: تأخر نطق طفل واكتُشف أنه أطرش، أوصلوا لأذنه سماعة، لكنه ظل ينزعها. حاولت الأسرة بالسبل كافة أن تعوده عليها، ولكنها لم تفلح. لاحظت الأم أن طفلها الأصم يستجيب إليها، خصوصا عندما تناغيه برقة ودفء وحنان، ولكنه لا يستجيب لغيرها! وبسبب تلك الرقة التي ما انفكت الأم تعامل بها طفلها، صار يثبّت السماعة بأذنه، حتى أنه ينام بها. لم يطل الوقت حتى استرد السمع والنطق. الرقة والدفء وحنان الأمومة، إذن، كانت وراء قناعته بالإنصات ورغبته في تعلم الكلام.

هذه القصة لخصتها من مقالة كتبها الدكتور "Orval Hobart Mowrer - أورفال هوبارت مورر (1907-1980) " وهو دكتور بجامعة لينوي الأمريكية، مشهور بأبحاثه حول العلاج السلوكي. كان، أيضا قد أجرى تجاربه على الببغاوات، وأثبت أنها تطيع من يطعمها ويحنو عليها وتقلد صوته.

ومن الطرائف التي أوردها أن صبية "مؤدبين" جاءوا في زيارة إليهم وكانوا ودودين لببغاء عائلته، عاملوه بلطف ومنحوه ما يحب أن يأكله، ولما تهيئوا للمغادرة، قال الدكتور "هوبارت": "سمعت الطير يقول: "(أرجوكم لا تنصرفوا)" ولم يكن أحد من عائلته علّم هذا الطائر الكلام، وإنما كان يسمع هذه العبارة من زوجته حين تقولها لضيوفها عندما يهمون بالمغادرة!

ولكن لماذا أحدثكم هذه المرة عن الصم والبكم؟ لأنني، ببساطة، انتبهت إلى أن الإنصات يأتي قبل النطق! هكذا خلقنا الله. وبعدما رفعت رأسي مما كنت أقرأه، خطر على بالي قدرة العرب عامة، وخاصة الليبيين، على الكلام، ونفاد صبرهم إزاء الإنصات.

القدرة الخارقة على الكلام، تتمثل في الأغاني العاطفية وفخاخ كلماتها الجميلة، وفي الأناشيد الوطنية الحماسية، من قبل أن "يصبح لدينا بندقية".. منذ عصر عنترة بن شداد، وأبو فراس الحمداني وقبل أن يطلب فريد "الأطرش" من حبيبته أن تنصت إليه: "اسمع... اسمع" ولكنها لم تستجب، على عادة دلال الأنثى! والتعمد في عدم الإنصات، يبدو أنه عادة عربية، فالقدرة على الحديث الجيد المنمق، سواء أكان حكما، أم خطبة، أم أغنية، قد يكون هو سلاح الإقناع، أما إن عجز أي من الطرفين عن إقناع الآخر، فيتحول النقاش إلى جدل، وعندها تعلو الأصوات ويكون العجز الكامل عن الإنصات! مخالفين بذلك أن تعلم الكلام، الذي هو أداة الإقناع والحكمة، يتم بالإنصات.

ذلك إذا كان الهدف من الكلام هو الحكمة والوصول إلى الحلول التي ترضي الطرفين بعيدا عن الجدل والصراخ، مثلما يحدث هذه الأيام في حل المشاكل العالمية، التي غالبا ما تنتهي لصالح من ينصت أكثر، ويجد في كثرة كلام الآخر ما ينفذ منه نحو مصلحته!

نحن أمة لا ننصت، ونتحدث باستمرارية رهيبة، وكأننا تعلمنا الكلام، خلافا لبقية البشر، قبل السمع. وكأننا لا نعرف أن الإنسان السوي يتعلم الإنصات قبل الكلام لأنه وسيلته للنطق! ولكن لا يبدو أن الإنسان العربي مقتنع بهذه الحقيقة وتستطيع أن تتأكد من ذلك في مناقشات المقاهي، وفي الشجار، والحرب، والسلم، أيضا.

إنهم يتكلمون ولا ينصتون، حتى إنهم لا يعطون للطرف الآخر فرصته ليتكلم حتى يعرفوا منه ماذا يريد؟ وبالتالي إيجاد ثغرة لتوصيل ماذا يريدون هم.

نحن نتكلم من دون أن نسمع ماذا يقول العالم بشأن قضايانا كافة. هل سمعنا ماذا يقول المتدينون اليهود، عن إسرائيل؟ هل انتبهنا إلى أنهم يقولون أن معارك إسرائيل مع العرب ليست معارك دينية، وإنما سياسية؟ هل وظفنا هذا التصريح إعلاميا؟ لا أعتقد ذلك، فنحن كذاك الطير الذي "يغنى وجناحه يرد عليه!".