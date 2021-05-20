التحوّلات البريطانية ودلالاتها

المتابع للتطورات في الساحة السياسية البريطانية في مرحلة ما بعد "بريكست" وما قبلها، سيلاحظ أن تضاريسها، التي عُرفت بها من فترة الثمانينيات من القرن الماضي، آخذة في التغيّر بدرجة لافتة. التحوّل الجديد يعني حرفياً وضع نهاية للثاتشرية، واحتضان الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية. ما يثير الاهتمام هو أن المحافظين، وليس العمال، من صمموا هذا التحوّل السياسي ويطبقونه، وتحديداً، منذ وصول السيد بوريس جونسون مؤخرا إلى الحكم. التحوّل المقصود في السياسات ملحوظ جداً، وإلى درجة تجعل رفات السيدة ثاتشر، رئيس الوزراء الأسبق، تتقلب في قبرها انزعاجاً.

بريطانيا التي أعادت السيدة ثاتشر رسم طريقها الرأسمالي في، فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وأحكمت وضع أساساته، وتوجهاته، تشهد، في الفترة الأخيرة، تحوّلاً عنه، وتوجهاً مخالفاً له، وتحت قيادة حزب المحافظين، وباتجاه زمن آخر، من الممكن أن يطلق عليه، إن جاز الوصف، الزمن الجونسوني. وهو زمن، من دون شك، وإن صُنع في مكاتب وأروقة قيادة حزب المحافظين، إلاّ أنه يحمل بصمات وملامح وصِفات تنتمي لما يعرف بالاشتراكية الديمقراطية الأوروبية المعروفة، التي رفضتها السيدة ثاتشر، ومزّقتها إرباً.

رئيس الحكومة البريطانية السيد بوريس جونسون يسير على خط السيدة ثاتشر لكن ببمحاة. وبهدف محو كل ما أرسته من توجهات. التحوّل عن ذلك الخط، لم يكن ليجد قبولاً في دوائر المحافظين لولا حلول الكارثة الوبائية، وما خلقته من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة تستدعي تدخل الدولة بقوة لمنع تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما يتعارض والنهج الثاتشري.

وهذا بدوره لاينفي حقيقة أن بذوره بُذرت في تربة واقع فترة الإعداد النهائي لـمعركة "بريكست"، أي قبل حلول الوباء بقليل، حين تمكن المحافظون من تصميم خطتهم الانتخابية، ونجحوا في الاستحواذ على البرلمان، وإحداث ثغرة كبيرة في الجدار العمالي التاريخي في مدن شمال انجلترا، المسمى الجدار الأحمر، متعهدين بتصحيح معادلة التوازن الاقتصادي بين الشمال المحروم والجنوب المرفّه، عبر تجسير الهوّة الاقتصادية بينهما، بخطة تستهدف توجيه استثمارات الدولة وخدماتها بتركيز على مدن الشمال.

السيدة ثاتشر حرصت طوال فترة وجودها في الحكم على تحجيم وتهميش دور الدولة في العملية الاقتصادية، لصالح حرية السوق. وعملت على إلغاء دورها في التدخل في عملياته، وباعت شركات القطاع العام لمستثمرين من كل الجنسيات، وفتحت الأبواب على مصارعها أمامهم للتنافس والتسابق على مراكمة الأرباح والتوسع في مشاريعهم، ووجهت ضربات موجعة للنقابات والاتحادات العمالية.

ومن جهة أخرى عملت على عدم تدخل الدولة بأموالها، كما كان الأمر في السابق، لدعم ولحماية الشركات والمؤسسات التي تتعرض للخسارة، وتركت لها أمر تدبر أحوالها أو إغلاق أبوابها. تلك الفلسفة وما تبعها من سياسات عُدت في السابق خطاً أحمر للساسة المحافظين لايمكن تجاوزه، أو القفز عليه.

في شهر يناير الماضي، قطعت بريطانيا آخر ما يشدها من خيوط بالاتحاد الأوروبي وأولته ظهرها. وتوقع كثيرون أن بريطانيا بقيادة جونسون الشعبوية ستنهج نهجا رأسمالياً متميزاً بضرائب وأجور مخفضة، ولوائح تنظيمية سهلة لإغواء المستثمرين من جميع بقاع العالم، الأمر الذي سبب قلقا في ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص. لكن التوقعات أخطأت الهدف، لأن الخط الجونسوني الجديد اختار نهج "إعادة سيطرة الدولة."

بما يشبه تبنّي السياسات الاقتصادية التدخلية الأوروبية. والسبب حسبما يرى محللون يعود إلى نجاح المحافظين في غزو مناطق الجدار الأحمر العمالي في مدن الشمال. الخطة الحكومية تقوم على أساس تدخل الدولة بهدف خلق وظائف، وتحفيزالنمو الاقتصادي، وتمهيد الطريق أمام "البزنس."

هذه السياسة التدخلية الجديدة أكدها الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة، في الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة في الأسبوع الماضي، وبما اعتبر من قبل البعض خيانة صريحة للنهج الثاتشري. وفي المركز من السياسة الجديدة ضخ الأموال في مشاريع تنموية في مدن الشمال الفقيرة، وخلق بنية تحتية قوية وقادرة على المنافسة عالمياً للقطاع التكنولوجي.

وضخ المليارات لتحديث البنية التحتية، وفي قطاعي التعليم والصحة. النهج الجونسوني الجديد واضح ومباشر، ويؤكد على أن أموال الخزينة العامة تسخر لحل كل المشاكل على اختلافها وأينما وجدت، لوضع أساسات لنظام اقتصادي تنافسي جديد يوفر الحماية للشركات، ولحقوقها الفكرية لاختراعاتها من قرصنة الدول الأجنبية. وباختصار، تدخل الدولة الذي اعتبرته السيدة ثاتشر عائقاً أمام الرفاهية، عدّه السيد جونسون حاضنة لها.

هناك أسئلة عالقة يطرحها التوجه الجديد أهمها يتعلق بتوفر الاستعداد من عدمه لدى أنصار حزب المحافظين، من سكان الجنوب الانجليزي، للمساهمة من جيوبهم في رفع المعاناة عن مدن الشمال الفقيرة. أضف إلى ذلك التحفظات على التوجه في خط مخالف للفلسفة السائدة في الحزب ضد توسيع مهام الدولة وتقوية دورها التدخلي. وأخيراً وليس آخرا السؤال حول قدرة الخزينة العامة، على تحقيق رغبات الحكومة، في وقت تراكم فيه الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة الاستدانة لمعالجة أوضاع الأزمة الوبائية.