تحول القبة الحديدية إلى (كسكاس)*

يدور، هذه الأيام، جدال نشط حول هل ما تمخضت عنه المواجهة الدامية والضارية بين قوى المقاومة الفلسطسنية، وأبرزها وأقواها حركة حماس، ودولة الإرهاب الصهيوني من نتائج، يعد انتصارا لحماس والشعب الفلسطيني، أم أنه، على العكس من ذلك تماما، يعد هزيمة للمقاومة الفلسطينية والفلسطينيين، حيث لم يلحق بهم سوى القتل والأذى والتدمير؟.

وهو جدال مشروع ومهم. إذ لا ينبغي التغاضي عن الواقع وعدم تفحص وضعه واتجاه مساراته.



وبغض النظر عن موقفنا من حركة حماس والحركات الدينية الإسلامية المشابهة في أي مكان، ونوع الدولة الذي تسعى إلى إقامته حالة توفر الظروف الملائمة، فإن حديثي سينصب على دور حركة حماس والقوى الرافدة لها في التصدي لاعتداءات دولة الإرهاب الصهيوني، وليس على استراتجيتها وأهدافها بعيدة المدى خارج هذا الدور.

وفي هذا السياق، أنا من الذين يرون في ما تمخضت عنه المواجهة من نتائج انتصارا للشعب الفلسطيني، وليس لحماس وحدها.

فبداية، إن استمرار وجود المقاومة وقدرتها على الرد على الاعتداءات وإرباك العدو وإقلاقه وأن تطول ضرباتها أماكن في معقله، يعد، في إطاره هذا، انتصارا. فاستدامة مقاومة العدوان والصمود في وجهه، انتصار.

وكما نعلم أن الانتصار، العسكري تحديدا، يتمثل في أنواع ودرجات. وفي ما يتعلق بحركات المقاومة ضد الاستعمار، الاستيطاني على وجه الخصوص، لم يحدث أن هزمت قوات حركات المقاومة جيشا محتلا. وإنما يحدث الانتصار عندما تصبح تكلفة "المشروع الاستعماري الاستيطاني" أعلى من مردوده. ذلك أن المشاريع الاستعمارية الاستيطانية هي، جوهريا، "مشاريع استثمارية" وعدم تحقيقها هامش الربح المخطط له يعني فشلها.

حدث ذلك للمشروع الاستعماري الاستيطاني الفرنسي في فييتنام والجزائر، والمشروع الاستيطاني الاستعماري البريطاني في الهند، رغم أن المقاومة كانت سلمية. وحدث للمشروع البريطاني الاستعماري الاستيطاني في اليمن الجنوبي. إذ في هذه الحالات جميعها لم تنهزم قوة المستعمر العسكرية وإنما فشل المشروع الاستثماري.

وفي حالة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في فلسطين يأخذ الأمر، بسبب خصوصية هذا المشروع، أبعادا إضافية. أبعادا وجودية، إن صح التعبير. فمنذ بدايته، أي قبل تنصيب دولة إسرائيل، تعرض هذا المشروع للمقاومة من قبل الفلسطينيين، وما انفكت هذه المقاومة حية وفاعلة عبر حوالي قرن وربع. إن هدف هذا المشروع هو التخلص من الشعب الفلسطيني بالإبادة والاقتلاع، وهذا لم يتحقق. كما أن هدفه هو تحقيق الأمن والاستقرار لهذا الكيان الاصطناعي بهدف تأبيد وجوده، وهذا أيضا لم يتحقق.

لقد نجحت إسرائيل، فعلا، في القضاء على المقاومة الفلسطينية التي كانت تشن هجماتها من خارج فلسطين، من خلال اجتياحها لبنان سنة 1982 وإخراج المقاومة من هناك. لتجد نفسها، بعد سنوات، أمام نشوء مقاومة في الداخل الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة سنة 1948. وقد تنامت هذه المقاومة بوتيرة متسارعة بعد ذلك إلى ما نشهده الآن، وفشلت كل محاولات الكيان الصهيوني في أن يؤمن لنفسه حالة من الأمن والاستقرار، رغم قوته العسكرية الهائلة الضاربة، ورغم "القبة الحديدية" التي جعلت منها صواريخ المقاومة الفلسطينية شيئا أشبه ما يكون بالكسكاس.



* الكسكاس، في ليبيا، آنية مثقبة القاع، توضع فوق الطنجرة، وذات غطاء، بحيث تطهى محتوياتها بفعل البخار.