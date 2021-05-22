أحفاد أبي لهب

أمن إسرائيل، على حساب العرب، يقع في الصميم من السياسات الغربية، أما الديمقراطية وحقوق الإنسان فليست غير ذرائع للتدخل وضحك على ذقون المغفلين. ضمنت إسرائيل أمنها بتفوقها العسكري على العرب مجتمعين، وهزيمتهم أمامها سنة 1967، واعتراف أنظمتها، الواحد تلو الآخر، كدولة على أرض فلسطين. سقطت الأمة في دوامة من الإحباط والانهزامية والعجز عن النهوض، وتقدّم صفوفها أصحاب العروش وأموال النفط والرأسماليون والتبع من كل لون.

اطمأنوا فأسقطوا الأقنعة وشعارات فلسطين والقدس وعودة اللاجئين التي كانوا يتعيّشون عليها لعشرات السنين. سلموا 90٪ من الأوراق إلى أمريكا، رفعوا شعارات السلام والشرعية الدولية والتفاهم بين الأديان، وخلقوا للأمة عدوا مكان عدو. غزت أمريكا العراق فقسمته ودمرت بنيته وحلت جيشه. تواصل مسلسل التدمير عبر الربيعٍ العربي عشر سنوات ويزيد في ليبيا وسوريا واليمن، وكاد يدفع بمصر وتونس إلى المصير نفسه. بدا لهم أن القضية ماتت، وجسد الأمة لم يعُد قابلا للحياة، فظهروا بابتساماتهم البلهاء العريضة يوقعون ما أسموها اتفاقات أبراهام، التي تمددت من المشيخات إلى السودان وحتى المغرب الأقصى.

تنامت الخيانة والوضاعة، وكسدت قيم الوطنية والجهاد والمبادئ والأخلاق. توالت حلقات الهزائم والاستسلام والمهانة منذ النكبة الثانية سنة 1967، ودخلت إسرائيل مرحلة جديدة تلعب فيها دور الوسيط بين طلاب السلطة والمصالح العرب والقوة العظمى في العالم. لم يعد هناك قلق على أمن إسرائيل وقد انتقل شيوخ الجزيرة بثرواتهم إلى ظل حمايتها، وتم تحييد الدولة العربية الكبرى في الغرب منها وتدمير القوتين العربيتين في شرقها. تحولت القضية من قضية أرض وحقوق ومقدسات إلى ملف رهن التصفية، يعيش العرب والإسرائيليون بعد إغلاقه في سلام يجمع سيد الأرض الجديد وبشرا من الدرجة الدنيا يخدمون مشاريعه التي لا تقف عند حدود مشيخة أو قبيلة.

تخلي الأنظمة العربية عن فلسطين، وظهور أعداد متزايدة من المحبطين والانهزاميين والانتهازيين، أضعفَ أثر المزايدات والشعارات واستغلال المحن؛ لتحقيق مكاسب لهذا وذاك. افتضاح عبث الأنظمة وتلاعبها بنكبة الفلسطينيين أسقط شعاراتها القومية والدينية الكاذبة، وأكد الأبعاد والقيم الإنسانية للقضية التي نشهد أنصارها في تظاهرات المحتجين في مدن العالم. هي قضية سطو على وطن وتشريد أهله من مدنهم ومزارعهم وبيوتهم بالقوة والإرهاب، وحملة تضليل تصورهم أصفار تاريخ وهوية وحق في الحياة، وهي قضية تمييز عنصري وإنكار لحقوق الإنسان في الحياة الكريمة والعدل والمساواة على أرضهم وفي بيوتهم ومزارعهم ومدارس أطفالهم.